Andrei Gheorghe, testamentul dur și trist lăsat umanității: „Sunt obosit și drumul nu se mai zărește”

Moartea lui Andrei Gheorghe la doar 56 de ani a întristat toate generațiile și a adus un doliu asupra întregului popor. Omul de radio și televiziune era recunoscut și apreciat grație curajului său de a spune lucrurilor pe nume, a sarcasmului cu care își bara adversarul într-un dialog, a înverșunării cu care lupta pentru dreptate și respectarea legilor, iar lista poate continua.

Nemulțumit și dezamăgit de situația din această țară, Andrei Gheorghe a lăsat un testament social și sentimental românilor, un text publicat în mediul online, acolo unde acesta era foarte activ, și unde exprimarea părerilor sale fără perdea a atras chiar și suspendarea contului său de Facebook pentru o perioadă de 30 de zile.

Andrei Gheorghe descria trista realitate pe care o trăim în prezent şi scria, în luna septembrie a anului trecut, un mesaj pe cât de dur, pe atât de zguduitor şi impactant: „Sunt obosit. Am fost „generația de sacrificiu” și am crezut ca după un drum lung și greu o sa ajungem intr-o poiană cu soare și flori. Dar nu a fost așa. Drumul nu ducea nicăieri si intr-o zi, sătui de foame și mizerie ne-am revoltat, ne-am ucis conducătorii și am crezut că după un alt drum lung și greu o sa ajungem la malul unei ape dulci. Apa însă e salcie, terenul mlăștinos și cei mai nevolnici și netrebnici dintre noi se răsfață in calești scumpe, copiii lor ni se urcă în cap și dansează țonțoroiul, iar părinții noștri mor încet de piocianic. Frății fug scârbiți și-și caută fericirea în alte zări. Speranța a leșinat bătută de jandarmi, Infinitul lucrează la un mall, iar eu îmi număr firfireii și mă gândesc daca-mi ajung de o funie mai sănătoasă. În față nu văd nimic decât beznă și întuneric, în jurul nostru doar mizerie și dezmăț și nu mai pot și nu mai am răbdare. Am inima uscată și-n gură gust de cenușă. Vă blestem conducători ai României și-n pușcărie dacă v-aș băga pe toți, cu nimenea nu aș greși. Vă blestem cu spitalele, școlile, șoselele, șpăgile, infumurarile și prostia voastră agresivă. Vă blestem să muriți stând la coadă, să trăiți din salariu și să vă petreceți bătrânețea cu o pensie obișnuită, intr-un oraș obișnuit, cu doi copii obezi și beți în sufragerie și cu părinții în întreținere pe veci. Sunt obosit și drumul nu se mai zărește.”

Andrei Gheorghe a fost găsit în stop cardio-respirator în baia din propria locuință din Pipera, decesul său survenind în urmă cu 12 ore. Până în acest moment nu este stabilită întocmai cauza morții sale, familia sa susținând că Andrei Gheorghe nu suferea de nicio afecțiune. Poliția a deschis dosar de moarte suspectă.

Sursă foto: Facebook