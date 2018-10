Lidia Buble, dezvăluiri din copilărie: „Mi se părea ceva anormal să adorm fără să iau bătaie”

Lidia Buble, în vârstă de 25 de ani, a copilărit în Deva, într-o familie cu 10 frați, prin urmare era aproape imposibil să nu facă năzdrăvenii. Artista era capul răutăților și încasa constant pedepsele, astfel că totul devenise o obișnuință: „Bănuiesc că deja ştiţi cu toţii că mai am încă zece fraţi deci, în total, suntem 11. Deci, dintre toţi 11 eu eram capul răutăţilor de fiecare dată. Băi, câte prostii făceam! Eu dădeam startul la tot, dar am şi luat cea mai multă bătaie! Măi, am mâncat la bătaie, pe pită! Ce mi se părea cel mai amuzant şi râd şi acum când îmi aduc aminte că, la un moment dat, efectiv nu mai puteam să mai adorm seara dacă nu luam, cel puţin, o palmă.

Deci trebuia să-mi dai o palmă ca să adorm. Mi se părea ceva anormal să adorm fără să iau bătaie. Măi, eram rea! Deci, mă băteam cu toţi băieţii pe care îi întâlneam. La şcoală, pe lângă bloc, pe stradă, pe scara blocului, cu fraţii mei din casă… peste tot mă băteam încontinuu. Iar la şcoală, ştiţi şi voi că în carnetele de note, undeva la spate, sunt nişte pagini pe care poţi să scrii, nu ştiu, dacă copilul nu este cuminte la şcoală, unde scriau profesorii, deci nu mai aveam loc! Au început să scrie pe paginile cu note”, – a dezvăluit Lidia Buble pe reţelele sociale.

Lidia Buble trăiește de câțiva ani de zile o frumoasă poveste de dragoste cu prezentatorul TV, Răzvan Simion.

Sursă foto: arhivă Unica