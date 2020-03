Semințele de cânepă fac parte din specia Cannbis sativa și sunt încadrate în categoria nucilor și fructelor oleaginoase. Semințe de cânepă pot fi adăugate la foarte multe preparate culinare și asta datorită proprietăților nutritive și beneficiilor semnificative pentru organism.

Semințe de cânepă – valori nutriționale, beneficii și proprietăți

Seminţele de cânepă sunt o sursă importantă de acizi graşi omega-3 și omega-6. De asemenea, acesteaa un aport nutrițional ridicat conținând proteine, calciu, magneziu, fibre, fier, fosfor, sodiu şi vitaminele A, C, D, E, B6 si K. Semințele de cânepă conţin 30% proteine, din care 65% o reprezintă edestina, o proteină uşor de digerat, astfel că înlocuiesc cu succes proteinele de origine animală.

În plus, cânepa conţine toţi cei 21 de aminoacizi cunoscuţi, inclusiv cei 8 aminoacizi esenţiali pe care organismul uman adult nu îi poate produce: leucina, lizina, metionina, fenilalanina, triptofanul, valina şi treonina.

O lingură de ulei de semințe de cânepă sau 2 linguri de seminţe de cânepă decorticate conţin aproximativ 6.6 grame de omega-6 şi 2.2 grame de omega-3 – exact doza necesară pentru o dietă de 2000 de calorii.

Beneficiile semințelor de cânepă pentru sănătate

Tocmai datorită calităților nutriționale, semințele de cânepă au numeroase beneficii pentru organism. Iată care sunt acestea:

Semințe de cânepă pentru sănătatea creierului – Datorită conținutului ridicat de omega 3 și omega-6, semințele de cânepă ne ajută să ne protejăm creierul și funcțiile cerebrale. Sunt cercetări care susțin chiar că un consum frecvent de semințe de cânepă, alături de o alimentație sănă pot scade riscul apariției unor afecțiuni precum Parkinsonul, Alzheimerul sau scleroza multiplă.

Reduc inflamația și previn durerile articulare – Conținutul de acizi grași esențiali precum și aminoacizi importanți face ca un consum de semințe de cânepă să reducă inflamația din organism și să prevină durerile articulare.

Ajută la digestie – Semințele de cânepă sunt considerate o adevărată minune pentru digestie datorită conținutului ridicat de fibre solubile și insolubile. Așadar, acestea nu doar că previn constipația, dar și diareea, menținând sănătatea tractului digestiv.

În diete, semințele de cânepă sunt adesea folosite datorită faptului că oferă senzație de sațietate și o mențin pe o perioadă lungă de timp. Consumate la micul dejun, acestea ar putea elimina pofta de dulce și apetitul exagerat pe timpul zilei.

Studii de specialitate susțin că semințele de cânepă ajută și la sănătatea inimii, datorită substanțelor benefice pe care le conțin. Acestea ajută la reglarea tensiunii arteriale și mențin un nivel optim de zahăr în sânge.

Întăresc sistemul imunitar – Nutrienții esențiali din semințele de cânepă sunt un plus pentru sistemul imunitar. Mai mult, un studiu realizat de Breast Cancer Research and Treatment a arătat că acestea conțin substanțe ce pot preveni apariția cancerului mamar.

Semințele de cânepă sunt ideale pentru a fi parte din alimentația zilnică, mai ales în cazul persoanelor cu diverse alergii, pentru că acestea nu conțin alergeni.

Cum poate fi consumat uleiul de semințe de cânepă

Uleiul de cânepă echilibrează nivelul zahărului din sânge și eficientizează efectul insulinei. În plus, acesta are efecte antiinflamatorii, antibacteriene. În plus, ca și semințele din care este obținut, ajută la întărirea sistemului imunitar, la sănătatea inimii și reglarea tensiunii arteriale, precum și la reducerea colesterolului.

Ideal pentru a fi consumat în scop terapeutic este uleiul din semințe de cânepă presat la rece, fiind considerat unul dintre cele mai sănătoase uleiuri naturale.

Acesta poate fi consumat ca atare, existând în magazinele naturiste și farmacii chiar capsule cu ulei de cânepă sau în diverse preparate culinare cum sunt salatele, supe reci, pateuri și alte combinații în care putem folosi ulei.

Uleiul de semințe de cânepă în cosmetică

Uleiul din semințe de cânepă este folosit adesea în produse cosmetice precum balsam de buze, loțiuni sau săpunuri. Este absorbit ușor de piele și ajută la menținerea unei pieli sănătoase, elastice și catifelate. În plus, poate ajuta în cazul eczemelor și inflamării pielii foarte uscate, precum și în alte afecțiuni ale pielii, numai cu acordul medicului dermatolog.

Semințe de cânepă decorticate sau nedecorticate? Care este diferența

Semințele de cânepă decorticate sunt cele cărora le-a fost înlăturată printr-un procedeu mecanic coaja. Deși coaja este, de obicei, mai dură, atunci când putem consuma semințe de cânepă nedecorticate beneficiem de un aport important de fibre și alți nutrienți importanți înlăturați parțial prin decorticare.

