Lidia Buble nu se grăbește să ajungă la altar: „Sunt prea copilă deocamdată”

Lidia Buble și Răzvan Simion își trăiesc povestea de dragoste cu convingere și zâmbetul pe buze și, chiar dacă nu l-a prezentat încă părinților pe iubitul său, toată lumea se întreabă de ce nu fac pasul cel mare către altar. Ei bine, Lidia Buble a elucidat misterul o dată pentru totdeauna: „Când va fi cazul am să vin eu şi am să spun. El îşi doreşte, îmi doresc şi eu, dar sunt prea copilă deocamdată, sunt prea mică. Deşi am 25 de ani, simt că am 14. Mai vreau să copilăresc puţin. Mi s-a spus că voi trăi foarte mult pentru că nu am nicio grijă”, – a declarat Lidia Buble în emisiunea „Răi da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars.

Lidia Buble a mai spus că îi place să fie naturală și își dorește ca oamenii să o cunoască așa cum este ea, fără artificii de imagine: „Sunt simplă, aşa cum sunt eu sincer. Vreau ca oamenii să mă iubească aşa cum sunt eu. Asta e cumva cheia succesului, să laşi oamenii să te cunoască aşa cum eşti tu… Dacă eşti bun şi oferi bunătate Dumnezeu are grijă să primeşti la fel”.

Săptămâna trecută, Lidia Buble a lansat piesa „Tu”, ale cărei versuri sunt o adevărată declarație de dragoste pentru Răzvan Simion. Contextul este unul extrem de potrivit, mai ales că tocmai ce a mărturisit că atunci când a înregistrat celebra melodie „Cămașa”, artista nu se gâmdea nici pe departe la iubitul său, ci la… Johnny Deep.

