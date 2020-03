Semințe de in – Beneficii, contraindicații și mod de administrare

Semințele de in sunt cosumate din cele mai vechi timpuri, însă în ultimii ani au devenit cu adevărat cunoscute în lumea întreagă pentru multele beneficii pe care le au asupra organismului, datorită nutrienților esențiali pe care îi conțin. Având proprietăți uimitoare, semințele de in pot fi incluse în numeroase rețete.

Semințe de in – Proprietăți și beneficii pentru sănătate

Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, seminţele de in sunt unele dintre sursele cele mai importante de substanţe nutritive de pe planetă. Acestea au un conținut ridicat de acizi grași omega-3 și omega-6 care au nenumărate beneficii pentru organism.

De asemenea, sunt sursă importantă de fibre, vitamina C, vitamina E și vitaminele din grupa B, proteine cu valoare biologică mare, substanțe minerale – fier, magneziu, calciu, fosfor, zinc, potasiu -, lignină – un fitoestrogen care acționează că un puternic antioxidant, mucilagii – substanțe cu efect laxativ ușor, aminoacizi.

Beneficii ale semințelor de in:

Ajută la menținerea sănătății inimii și combat colesterolul ”rău” datorită conținutului ridicat de acizi grași esențiali

Semințele de in nu conțin gluten, așadar pot fi consumate și de persoanele cu intoleranță la gluten. La fel și făina din semințe de in și preparate ce o conțin.

Oferă senzație de sațietate o lungă perioadă de timp, fiind indicate în dietele de slăbit

Seminţele de in sunt surse de antioxidanţi, dintre care lignina este cel mai important. Acesta se transformă în intestine în substanţe care ajută la echilibrarea hormonilor sexuali feminini în organism.

Unele studii arată că fitonutrienții ce se regăsesc în semințele de in stimulează fertilitatea femininăși reduc simptomele resimţite de femeile la menopauză.

Conținutul ridicat de fibre din semițele de in face ca acestea să fie o soluție excelentă pentru detoxifierea colonului

Reglează nivelului de zahăr din sânge

De asemenea, pentru a combate constipația poți consuma pur și simplu semințe de in cu apă. Lăsați semințele la hidratat peste noapte în apă, iar dimineața consumați produsul obținut. Acesta este bogat în fibre și ajută la un tranzit intestinal sănătos.

Seminţele de in sunt benefice şi pentru sistemul nervos, contribuind la combaterea oboselii, controlarea stresului şi îmbunătăţind calitatea somnului.

Semințe de in măcinate sau întregi? Cum se consumă

În magazine se găsesc atât semințe de in măcinate, cât și întregi. Specialiștii susțin însă că este întotdeauna de preferat să cumpărăm semințele de in întregi, pentru că, odată măcinate, acestea trebuie să fie consumate imediat. În caz contrar, își pierd multe dintre proprietăți. La scurt timp după ce interiorul, care este partea cea mai preţioasă din punct de vedere nutriţional a seminţei, este expus la lumină, oxidează şi îşi pierde mare parte dintre calităţile benefice.

Dar pentru că, pe de altă parte, învelișul semințelor de in este foarte tare și nu este bine digerat de stomac, ideal este să achiziționăm semințele întregi și să le măcinăm singuri cu ajutorul râșniței de cafea sau a unui blender vertical. Astfel, obținem făină din semințe de in ce poate fi folosită într-o multitudine de rețete.

De asemenea, se poate găsi ulei de in, care are multe beneficii pentru sănătate mai ales dacă este presat la rece. Acest poate fi folosit în salate și aluaturi.

De ce este bine să consumăm semințe de in înmuiate în apă

Pentru că, așa cum spuneam, coaja semințelor de in este greu digerabilă pentru stomac și riscul de a nu beneficia de nutrienții importanți care se găsesc în acestea este foarte mare, cel mai bine este să consumăm semințe de in înmuiate în apă. Hidratăm bine semințe de in cu apă – acestea absorb până la de 6 ori greutatea lor – și apoi le putem adăuga peste diverse rețete.

Rețete cu semințe de in

Semințele de in sunt crocante și au un gust ușor asemănător cu cel de nucă, însă puțin mai condimentat. Sunt adesea măcinate înainte să fie incluse în rețetele diferitelor preparate precum orez, supe cremă, sucuri de fructe și legume, dar pot la fel de bine să fie consumate întregi, dacă le adăugăm în iaurt, în apă, în laptele cu cereale, deasupra unei salate sau în aluatul de pâine, biscuiți sau brioșe.

