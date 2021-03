Hai să ne jucăm! Cum și cu ce?!

Am crescut în bătătura bunicilor materni, Maria și Vasile, în Oltenia. Tataia era electrician auto și toată viața și-a dedicat-o mașinilor. Repara mașini la serviciu, repara mașini acasă. Avea mâinile negre și unse mai tot timpul. Eu am crescut printre fiarele lui și eram fascinată să-l văd cum lucrează. Nu știam bine să vorbesc, dar recunoșteam un electromotor, știam care e cheia franceză. Mă jucam cu șaibe și piulițe și scoteam liță din cablurile lui tataia. Stăteam pe vine lângă picioarele lui când el era băgat tot sub vreo mașină și mă uitam.

L-am privit pe tataie cum și-a făcut singur, în garajul lui, pe caroseria cumpărată din fabrică de la Dacia, mașina care mai pornește și în ziua de azi. Mă jucam cu sculele lui, răsuceam sârme cu patentul și visam să inventez o piesă auto. Și când nu făceam asta mă jucam de-a bucătăria cu oalele bunicii.

Niciodată nu mi-au interzis să mă joc exact așa cum îmi trecea mie prin cap, folosind ce găseam prin curte sau prin casă. Mai ales că pe atunci, acolo, la țară, nu erau jucării mai deloc. Am avut un „păcălici“ și o păpușă căreia mă chinuiam să-i fac haine din niște resturi de materiale. Mamaia stătea mereu lângă mine pe un scăunel, citea și mă supraveghea.

Așa se joacă și copiii mei

Le-am lăsat libertatea de a se juca așa cum simt, cum vor, cam cu tot ce vor să includă din casă în jocul lor. În primii ani, copiii nu prea sunt intere­sați de jucării și nu au nevoie de jucăriile care nouă, adulților, ni se par simpatice sau edu­ca­tive. Ei vor să simtă, să atingă, să se ude, să se murdărească, să caute, să privească îndea­proape cutia cu cerceii mamei.

De aceea cred că până pe la 4-5 ani nu trebuie să investim mulți bani în tot felul de jucării, sperând că micuții se vor juca cu ele multă vreme, iar noi vom avea timp pentru altele. Lăsați-i pe copii pe lângă voi. Implicați-i în lucrurile de oameni mari și dați-le sarcini pe care vor fi fericiți să le îndeplinească. Își vor dezvolta creativitatea, își vor stimula imaginația continuu și le va crește stima de sine.

Jocuri și jucării

Dar, pentru că astăzi societatea ne oferă numeroase jocuri și jucării educative, vreau să vă ofer și câteva exemple preferate de copiii mei la vârsta de 1-4 ani: jocuri de sortare, puzzle magnetic, puzzle-uri din lemn, cuburi de stivuit, cuburi de lemn pentru construit și Lego Dupplo. Vă încurajez să luați jucării mai puține, dar de calitate, din materiale naturale, și să le țineți în ambalajele originale cât se poate de mult.

Astfel veți putea păstra jucăriile timp îndelungat și cât se poate de ordonat, fără să se amestece între ele, cu condiția ca după joc obiectele să fie strânse. Veți evita să aveți mormane de jucării, amestecate, incomplete și care nu vor mai prezenta niciun interes pentru copil. În plus, oricând o jucărie sau un joc rămase întregi vor putea face fericit alt copil.

După vârsta de 4 ani, Klara și Mathias au început să fie interesați și de jocuri de societate pe care le putem juca în familie, cum ar fi „Alias“ sau „Nu te supăra, frate“, ori jocuri de memorie pe diverse teme. Mathias se joacă cu multă plăcere și un joc de logică din lemn – tetris. De cele mai multe ori, serile sunt dedicate cărților.

Le place mult să citim și las aici câteva titluri preferate de copiii mei: Colecția Pettson și Findus de Sven Nordqvist, Aventuri în țara virtuților și Erus și Valea Iubirii ale lui Alec Blenche, Marea Carte a Emoțiilor de Jambor Eszter, Țup, salvatoarea iernii, Țup și pădurea încremenită de Alex Donovici.

Activități creative, lectură și sport

Îmi doresc să regăsiți aici, dragi părinți, inspirație și idei și pentru copii mai mari decât ai mei, așa că am stat de vorbă cu alte două mame minunate, care la rândul lor au câte trei copii – e doar o coincidență! 🙂 Claudia Șandru și Carmen Albiter mi-au povestit ce îi distrează pe copiii lor și cu ce își umplu aceștia timpul.

Claudia are trei fete, Ioana (8 ani), Maria (9 ani) și Elena (15 ani) și este și formator și responsabil de Atelierele de Creativitate de la Asociația pentru Educație în Științe Socio-Umane. Iată recomandările ei.

Gătitul

„Cred că una dintre activitățile preferate din casă ale copiilor este gătitul. Copiii adoră să se joace cu ustensilele din bucătărie și mai ales cu aluatul de pâine sau cozonac. De când erau de 2-3 ani, eu le-am implicat pe fetele mele în bucătărie, în tot felul de activități. Din aluatul de pâine, mereu aveau fiecare câte o porție pe care o modelau cum voiau și pe care o puneam la copt în forma dată de ele.

