Mihaela Bilic: Bananele ne dau bună dispoziție și ne fac mai fericiți

Oricine știe că bananele reprezintă o sursă importantă de potasiu pentru organism, dar cine s-ar fi gândit că aceste fructe delicioase au o contribuție importantă asupra stării de spirit?

Mihaela Bilic, specialist în nutriție, a explicat pe rețelele de socializare cum putem să avem zilnic o dispoziție bună doar mâncând o banană pe zi.

„O banană pe zi ține doctorul psihiatru departe de casă. Dacă mărul era fructul ce ne garanta sănătatea fizică, banana este cea care are grijă de dispoziția și starea noastră de bine. Nu întâmplător bananele sunt cele mai consumate fructe exotice, în multe țări. Ele se gătesc/se prăjesc precum cartofii – tocmai pentru că sunt hrănitoare și pline de nutrienti valoroși.

Anul trecut, am mâncat pentru prima oară banane prăjite la Barcelona, am fost chiar în bucătărie să văd cum se pregătesc, tocmai pentru că nu-mi venea să cred cât de diferit este gustul lor atunci când sunt gătite. Bananele au glucide lente ce asigură energia în caz de sport/mișcare, au potasiu și magneziu pentru functionarea optimă sistemului nervos și a mușchilor. Dar cel mai important ingredient al lor este triptofanul, un aminoacid esențial care se transformă în organism în serotonină. Iar serotonină este substanța de care depinde starea noastră de bine liniștea și echilibrul psihic. Doar bananele și prunele conțin acest precursor natural de serotonină, așa că lăsați merele și citricele deoparte în această perioadă și puneți accent pe banane – nu strică niciodată un strop de bine în plus.

Și nu, nu îngrașă! O banană are sub 100 calorii, iar faptul că este alcalină (nu acidă precum mărul și citricele) o face prietenoasă cu tubul digestiv și nu stimulează pofta de mâncare”, a scris Mihaela Bilic, într-o postare pe pagina sa de Instagram.