Semințele nedecorticate sunt o sursă excelentă de minerale. Ele conțin o cantiate mult mai mare din fibrele benefice digestiei și tranzitului intestinal, și cea mai mare parte dintre mineralele prezente în semințele de cânepă.

Pe de altă parte, atunci când consumăm semințe de cânepă decorticate, putem să beneficiem de o cantitate mai mare de proteină și de o cantitate mai mică de carbohidrați.

Rețete cu semințe de cânepă

Deși nu au un gust prea proeminent, semințele de cânepă seamănă din acest punct de vedere cu cele de floarea soarelui sau de pin și au o textură fină și cremoasă. Acestea pot face parte din alimentația zilnică, putând fi adaugate în tot felul de preparate proaspete precum salalatele de fructe sau legume, în diferite dressinguri, în iaurt, alături de cereale, în humus. Pot fi folosite în produse de panificație sau ca un condiment pentru pește.

Ideale pentru smoothie-uri, semințele de cânepă pot fi adăugate ca atare sau se poate achiziționa pudră proteică de cânepă, care are, de asemenea numeroase beneficii pentru organism.

Lapte din semințe de cânepă nedecorticate

Ideal pentru persoanele care au intoleranță la lactoză sau pur și simplu pentru cei care doresc să folosească laptele vegetal în locul celui de provenineță animală, laptele din semințe de cânepă are un aport nutrioțional ridicat. Se poate prepara lapte din semințe de cânepă nedecorticate sau din cele decorticate. Procedeul nu diferă, în ambele cazuri, după preparare, laptele fiind strecurat pentru a putea fi consumat.

Pentru a-i da un gust aparte, în laptele de cânepă pot fi adăugate diferite ingrediente precum scorțișoară, sirop de agave, cacao sau pudră de roșcove ori fructe.

Ingrediente:

o jumătate de cană de semințe de cânepa nedecorticate sau decorticate

1 litru apă

Mod de preparare:

Procedeul de preparare al laptelui din semințe de cânepă este unul foarte simplu. Este ideal ca acestea să fie lăsate la hidratat peste noapte, într-o cantitate suficientă de apă, la frigider. Apoi, dimineața se pun în blender împreună cu un litru de apă și se mixează până se obține consistența dorită. Se strocoară și se consumă ca atare sau se pot adăuga alte ingrediente pentru gust.

Somon la cuptor cu dressing de semințe de cânepă

O sursă excelentă de acizi grași omega 3 și 6 este rețeta de somon la cuptor, la care pot fi adăugate semințele de cânepă și un dressing acrișor pentru o savoare aparte.

Ingrediente:

o bucată de file de somon

2 lingurițe de semințe de cânepă decorticate

o jumătate de linguriță de muștar Dijon

o jumătate de ceașcă de suc de portocale

1 linguriță de oțet de mere

sare și piper după gust

Mod de preparare

Spălați somonul, condimentați cu sare și piper și băgați-l câteva minute la cuptorul încins la 200 de grade. Apoi scoateți-l și presărați-l cu semințele de cânepă, apoi se mai bagă puțin la cuptor, până somonul se rumenește ușor. Într-un castron mic amestecaţi muştarul, sucul de portocale, oţetul şi sarea. După ce somonul este gata puneți dressingul drasupra, alături de câteva felii de ridiche și salată verde.

Pastă de avocado cu cu seminţe de cânepă

Ingrediente:

1 avocado,

2 linguri de seminţe de cânepă,

lămâie,

sare,

pătrunjel,

opţional puţin usturoi

Mod de preparare

Mixaţi toate ingredientele până se formează o pastă. Aceasta poate fi consumată ca dressing pentru friptură sau pește.

Smoothie cu seminţe de cânepă, legume şi fructe verzi

½ banană,

2 mâini de frunze de spanac,

½ fruct de mango,

150 de ml de lapte de cocos sau de cânepă,

1 lingură de seminţe de cânepă,

½ linguriţă de scorţişoară

Mod de preparare:

Amestecaţi toate ingredientele într-un blender până se omogenizează. Dacă doriți, puteți adăuga cuburi de gheață.

Ce contraindicații au semințele de cânepă

Un lucru important de menționat că semințele de cânepă trebuie introduse în alimentație treptat, astfel încât să îi oferi timp organismului să se obișnuiască cu noul aliment. Pentru un adult sănătos, este recomandat consumul unei cantități de patru linguri de semințe pe zi.

Deși provin dintr-o plantă care se înrudește cu canabisul, semințele de cânepă nu au contraindicații pentru consum deoarece conțin mai puțin de 0.5% THC, un compus psihoactiv care induce starea de euforie.

Totuși, există contraindicații ale consmului de semințe de cânepă în cazul persoanelor care urmează tratament cu anticoagulante, în acest caz fiind recomnadat sfatul medicului.