Semințele de in măcinate pot fi adăugate în salate și în piureuri de fructe și legume. De asemenea, măcinate, acestea pot fi ideale atunci când dorim să dăm consistență cremoasă anumitor mâncăruri.

Cum se prepară ceai de semințe de in

Mai întâi trebuie să macini seminţele de in, apoi adaugi o linguriţă din amestec la o cană de apă fierbinte. Se lasă la infuzat 10 minute, se strecoară şi se îndulceşte cu miere de albine. Se poate adăuga şi un praf de scorţişoară sau zeamă de lămâie, după gust. Ceaiul preparat din semințele de in nu este recomandat femeilor gravide sau celor care alătează.

Semințe de in cu iaurt

Prin înmuierea lor în iaurt sau apă, semințele își dublează volumul și devin mult mai ușor de digerat și asimilat de organism. Se adaugă 1-2 lingurițe de semințe într-un pahar cu iaurt, și se lasă 15-20 de minute. Acest tratament are efecte bune împotriva constipației și a indigestiilor.

Pâine cu făină din semințe de in

Ingrediente:

1 cană de făină din semințe de in (seminţe măcinate)

3 ouă

80 ml de apă

3 linguri ulei de măsline

1 lingură praf de copt

1 linguriţă sare de mare

Mod de preparare:

Amestecă într-un bol făina din semințe de in măcinate și celelalte ingrediente uscate. Pentru un plus de gust, poți adăuga puțin oregano, iar dacă vrei o consisență mai crocantă și un gust mai bun poți adăuga semințe de pin, de floarea soarelui sau alt gen de semințe, după preferințe. Apoi adaugă restul ingredientelor și amestecă bine până se omogenizează. Amestecă aluatul şi toarnă-l într-o formă din silicon pentru pâine sau într-o formă tapetată cu hârtie de copt. Coace pâinea la 180°C timp de 20-25 minute.

Biscuiți sărați din făină integrală cu semințe de in

Ingrediente:

1 ou

50 g cașcaval

100 g făină integrală de grâu

30 g unt

2 linguri semințe de floarea-soarelui crude

2 linguri de semințe de in măcinate

1 lingură semințe de susan măcinate

Mod de preparare:

Untul se topește și se lasă la răcit. Cașcavalul se dă prin răzătoare și se amestecă cu untul topit, oul și semințele întregi și pe cele măcinate. Apoi se adaugă făina de grâu. Aluatul astfel obținut se acoperă cu o folie alimentară și ține la frigider timp de 1 oră. După ce îl scoți de la frigider, întinde aluatul și tăie-l cu ajutorul unei forme pentru biscuiți. Transporta apoi totul într-o tavă tapetata cu hârtie de copt, înțeapă ușor aluatul cu o furculița sau o scobitoare și lasă tavă în cuptorul încălzit la 180 grade, până când biscuiții încep să se rumenească.

Cură de semințe de in. Cum se ține și ce beneficii are

Pentru a ține cura cu semințe de in este bine să le introduci în dietă într-un mod controlat și să le mănânci în fiecare zi la una din mese. Datorită conținutului mare de antioxidanți acestea regleazî metabolismul, iar fibrele duc la o mai mare sațietate.

O persoasă sănătoasă poate consuma 3, maximum 4 linguri de semințe de in pe zi. Foarte important este ca acestea să fie înmuiate în apă sau la fiecare lingură de semințe de in să fie consumată o cană cu apă. De asemenea, semințele de in pot fi adăugate în iaurt.

Contraindicații ale semințelor de in

Ca orice alt superaliment și semințele de in au contraindicații și, în principal acestea se referă la consumul în exces. Așadar, potrivit specialiștilor, nu ar trebui depășită doza zilnică recomandată de semințe de in, adică aproximativ 3 linguri pentru un adult sănătos.

De asemenea, este foarte important de menționat că semințele de in sau produsele care au în conținut semințele de in pot reduce absorbția unor medicamente pentru anticoagulante, antidiabetice sau chiar anticoncepționale. În cazul în care urmați un tratament cu un medicament din aceste grupe, este recomandat să cereți sfatul medicului înainte de a consuma semințele de in.

