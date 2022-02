Mărturiile soldaților ruși capturați în Ucraina: „Când ne-au trimis, ne-au spus că mergem ca pacifiști”

Apar tot mai multe filmări cu soldați ruși capturați de soldații ucraineni, care admit că nu le-au fost comunicate scopurile reale ale misiunii lor.

În a cincea zi de război, Rusia a reluat bombardamentele asupra principalelor orașe din Ucraina, Kiev și Harkov. Atacurile au avut loc chiar în timpul negocierilor de pace dintre o delegație rusă și una ucraineană.

Soldații ucraineni au reușit să captureze mai mulți soldați ruși, pe care i-au chestionat cu privire la scopul misiunii lor. Unul dintre soldații ruși poate fi urmărit într-o filmare postată în social media de canalul de Telegram NEXTA, vorbind cu mama lui la telefon. Iată cum a decurs începutul conversației, potrivit Digi24:

„- Alo, mami! Salut!

– Salut!

– Salut, mamă! Sunt eu. M-ai recunoscut?

– Da. Unde ești?

– Sunt pe teritoriul Ucrainei, pe scurt, sunt prizonier. Totul este bine la mine.

– Ce?

– Spun că sunt pe teritoriul Ucrainei.

– Unde ai ajuns?!

– Am fost capturat.”

Acesta și-a asigurat mama că soldații din Ucraina se poartă frumos cu el, apoi a adăugat: „Când ne-au trimis, ne-au spus că mergem ca pacifiști pe teritoriul Doneţk şi Luhansk. De fapt, a început războiul. Adică am fost în rol de agresori. […] Aici bombardează orașe cu cruzime, de aceea, ține cont și dă mai departe, dacă poți”.

Totodată, o discuție între un reporter ucrainean și un militar rus luat prizonier relevă că soldații ruși nu au avut de ales: „Ne-am aflat la ore de practică militară pe poligonul Kuznetsk. Peste aproximativ două săptămâni. Apoi ne-au adunat la granițe, ne-au zis că vom sta la granițe. Apoi, brusc am trecut noaptea, am mers mai departe și am ajuns la nu știu ce sat. Nu am avut de ales. Dacă refuzam, când am trecut granița, să mergem la război, ne-ar fi acuzat de trădarea patriei. Ne-ar fi arestat de la 15 la 25 ani, plus pentru neîndeplinirea ordinului. Ar fi fost pedepse în plus. Groaznic”.

Întrebat fiind cum se poartă soldații din Ucraina cu el, acesta a răspuns: „Normal, bine, mai bine decât ai noștri”. A mai spus că acasă îl așteaptă mama lui, transmițându-i mesajul: „Mamă, așteaptă-mă. Mă voi întoarce”.

