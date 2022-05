Povestea băiețelului de 11 ani din Ucraina care își îngrijește mama și sora, după ce acestea au rămas fără picioare în timpul unui atac: „Stă în salon 24 de ore din 24”

Un băiețel de 11 ani din Ucraina are grijă de mama și sora sa, după ce acestea au rămas fără picioare în urma atacului cu rachete din gara Kramatorsk.

Este vorba despre Iaroslav, un băiat de 11 ani care a rămas singur să le ajute pe mama sa, Natalia, și sora lui, Iana. Tatăl său este în război, pe când mama și sora au rămas fără picioare în urma atacului cu rachete asupra grăii Kramatorsk, din data de 8 aprilie. Povestea lui tristă a fost relatată de Andri Sadovîi, primarul orașului din vestul Ucrainei, și preluată de postul public de la Kiev.

Primarul Lvovului a spus: „Băiețelul face de toate. Le sprijină cu pansamentele, le aduce tratamentul. Când mama și fetița au nevoie, Iaroslav sună asistentele. Face drumuri la magazin, pentru ca ele să aibă tot ce le e necesar. Stă în salon 24 de ore din 24”.

Natalia, mama lui Iaroslav și a Ianei, a descris clipele de coșmar prin care a trecut în gara Kramatorsk. Ea a povestit cum o călătorie care ar fi trebuit să îi ducă pe ea și copiii săi în siguranță s-a transformat în cel mai urât coșmar.

„Trebuia să ajungem la Iaremcie, la sora soțului meu”, a povestit femeia. „După bombardament, când am deschis ochii, am văzută pe mătușa Tania întinsă pe jos. A fost ceva groaznic. Eu am încercat să mă ridic, dar nu puteam. Imaginile erau apocaliptice. M-am uitat la piciorul meu, m-am uitat la Iana și nu mai avea adidași”.

La rândul său, Iana a retrăit clipele îngrozitoare prin care a trecut în urma atacului: „Am vrut să mă ridic, să alerg, să-mi găsesc mama și fratele, dar nu m-am putut ridica. A fost foarte dureros. Când m-am uitat la picioare, am plâns”.

Iaroslav a scăpat ca prin miracol. Mama și sora sa urmează să meargă în Statele Unite ale Americii, pentru protezare. Copilul are încredere că tatăl său, care luptă pe frontul din estul Ucrainei, va reveni învingător. Băiatul a spus: „Visez să mergem acasă cu toții. Tata ne apără și ne va aduce victoria”.

Foto – Unitef for Ukraine