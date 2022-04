Animalele de la grădina zoologică din Harkov vor fi eutanasiate, după ce soldații ruși le-au distrus habitatul

Ororile devastatoare lăsate de armata rusă în Ucraina se extind pe multe planuri, afectând inclusiv ființele necuvântătoare.

Parlamentarul ucrainean Oleksandr Feldman a povestit cum trupele rusești au distrus complet ecopark-ul din Harkov. Drept rezultat, leii și alte feline mari care erau găzduite acolo urmează să fie eutanasiate. Ele ar putea să pună în pericol viețile oamenilor dacă scapă din habitat, după cum relatează Nexta.

„Cea mai mare problemă o reprezintă prădătorii mari”, a explicat Feldman, potrivit Libertatea. „Gardurile lor își păstrează în mod miraculos integritatea, dar cu încă un bombardament leii, tigrii, urșii, speriați, s-ar putea să fie liberi și să plece spre Harkov sau spre satele din apropiere. Nu putem permite asta”.

O decizie cu privire la eutanasierea tigrilor și leilor va fi luată la finalul zilei, potrivit oficialului ucrainean. Nexta a scris pe Twitter: „Prim-ministrul Oleksandr Feldman a spus că trupele ruse au distrus aproape complet ecopark-ul din Harkov. Astăzi, până la finalul zilei, va fi luată o decizie cu privire la eutanasierea tigrilor și leilor, pentru că le-a fost distrus habitatul”.

