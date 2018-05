Lidia Buble nu l-a prezentat părinților pe Răzvan Simion. Care este motivul

Lidia Buble și Răzvan Simion sunt împreună de câțiva ani, însă nici până astăzi nu l-a prezentat părinților pe iubitul său. Îndrăgita artistă a explicat care este motivul deciziei sale.

Lidia Buble face parte dintr-o familie care respectă întocmai tradițiile și dogmele religioase, cu atât mai mult cu cât tatăl artistei este pastor la o biserică penticostală din Deva. Se pare că întocmai acesta este unul dintre motivele pentru care Răzvan Simion nu l-a întâlnit față în față pe tatăl iubitei sale: “Nu, nu au reuşit să se cunoască nici până acum, dar nu vreau să grăbesc şi să presez lucrurile pentru că tata are o fire mai dură, are anumite principii, şi mi-a spus că vrea să cunoască alesul doar în momentul în care hotărâm să ne căsătorim. Mi-a spus: „Băi, fată, nu vreau să îmi aduci odată, la ceva timp, câte un băiat acasă. În momentul în care o să-mi spui că vrei să te căsătoreşti, îmi aduci băiatul, îl cunoaştem, stăm de vorbă, vine şi te cere“. Nu s-au cunoscut, dar sunt convinsă că în momentul în care se va întâmpla le va face mare plăcere şi se vor înţelege foarte bine”, – a declarat Lidia Buble într-un interviu acordat pentru Adevărul.

Întrebată despre ziua cea mare în care va ajunge la altar, Lidia Buble nu a stat mult pe gânduri și a dezvăluit ce preferințe are, semn că s-a gândit intens la acel moment: “Rochia, bineînţeles, una nonconformistă, iar ziua una perfectă, cum îşi imaginează orice femeie, alături de familie, prieteni. Cu siguranţă va fi o nuntă foarte mare. Nu cred că în cazul meu se va putea face o nuntă restrânsă pentru că eu am un neam foarte mare, am deja 30 de nepoţi, 11 fraţi, plus câteva sute de verişori, deci nici dacă aş vrea, nu aş avea cum. În neamul nostru, o nuntă restrânsă înseamnă vreo 300 de persoane. Deci, o nuntă în toată regula ajunge la vreo 500-600 de persoane. Chiar în vara aceasta se căsătoreşte ultimul meu frate şi are vreo 500 de invitaţi. Pentru prima dată, după 3-4 ani, reuşim să ne întâlnim cu toţii şi de abia aştept”.

Sursă foto: Facebook, Unica