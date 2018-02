Gina Pistol, declarații despre relația sa de dragoste

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Gina Pistol și Smiley sunt împreună, cu toate că niciunul dintre cei doi nu a recunoscut până acum.

Gina Pistol a făcut totuși niște declarații relevante și a recunoscut că în prezent este într-o relație, fără, însă, a specifica cine este partenerul său: „M-am educat singură. Sunt la un nivel la care nu mai am gelozii şi posesivitate. Omul de lângă mine are libertatea să facă ce vrea, atât timp cât o face cum trebuie. Sunt foarte bine în această relaţie. Mă deranjează când oamenii mă compătimesc şi îmi spun: „Săraca Gina!”. Nu sunt o femeie oarecare, totuşi. Sunt o femeie mişto, independentă şi muncesc. O să mă mărit când o să simt, cu cine o să vreau, când o să vrea Dumnezeu. Nu am înşelat niciodată, pentru că eu nu ştiu să mint” – a declarat Gina Pistol aseară la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.

Sursă foto: Facebook