O altă activitate pe care aș recomanda-o pentru copiii care știu să scrie este confecționarea unor felicitări desenate sau pictate pe prima pagină și care să conțină, în interior, un text frumos, scris de mână. Apoi, cu ajutorul părinților, copiii pot să aleagă o formă de expediere. În această lună a Femeii, e minunat să le tri-mitem mamelor, bunicilor, prietenelor!

Confecționarea căsuțelor pentru păpușile Barbie

Fetele mele mai mici, Maria și Ioana, confecționează căsuțe pentru păpușile Barbie din materiale reciclabile pe care le aveam în casă: cutii de pantofi, cutii mai mari de la colete primite, în care au decupat geamuri și ușă, și pe care le-au pictat pe interior, iar apoi au decorat totul cu perdele la ferestre, mici tablouri pe pereți.

Pentru biblioteca lui Barbie, fetele au făcut cărți mici cu coperte desenate și file prinse cu sârmă subțire, la interior, și multe alte accesorii în miniatură, din diferite materiale. În final, familia Barbie a avut dormitoare, living, bucătărie, birou, baie și o grădină cu loc de joacă pentru copii. Am confecționat împreună și haine pentru păpuși, cusute sau croșetate.

Lectura

Elena, fiica cea mare, vă recomandă cititul și notarea într-o agendă frumos personalizată a cărților lecturate în fiecare an. Iată câteva titluri preferate de ea: Printre tonuri cenușii de Ruta Sepetys, Moștenirea de Gareth P. Jones, Ura cu care lovești de Angie Thomas. Pe YouTube, Elena urmărește canalele: 4fara15 – Ruxandra, studenta la litere, Nathaniel Drew – dezvoltare personală și studierea de limbi străine, podcastul Noble Blood și piese de teatru radiofonic (Rebecca, Paharul prieteniei).

O activitate creativă interesantă pentru a stimula cititul în rândul copiilor este confecționarea unei pușculițe în care adulții pot pune câte 5-10 lei pentru fiecare carte citită de copil. La finalul anului, membrii familiei numără suma și ideal ar fi ca aceasta să se reinvestească în achiziționarea unor cărți noi.

Pușculița poate fi confecționată foarte ușor dintr-o cutie din carton, rămasă după consumarea șervețelelor. Cutia poate fi personalizată, cu ajutorul imaginației și creativității. De asemenea, pentru stimularea imaginației, încurajez ascultarea de povești audio pentru copii, precum și scrierea creativă.

Sport

Alături de toate aceste activități, putem să ne jucăm acasă jocuri de societate, potrivite fiecărei vârste: Dobble, Animale și Continente, Activity, Dixit, Catan, Cortex, Quix, Quarto, Hedbanz, Top That, Mysterium, Ticket to Ride“.

Carmen este antrenor de fitness și mama Evei (14 ani), Marei (13 ani) și a lui Alexei (5 ani). Cei trei copii au crescut într-o familie în care a face sport zilnic este o activitate distractivă, nu doar sănătoasă pentru trup și minte. Carmen face sport împreună cu fetele ei, dar și cu un grup online de adolescenți dornici să facă mișcare.

„Am în grupul online și adolescenți care nu făceau sport înainte, dar, odată ce au fost ne­voiți să petreacă așa de mult timp la birou, în fața tabletelor la școala online, au început să simtă dureri de spate și să le fie afectată postura. Eu făceam sport nu doar la sală, ci și alături de copiii mei acasă, așa că m-am gândit să fac un plan de antrenamente pentru adolescenții interesați de mișcare, care să-i scoată din sedentarismul zilnic, cu exerciții cu propria greutate corporală, majoritatea dinamice, menite să le crească pulsul și să îi revigoreze, iar printre acestea adaug și exerciții de tonifiere pentru picioare, abdomen și brațe și exerciții pentru postură.

De altfel, acord o mare atenție exercițiilor pentru postură dedicate adolescenților. Deși antrenamentele noastre sunt abordate cu mare seriozitate, ele sunt și distractive, iar la final starea de bine este de neprețuit. Sunt mândră de ei și îi laud pentru progresele făcute în ultimele luni, mereu le spun că organismul lor este fericit când se mișcă și îi felicit că aleg să se antreneze și să aibă grijă de corpul și de sănătatea lor.“

Despre jocuri video

Nu puteam să nu includ printre aceste sugestii și o bucățică de entertainment video pentru copii. Așa cum v-am obișnuit, îmi place să documentez ideile împărtășite aici și să cer ajutor din partea specialiștilor. Cătălin Butnariu este dezvoltator de jocuri video și creatorul platformei desprejocurivideo.ro. Aici găsești informații esențiale despre cum să alegi un joc video pentru copilul tău.

Jocurile au ratinguri de vârstă acordate în funcție de vârsta jucătorului, și nu de dificultate. Platforma oferă informații prețioase și despre cum se setează acordul parental pe diverse platforme de gaming, dar și un dicționar de termeni. Cătălin recomandă două jocuri românești – Raiders of the Lost Island și Bossgard, dar și Animal Crossing-New Horizons, Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) Overcooked 2, Minecraft, Just Dance 2021, Fall Guys, Among Us.

