Catrinel Sandu a dezvăluit cum a cucerit-o iubitul său, Steve

Catrinel Sandu a divorțat anul trecut de jucătorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are două fetițe, pe Sara și Lara. Micuțele trăiesc în acest moment cu mama lor în America, alături de Steve, noul partener al lui Catrinel Sandu, de profesie medic stomatolog: „Am un partener lângă mine cu care pot să împart totul, e un partener, facem totul împreunăm, simt că am lângă mine pe cineva pe care pot să mă bazez. Este un tată extraordinar, un bărbat extraordinar. Sunt mai fericită decât am fost vreodată și în sfârșit am reușit să trăiesc o relație așa cum am visat mereu: că femeia este respectată, apreciată, încurajată să facă ce vrea, în același timp păstrându-și independența.

El este stomatolog și ne tot întâlnim cu tot felul de oameni, nu există persoană care să nu spună că este un om extraordinar. Are un suflet de aur. Îmi spune în fiecare dimineață că este cel mai norocos și eu îi spun la fel. Cred că ne-am găsit amândoi, suntem compatibili. Suntem cu suflete la fel. S-a pus cel mai bine cu fetele, cu Sara și cu Lara, a știut exact cum să mă cucerească, iar ele l-au ales. Lara a început să-i spună „daddy’ (n.r. tată), simte că suntem o familie, le văd foarte schimbate față de anul trecut, iar schimbarea asta o văd în tot ceea ce fac. La școală merge bine, dar cu dragoste și înțelepciune, nu am cuvinte… totul merge ca pe roate”, – a declarat Catrinel Sandu la emisiunea Agenția VIP, acolo unde a intrat în direct prin telefon.

Steve, iubitul vedetei, a făcut și el, la rândul său, mărturisiri despre povestea lor de dragoste: „Sunt doar foarte norocos că o am… Este cea mai minunată femeie pe interior, cea mai minunată pe care am cunoscut-o. Este foarte deșteaptă și frumoasă. Orice afacere facem, o întreb pe ea. Nu aveam idee că cineva poate să fie atât de deștept și minunat”, – a transmis iubitul lui Catrinel Sandu.

Citește și – Loredana Groza vorbește despre soțul său: „Eu ştiu ce am acasă”

Citește și – Iulia Albu o atacă dur pe Andreea Raicu: „Ne învață cum e ea fericită singură și fără copii la, cred, peste 40 de ani”

Sursă foto: Facebook, Arhivă Unica