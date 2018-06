Johnny Depp, de nerecunoscut! Imaginile care au pus internetul pe jar

Actorul Johnny Depp este de nerecunoscut, imaginile cu acesta care au apărut pe internet lăsând semne de întrebare cu privire la starea sa de sănătate.

Depp, în vârstă de 54 de ani, se află în turneu prin Europa alături de trupa sa, The Hollywood Vampires, relatează Daily Mail.

Actorul s-a fotografiat, săptămâna trecută, cu mai mulți fani la Hotelul Four Seasons din Sankt Petersburg din Rusia. Imaginile au ajuns imediat tema de discuție pe internet, fanii acestuia întrebându-se dacă nu cumva iubitul actor este bolnav.

Fanii și-au arătat rapid îngrijorarea.

“Cred ca eroul meu arată ca şi cum ar fi bolnav”, “A slăbit mult”, “Pe bune, acela este Johnny Deep?”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Johnny Depp, pe numele său între John Christopher Depp, este un actor, scenarist, regizor, producător și muzician american. A câștigat Globul de Aur și premiul academiei Screen Actors Guid pentru Cel Mai Bun Actor. El a ieșit în evidență în anii 1980, odată cu serialul 21 Jump Street, devenind un idol al adolescenților.

Depp a acceptat provocarea vieții lui de a accepta roluri “mai mari decât viața”, începând cu un rol suport în filmul lui Oliver Stone, Platoon, reprezentând Războiul din Vietnam și care a apărut în 1986, apoi a jucat rolul principal în filmul fantezist Edward Scissorhands (1990). Mai târziu a experimentat succesul de box- office în aventura fantastică Sleepy Hollow (1999), apoi în fantasticul Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) și în continuările acestuia. A continuat cu Charlie and the Chocolate Factory (2005), filmul fantastic Alice in Wonderland (2010) și a dat voce personajului principal din comedia western animată Rango (2011). În nouă din filmele lui a colaborat cu directorul, producătorul și prietenul său, Tim Burton.

Sursă foto: Shutterstock