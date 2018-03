Mierea este un aliment de post? Iată argumentele pro și contra

Mierea este unul dintre cele mai controversate alimente atunci când vine vorba de alimentația de post. Dacă unii consideră ca mierea poate fi consumată în perioadele de abstinență culinară, ei bine, iată că există și păreri care argumentează contrariul.

Mierea este unul dintre cele mai sănătoase și recomandate alimente pentru susținerea sănătății, fiind recomandată chiar și în Biblie, însă, conform unor teorii ar trebui să ne privăm poftele în perioada postului, deoarece este un aliment de dulce și când spunem asta nu ne referim la gustul său, ci la proveniența sa. A fi un aliment de dulce înseamnă a proveni de la animale.

Argumente pro. Mierea este aliment de post

Cei care consideră că mierea este aliment de post argumentează prin faptul că produsul provine de la albine, iar acestea nu sunt vertebrate și nu au sânge cald, prin urmare nu este un produs de origine animală. Ei bine, în acest caz, scoicile și creveții, de asemenea nevertebrate și fără sânge, sunt sau nu sunt interzise în post? Ne întrebăm cu atât mai mult cu cât fac parte din categoria fructe de mare. În loc de răspuns, vă spunem că, în Grecia, călugării mănâncă fructe de mare în post și, inclusiv, miere.

Pe de altă parte, analizând din altă privință alimentația de post, conform altor doctrine, remarcăm că în post nu trebuie să consumăm alimente pe care le procurăm făcând rău animalului. În această categorie intră fără doar și poate carnea, pentru care animalul trebuie sacrificat, însă intră și laptele și, implicit, produsele obținute din lapte? Atunci când animalul este muls, practic i se face un bine, i se oferă un ajutor, situație care, de exemplu, nu este îndeplinită și în cazul oului, considerându-se că acesta are viață în el. Prin urmare, mierea nu este un produs de dulce, deoarece îmbină și susține două principii solide ale alimentației de post. Astfel, albinele oferă de bună voie mierea spre consum și, cel mai important aspect, aceasta nu conține proteină animală, asemenea tuturor celorlalte alimente provenite de la animale.

Argumente contra. Mierea nu este aliment de post

Cei care susțin opinia că mierea nu este aliment de post se bazează pe faptul că albinele produc miere ca urmare a unui proces natural și nu o fac pentru consumul oamenilor, iar atunci când ne folosim de produsul stupului, de fapt, punem stăpânire pe ceva ce nu ne aparține. În plus, aceștia argumentează concluzia pe baza faptului că situația este similară cu cea a laptelui, prin urmare, dacă lapte nu consumăm în post, de ce am consuma miere? Ei bine, bazându-se pe această teorie, susținătorii uită întocmai ceea ce am punctat mai sus, că mierea nu conține proteină animală în compoziție, ci doar enzime, fructoză și glucoză.

Ca rezultat oficial, mierea este un produs de post, iar argumentele prezentate pot favoriza această concluzie.

