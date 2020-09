Cum să realizezi singură un machiaj de seară deosebit!

Îndrăznește să experimentezi culori noi și nuanțe strălucitoare, cu aspect metalic pentru un machiaj de seară senzațional. Combinate armonios, în culori mai puternice sau mai cuminți, poți realiza un make-up de seară potrivit și pentru un cocktail la terasă și pentru club.

Liniile grafice, nuanțele metalice sau tonurile pastelate cu aspect umed se mențin în top de câțiva ani încoace pentru a realiza un machiaj de seară deosebit. Experimentează și combină o culoare îndrăzneață alături de culorile tale preferate. Dar, orice ai alege, ține cont de culoarea ochilor tăi, de culoarea părului și de nuanța rujului pe care vrei să îl porți seara.

Machiajul de seară smokey eyes nu mai este singura opțiune. Trebuie să fii inventivă și să te joci cu nuanțele din trusa de farduri, dar să ai grijă să păstrezi tenta elegantă și atrăgătoare a unui machiaj sofisticat. Machiajul de seară îți oferă multă libertate de creație, dar nu trebuie să arate ca o sorcovă.

Urmărește un tutorial să înveți să faci singură un machiaj de seară simplu și deosebit de atrăgător.

Pregătirea tenului și baza de machiaj

Primul pas pentru orice machiaj reușit este pregătirea tenului și anume curățarea de impurități, tonifierea și hidratarea.

După aplicarea cremei hidratante, așteaptă câteva minute și aplică o bază de machiaj pe întreaga suprafață a feței. Alege un primer de calitate pentru ten și un primer sau o bază foarte bună pentru pleoape. Aceasta maschează ridurile fine, micile pete și asigură aderența fardurilor.

Cum realizezi singură un machiaj de seară excepțional

Conturează arcada

Folosește una dintre pensulele pentru ochi mai late pentru a contura arcada cu un fard de culoare închisă, spre exemplu bordeau, indigo, gri, verde smarald. Nuanța închisă poate fi conturată cu o umbră de culoare maro sau gri închis.

Culori și texturi speciale pentru pleoape

Continuă machiajul de seară glamour cu nuanțe care se îmbină armonios cu nuanța dată deja pe arcadă. Aceste farduri se aplică pe pleoapa mobilă, sub arcadă.

Poți experimenta și cu nuanțe metalice, dar și cu un glitter foarte fin, care să pună în valoare lumina ochilor tăi. Poți încerca și fardurile cu aspect umed sau fardurile cu textură metalică.

Luminează privirea

Machiajul de seară se concentrează pe culori mai tari și mai închise, dar privirea trebuie să aibă o lumină cât mai naturală, mai ales dacă ai ochii mici sau apropiați.

Trebuie să conturezi zona de la unghiul intern al ochilor cu un fard irizat, luminos, în nuanțe deschise de roz, crem, lila sau chiar sidef. Același fard trebuie aplicat în tușe ușoare și pe zona de sub sprâncene, în punctul cel mai înalt al arcadei.

Conturează linia ochilor și sprâncenele

Continuă cu un creion violet sau negru pentru a contura linia ochilor sau cu un tuș negru. Și apoi curbează genele și aplică mascara, în așa fel încât să nu încarci genele și să curgă rimelul.

Fixează machiajul de seară cu un spray special

Aplică fond de ten și pudră, dar și blush într-o nuanță mai accentuată, cu tentă strălucitoare, pentru a contura pomeții. Finisează și fixează machiajul pulverizând un spray fixativ special pentru make-up.

Machiajul de seară smokey-eyes

Preferatul multor tinere, acest machiaj de seară se bazează pe o singură culoare care învăluie seducător ochiul și difuzează spre tonuri fumurii, provocatoare.

Este un stil de make up care se învață simplu și care estompează pungile, cearcănele, o noapte nedormită și avantajează ochii mari și depărtați.

Pentru ochii apropiați, se folosește un truc și anume se luminează colțul intern al pleoapelor cu nuanțe deschise, care difuzează apoi în fardul gri sau maro folosit pentru machiajul smokey-eyes.

Un machiaj de seară smokey-eyes arată senzațional, dacă este completat cu particule strălucitoare sau glitter și cu gene false lungi și curbate. Ochiul este înconjurat de culoare și strălucire și arată seducător.

Culori recomandate pentru un smokey-eyes de seară:

gri, verde brun, maro, maro roșcat, indigo, bordeau, kaki.

Cum transformi machiajul de zi în machiaj de seară

Dacă nu ai timp după ce vii de la birou să te machiezi și să fugi la întâlnire, folosește-te de machiajul de zi pentru a realiza rapid un machiaj de seară atrăgător.

Aplică un strat de pudră cu o pensulă fină sub ochi, deasupra obrajilor. Acesta are rolul de a proteja baza de machiaj existentă și estompează cearcănele sau pungile de sub ochi.

