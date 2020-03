O femeie cu coronavirus dezvăluie ce simți dacă ești infectat

În toiul crizei cu coronavirus, o femeie în vârstă de 29 de ani, din Australia, care a fost diagnosticată cu COVID-19, face un apel ca lumea să nu intre în panică în legătură cu acest virus, argumentând că simptomele ei nu fost mai rele decât ale unei răceli comune – durere în gât și durere de cap.

Bridget Wilkins a fost confirmată cu coronavirus în urmă cu o săptămână, după ce a ajuns în Brisbane, din Londra, pentru a participa la nunta unor prieteni. Femeia a fost testată când a ajuns în Australia, iar apoi trimisă de urgență la spital, unde testele au ieșit pozitiv pentru coronavirus.

Într-un interviu acordat publicației 7News, Bridget le-a transmis un mesaj tuturor oamenilor panicați din pricina COVID-19.

Femeia a spus că nu știe de unde a luat virusul care a ucis, până în prezent, în jur de 3.800 de oameni, la nivel mondial.

„Simptomele sunt comune: dureri de cap, dureri în gât, oboseală. Am crezut că am aceste simptome pentru că am călătorit mai mult de 30 de ore. Înca le am, dar nimic mai mult de atât. Nu e nimic atât de rău cum am citit. Nu am crezut că pot avea chiar eu coronavirus. Mă gândeam că e doar din cauza diferenței de fus orar”, a explicat Bridget, potrivit dailymail.co.uk.

„E doar o răceală mai lungă…”

„E multa panică și multă isterie din cauza coronavirusului. E bine că se discută, e un lucru serios, mai ales pentru persoanele în vârstă sau care au alte afecțiuni. Dar cred că trebuie să ne calmăm pentru că în majoritatea cazurilor e doar o răceală mai lungă de care putem să scăpăm”, a încheiat Bridget Wilkins.

Tânăra urmează să fie externată din spital săptămâna aceasta și plasată în carantină într-o clinică de sănătate din Queensland.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro