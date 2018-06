Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Liviu Dragnea. Într-o postare de pe o rețea de socializare, artistul i-a transmis liderului politic ce părere are despre el și despre metoda de guvernare adoptată.

Tudor Chirilă, cunoscut deja pentru opiniile sale vehemente la adresa clasei politice, a făcut un live pe Facebook, în care îi transmite un mesaj dur lui Liviu Dragnea. Iată câteva idei principale sustrase din video-ul postat de artist, intitulat “Despre România fără mânie”:

“Vreau să încep prin a spune că nu am nimic cu dl Dragnea personal (…). Nu-l cunosc, deci nu pot să am ceva personal cu dânsul. Pe de altă parte, are o funcție care înseamnă că e mandatat de poporul român să facă niște lucruri pentru poporul român și eu am o problemă cu funcția dânsului, nu cu dânsul personal” și-a început Chirilă discursul.



“Mie, sincer, domnul Dragnea, mi-e frică de dumneavoastră. Vă spun foarte sincer. Mie mi-e frică de țara asta, mi-e frică, pentru că asemenea declarații mă fac să mă gândesc că dvs. ați putea să vă doriți să-i speriați pe cetățenii care nu sunt de acord cu dvs. și poate chestia asta vă bucură, dar nu e normal ca unui cetățean român să-i fie frică de politicianul pe care îl plătește…”, a spus artistul.

“V-ați cerut iertare românilor care stau în pușcărie pentru un articol neconstituțional încercând să acreditați ideea că în România sunt mii de oameni care cumva sunt acolo din cauza nefuncționării justiției. Și ați încercat să pozați în toată povestea asta în victimă. Dvs. nu sunteți victimă. Sunteți călău. Sunteți călăul Codului de procedură penală, călăul legilor justiției și călăul programului de guvernare pe care dumneavoastră l-ați scris foarte frumos, dar nu l-ați aplicat” a mai explicat actorul.

“Dacă nu puteți să guvernați pentru România – și asta e o afirmație în an de centenar și România înseamnă toți românii -, atunci există și varianta să plecați și să reveniți când sunteți pregătit să guvernați pentru toată România, pentru că țara e în derivă”, a încheiat Chirilă.

Sursă foto: hepta.ro