Conturează arcada cu o nuanță închisă, adaugă câteva umbre cu maro sau gri și aplică un fard în culori complementare pe pleoape. Nu uita să luminezi privirea cu un fard roz sau nude sidefat în colțul intern al ochilor. Zona de sub sprânceană trebuie și ea luminată cu fardul sidefat.

Folosește un eye-liner de culoare neagră să dai un aspect dramatic ochilor și apoi mascara.

Conturează pomeții cu pudră și accentuează blush-ul folosit peste zi.

Folosește o pensulă pentru pudră să iluminezi centrul feței și zona tâmplelor cu o pudră deschisă și ușor strălucitoare.

Conturează sprâncenele cu fard special negru sau gri și aplică mascara.

Accentuează buzele cu un ruj potrivit cu nuanțele de farduri aplicate pe pleoape.

Mai multe detalii poți vedea într-un tutorial expresiv despre transformarea machiajului de zi într-un machiaj de seară simplu și atrăgător.

Machiaj de seară în funcție de culoarea ochilor

Este adevărat că machiajul de seară îți oferă o paletă mult mai largă de culori, nuanțe și texturi. Poți experimenta culori pe care nu le-ai folosit niciodată, culori strălucitoare, glitter sau tușuri metalizate. Dar este bine să ții cont și de culoarea ochilor tăi.

Machiaj de seară pentru ochii căprui

Ochii căprui pot fi puși în valoare cu o mulțime de nuanțe și multe culori strălucitoare. Ochii închiși la culoare sunt avantajați de machiajul de seară pentru că se pot combina aproape cu orice. Mizează pe albastru, mov, grena, fucsia, auriu, argintiu, arămiu. Folosește tuș maro închis sau un tuș grena ușor metalizat.

Machiaj de seară pentru ochii albaștri

Trebuie să scoți în evidență culoarea albastră cu maro, lila sau arămiu, dar și cu turcoaz, dacă îți permite culoarea părului. Aplică tuș negru și mascara neagră și vei realiza un make up care îți va conferi o privire pătrunzătoare.

Machiaj de seară pentru ochii verzi

Ochii verzi sunt speciali și nu pot fi combinați cu orice nuanțe. Dar poți folosi indigo, gri, prună, auriu, arămiu, nuanța piersicii. Folosește un tuș maro sau culoarea prunei, mai puțin negru deoarece ar estompa culoarea verde deosebită a ochilor tăi.

Machiaj de seară pentru ochii negri

Dacă ai ochii foarte închiși la culoare, maro spre negru, trebuie să folosești farduri sidefate, strălucitoare și glitter seara, pentru a-i pune în evidență. Nuanțele de auriu, argintiu, roz sau bej strălucitor, completat cu puțin glitter sunt indicate pentru ochii tăi. Folosește un tuș negru și mascara din plin, dar pentru pleoape alege nuanțe deschise.

Machiaj de seară în funcție de culoarea părului

Machiajul de seară trebuie să fie sofisticat şi dramatic, dar asta nu înseamnă doar nuanţe foarte închise și glitter. Experimentează diverse nuanțe pentru machiajul de seară în funcție de culoarea părului tău.

Machiaj de seară pentru părul blond

Femeile blonde pot aborda cu îndrăzneală multe stiluri de machiaj pentru seară, însă cel mai potrivit este un machiaj smokey eyes. Alege farduri de ochi roz somon, gri cenuşă, bej cu irizaţii şi creion dermatograf sau tuş de ochi maro închis sau gri închis.

Rimelul trebuie păstrat în aceeaşi gamă cromatică, alege un rimel maro sau o culoare care să scoată în evidenţă nuanţa ochilor tăi.

Rujul trebuie să aibă nuanțe deschise, roz, auriu, trandafiriu, completat cu un gloss strălucitor.

Machiaj de seară pentru părul șaten sau negru

Poţi realiza un machiaj de seară simplu, cu ochii bine conturaţi şi un fard de ochi în nuanţe de albastru închis, vişiniu, gri închis sau verde. Foloseşte seara un tuş de ochi negru, indigo, violet sau gri, care să scoată în evidenţă nuanţa ochilor tăi.

Blush-ul ales trebuie să fie doar cu puţin mai închis decât nuanţa tenului tău, încearcă un roz pastel.

Colorează buzele în nuanţe de roşu închis, fuchsia sau alte nuanţe de fructe de pădure. Nici nuanţa cafelei mocha nu trebuie uitată, mai ales dacă ai tenul măsliniu.

Machiaj de seară pentru părul roșcat

Alege farduri de ochi în nuanţe de arămiu, verde, taupe, maro închis şi dermatograf sau tuş maro.

În jurul ochilor evită să foloseşti nuanţe prea deschise de roz, care scot în evidenţă cearcănele şi accentuează impresia de ochi obosiţi. O atingere de blush roz prăfuit sau bej închis îţi va scoate pomeţii în evidenţă.

Foloseşte în avantajul tău rujurile în nuanţe de roşu aprins, roşu corai, roz piersică sau roz mat.

