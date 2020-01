Ulei de in – proprietăți

Cultivat în întreaga lume de peste 7.000 de ani, inul a fost folosit pentru tot felul de afecțiuni. Cultivate mai întâi în Europa, semințele de in erau folosite în prepararea unor balsamuri pentru inflamații ale pielii și constipație.

Bogat în acizi grași esențiali, uleiul de in este benefic în cazul bolilor cardiace, împotriva mai multor afecțiuni inflamatorii și dezechilibre hormonale, inclusiv infertilitate și lupus.

Acizii grași omega 3 și 6 din uleiul de in sunt printre componentele vindecătoare cele mai importante.

Acidul gras esențial omega 3 sau alfa-linoleic are un rol important în prevenirea bolilor cardiovasculare și nu numai.

Pentru că uleiul de in este compus doar din acizii grași esențiali, fără fibrele care vin la pachet cu semințele din care este extras, acesta nu are și efect purgativ sau anti-cancer.

Semințele de in întregi, din care se extrage uleiul de in conțin substanțe numite fitoestrogeni, care ajută organismul uman în caz de dezechilibre hormonale.

În plus, aceste substanțe ajută la prevenirea infecțiilor cu anumite bacterii, fungi, virusuri, inclusiv cele care produc zona zoster sau herpes.

Ulei de in – beneficii pentru sănătate:

Uleiul de in ajută organismul să:

Regleze nivelul de colesterol și protejează împotriva bolilor cardiovasculare, scăzând tensiunea arterială

Reducă inflamațiile asociate cu guta, lupusul și chisturile fibroase din sâni

Controleze constipația, hemoroizii, pietrele la vezică și diverticulita

Minimalizeze deteriorarea nervilor care cauzează amorțeli și înțepături în bolile neurologice (Parkinson, neuropatii, scleroză multiplă)

Reducă riscurile de cancer și protejeze împotriva efectelor îmbătrânirii

Trateze simptomele de menopauză, crampele menstruale, infertilitatea și endometrioza

Ajute în lupta cu impotența și infertilitatea masculină cauzată de probleme ale prostatei

Ulei de in pentru păr

Uleiul de in este folosit și ca tratament pentru păr, în caz de eczeme la nivelul scalpului și psoriazis, grație efectului antiinflamator. Uleiul de in hrănește părul și îi oferă hidratare, strălucire și îl face mai rezistent, prevenind astfel căderea părului.

Citește și despre uleiul de argan: proprietăți și beneficii

Ulei de in pentru piele

Uleiul de in te ajută să tratezi acneea, eczemele, psoriazis, arsuri solare și rozaceea. Acizii grași din compoziția uleiului de in ajută elasticitatea pielii. De asemenea, uleiul de in ajută la îndepărtarea celulitei.

Măști de față cu ulei de in

Citește și despre uleiul de cătină: proprietăți și beneficii

Uleiul de in este foarte util dacă vrei să-ți hidratezi tenul sau să faci părul să strălucească. Vezi ce proprietăți are uleiul de in pentru frumusețe și cum îl poți folosi.

Sursa foto semințe de in și ulei de in: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro