Reacțiile vedetelor la aflarea morții lui Andrei Gheorghe. Mesaje de adio și aducere aminte

Vestea cumplită a morții lui Andrei Gheorghe la vârsta de doar 56 de ani a îndurerat profund o țară întreagă și a creat un tumult de reacții în mediul online, oameni simpli și persoane publice, exprimându-și deopotrivă regretele pe rețelele de socializare.

Dan Negru despre arestarea lui Andrei Gheorghe

Cel mai controversat moment din viata lui Andrei Gheorhe a fost arestarea lui pentru deținere de droguri, în 2003.

Dan Negru a readus în actualitate acest un episod: “Nu fi bou! Nu mă mai chema!” așa mi-a refuzat ultima dată Andrei Gheorghe invitația de a veni în show-ul meu! Eram în restaurantul Nobil din Chișinău, lucram amândoi pentru PrimeTV și îl tot băteam la cap să vină invitat la “Blonde” împreună cu Vadim Tudor. Mă refuza mereu! Acolo, la Chișinău, când voia să nu pricep ce spune o rupea pe rusește cu cei din jur! Când a fost arestat pe motiv ca ar fi consumat droguri, PRO TV nu s-a dezis de el, mai mult de atât, bossul Pro, Adrian Sarbu a venit atunci la Parchet sa-l susțină” – a scris Dan Negru pe pagina sa Facebook.

Andrei Gheorghe a fost arestat la momentul respectiv timp de trei ore, timp în care s-au analizat probele din dosar, după care procurorii au decis să îl lase în libertate.

Florin Călinescu despre Andrei Gheorghe: ”Un destin aparte”

Florin Călinescu i-a adus un omagiu lui Andrei Gheorghe, acesta rememorând un episod din viața sa, în direct la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3: ”E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Căutam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce a dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta”, a povestit Florin Călinescu.

Nuami Dinescu și-a exprimat durerea printr-un mesaj destul de dur postat pe pagina sa de Facebook: „Acum toți își vor aminti de tine, cât de bun erai ce talent uriaș, bla bla bla… păi da, că nu și-a mai găsit loc în niciun radio, nicăieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a șocat vestea și nu mai vreau să vorbiți despre profesioniști la trecut, lume care nu-ți pasă decât de cifre și bani. Păcat, mare păcat, l-am pierdut și pe Andrei Gheorghe…”

Mihaela Rădulescu a scris pe Instagram: “Andrei Gheorghe a murit” – încă-mi pare o glumă proastă… Îmi pare rău, prietene….#midnightkiller.”

Monica Bârlădeanu a rememorat îndurerată o discuție pe care a avut-o cu Andrei Gheorghe: “Am sunat o singură dată din poziție de ascultător la o emisiune de radio. Asta pentru că 13-14 cu Andrei Gheorghe era o emisune-cult pentru generația mea. Am spus cred că trei prostii, pentru care culmea, n-am fost taxată, cu voce tremurandă și cu creierul semi-paralizat de emoție că vorbesc cu Andrei. La fel de tare tremur acum, când am aflat vestea. … Dumnezeu să te odihnească, Andrei.” – a scris aceasta pe Facebook.

Corina Bud, în asentiment cu colegii săi a scris: “În noaptea asta am primit o veste care m-a întristat profund. De astazi, media din România a pierdut un om extraordinar care a dat dovada de verticalitate și corectitudine, unul a cărui inteligență și umor au deschis drumuri și au format generații. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai fost și (încă) reprezinți. Îți mulțumesc că ai fost printre primii oameni care mi-au dat aripi, încă de la debutul meu în carieră. #noidoi ❤️ Sunt bucuroasă și onorată că am cunoscut un suflet atât de frumos și cool ca al tău, cum puține întâlnești. Cele mai sincere condoleanțe familiei si celor dragi. Odihnește-te în pace, Andrei Gheorghe! ” – a fost mesajul artistei.

Delia a scris simplu, dar pe deplin înțeles: “Nu cred… #drumlin”, Antonia a argumentat: “R.I.P”.

Corina Caragea, de asemenea, și-a exprimat regretele cu privire la moartea lui Andrei Gheorghe: “RIP Midnight Killer…”.

Andrei Gheorghe a fost găsit în stop cardio-respirator în baia din propria locuință din Pipera, decesul său survenind în urmă cu 12 ore. Până în acest moment nu este stabilită întocmai cauza morții sale, familia sa susținând că Andrei Gheorghe nu suferea de nicio afecțiune. Poliția a deschis dosar de moarte suspectă.

Andrei Gheorghe a realizat numeroase emisiuni radio și TV, amintindu-ne de “Lanțul Slăbiciunilor” la Pro TV, “Politica, frate!” și “Am o știre pentru tine!” de la Realitatea TV. A scris la “Academia Cațavencu” și în ghidul “24-FUN”, a fost director de programe al trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 și a ocupat diferite funcții de conducere în cadrul mai multor posturi de radio, atât din București, cât și din țară.

