Exclusiv. Drama românilor izolați în Italia: “Suntem ca în pușcărie!”

Italia a devenit o țară “închisă” după ce autoritățile au luat măsuri aspre pentru cei care nu respectă izolarea la domiciuliu. Românii din pensinsulă nu fac nici ei excepție. Unica.ro a stat de vorba cu Andreea, o băcăuancă stabilită în Asti, Piemont.

Mamă a doi copii, Andreea ne-a povestit despre situația din Italia, după ce autoritățile de la Roma au anunțat noi măsuri drastice în lupta împotriva noului coronavirus. Pe tot teritoriul țării au fost închise toate barurile, restaurantele, hotelurile, frizeriile și centrele estetice.

“Eu cu familia mea trăim intr-un satuc din provincia di Asti. La noi in sat deocamdată nu este nici un caz. Dar in Asti sunt 50 de persoane internate si 2 decedate.

Situația nu e bună! Luptăm!”, ne-a spus femeia.

În întreaga Italie, până la această ora, sunt confirmate peste 17.000 de cazuri de coronavirus, iar oamenii sunt, practic, închiși în propriile locuinețe. Familia Andreei a pățit același lucru: “Stam închiși in casă deja de sâmbătă de la ora 00.00, când am intrat in carantină. La cumpărături mergem doar soțul și eu”.

Cel mai greu în aceste momente este, poate, pentru copii. Andreea ne-a spus cu amărăciune că nici aceștia nu au voie să iasă din casă: “Pe copii nu i-am mai scos din casă de 2 săptămâni. Nu putem merge la niciun supermarket, în oraș. Nu avem voie sa ieșim din sat. Mai pe scurt, suntem ca la pușcărie. Dar rezistăm cu speranța că o să fie bine”.

Peste 5.000 de morți în întreaga lume

Vineri a fost o zi neagră, atât pentru Italia, cât și pentru România. În peninsulă, peste 250 de persoane au decedat și alte 2.500 au fost confirmate cu noul coronavirus. La noi în țară, bilanțul a crescut vertiginos, iar sâmbătă dimineața se înregistrau 97 de cazuri de coronavirus.

Pe de altă parte, China pare să fi trecut peste momentul maxim al epidemiei , anunțând cele mai puține infectări de la începutul crizei.

