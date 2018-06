Johnny Depp, declarații surprinzătoare despre viața lui. Cum a ajuns să arate atât de rău

Johnny Depp, declarații surprinzătoare despre viața lui. Actorul a mărturisit într-un interviu acordat revistei Rolling Stone cum a ajuns să arate atât de rău.

Fotografiile care au circulat în social media în ultima vreme înfățisează un Johnny Depp greu de recunoscut. Imaginile în care actorul apare foarte slab, palid și ras în cap au început să ridice semne de întrebare în rândul fanilor, legate de starea lui de sănătate. Depp a ținut să lămurească cum stau lucrurile de fapt și a acordat un interviu pentru Rolling Stone, în care povestește prin ce a trecut.

Actorul și cântărețul american Jonny Depp, pe numele său real John Christopher Depp, în vârstă de 55 de ani, a vorbit deschis despre dependența de alcool și droguri, despre depresia cauzată de divorțul dintre el și actriţa Amber Heard, despre moartea mamei sale, precum și de pierderea unei sume importante de bani.

Despărțirea de Amber Heard și scandalul divorțului l-au aruncat într-o depresie adâncă, care a concis și cu moartea mamei sale: „Am fost în cel mai jos punct al vieţii mele. Mă gândeam mereu că următorul pas va fi să ajung într-un loc cu ochii deschişi şi să plec de acolo cu ochii închişi. Nu mai puteam suporta acea durere în fiecare zi“, a declarat actorul.

„Am preţuit-o pe Betty Sue, chiar dacă putea fi o adevărată scorpie pe tocuri. La înmormântarea ei am zis: «Mama mea a fost poate cea mai rea fiinţă umană pe care am întâlnit-o în viaţa mea»“ a explicat Depp.

Johnny Deep e foarte aproape de faliment

De asemenea, actorul și-a pierdut aproape întreaga avere. Actorul se află în plin proces cu administratorii averii sale, cărora le-a cerut daune în valoare de 25 de milioane de dolari pentru proastă administrare. Aceștia au declarat în documentele depuse în instanţă că starul este singurul vinovat de ruina financiară, că a ignorat advertismentele şi a cheltuit 30.000 de dolari pe lună doar pe vin. El îi contrazice și spune că este o insultă să fie acuzat că a cheltuit lunar 30.000 de dolari pe vinuri: „Este o insultă să spui că dădeam 30.000 de dolari pe vin. De fapt, dădeam mult mai mult.”

Starul de la Hollywood susţine că a fost furat de administratorii averii sale: „Dacă trebuia să semnez nişte acte, le semnam imediat. Nu le citeam pentru că aveam încredere în acei oameni. Acum citesc şi analizez tot ce semnez.“

Legat de subiectul banilor, actorul a mărturisit că cel mai mult l-a durut faptul că fiul său a aflat de la colegi despre asta: „Fiul meu a auzit de la colegii de şcoală că tatăl lui a pierdut toţi banii. Nu e un lucru corect…“

Depp a dezvăluit că a făcut faţă durerii și tuturor problemelor plecând în turneu cu trupa sa, The Hollywood Vampires, şi scriind un volum de memorii: „În fiecare dimineaţă îmi turnam vodcă în pahar şi începeam să scriu până când lacrimile îmi inundau ochii şi nu mai eram în stare să văd pagina. Am tot încercat să-mi dau seama ce am făcut să merit aşa ceva. Am încercat mereu să fiu bun cu toată lumea, să-i ajut pe toţi, să fiu sincer cu toţi” a mai spus el.

Sursă foto: northfoto.com