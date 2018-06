EXCLUSIV! Dieta pas cu pas cu care se menține în formă Nicoleta Nucă

Nicoleta Nucă nu este doar posesoarea uneia dintre cele mai bune voci de pe scena muzicală românească, ci este și posesoarea unei siluete de invidiat. Fosta câștigătoare a emisiunii X Factor are un stil de viață sănătos și urmează cu strictețe câteva reguli alimentare de bază.

Nicoleta Nucă, în vârstă de 24 de ani, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica, care este dieta cu care se menține în formă în prezent: “Se spune că silueta se face în bucătărie și chiar așa este. Eu mănânc foarte consistent dimineața. Îmi gătesc omletă sau ouă ochiuri cu spanac sau toast cu avocado. Câteodată aleg la micul dejun budincă cu semințe de chia pe care mi-o pregătesc de seara. Când nu am timp să-mi prepar micul dejun, mănânc cereale fără zahăr cu lapte vegetal pe care le îndulcesc cu sirop de agave. Încerc să nu mai consum lactate pentru că ridică aciditatea în organism și de un an jumătate am renunțat la carne. La prânz mănânc paste, orez sau o salată mai consistentă. Seara prefer peștele cu legume, iar sparanghelul este leguma mea preferată și rar îmi lipsește din meniu.”

Pe de altă parte, Nicoleta Nucă recunoaște că nu reușește să păstreze constantă regula celor cinci mese pe zi, trei principale și două gustări, dar, cel puțin, două sau trei mese și le asigură. În plus, ne-a mărturisit că secretul siluetei sale constă și în felul în care își gătește alimentele, dar și în faptul că face foarte mult sport: “Tind să pregătesc totul la tigaia cu aburi, adică fără ulei și fără prăjeală, sau la cuptor. Eu fac dans aproape zilnic și de trei ori pe săptămână merg la sală. Lucrez mult cu greutăți pentru că îmi doresc o musculatură tonifiată. Cardio nu fac la sală pentru că fac suficient la dans.”

Interpreta hit-ului Nu sunt se declară extrem de mulțumită de greutatea pe care o are în prezent: “Am 1, 60 înălțime și 54 kg, dar sunt grea și asta pentru că am multă masă musculară. Mi-am făcut de curând niște investigații în acest sens și a reieșit că am 13% grăsime, ceea ce este perfect, având în vedere că limita de țesut adipos pentru o persoană care face sport este între 16% – 18%.”

Frumoasa artistă ne-a dezvăluit și cum reușește să învingă inamicul numărul 1 al dietelor și anume pofta de dulce: “Este important să conștientizăm că pofta de dulce vine dintr-o carență a organismului. Dacă noi îi dăm suficiente vitamine și minerale, atunci nu vom simți niciodată nevoia de ciocolată. Eu prefer să mănânc foarte multe fructe și legume.”

Cât despre decizia de a renunța la carne, o decizie destul de controversată în acest moment, Nicoleta Nucă a adăugat: “Nu am renunțat la carne din cauza unei probleme de sănătate, dar am renunțat pentru a-mi menține sănătatea pe termen lung. Genetic sunt ok, nimeni din familia mea nu s-a confruntat cu cancer, de exemplu. Dar am observat că de când nu mai mănânc carne am mai multă energie, am pielea mai curată. Proteina animală este cel mai greu digerată de organism. O bucată de carne mâncată la prânz abia seara, adică peste 6-8 ore, este digerată. Acum asimilez proteine din ouă, însă se poate ca pe viitor să revin la carne. Nu știu ce să zic deocamdată pentru că va fi decizia organismului meu, nu a mea. Am învățat să-l ascult și cred că cea mai bună dietă este sa-ți asculți organismul.”

Citește și – Paula Herlo, despre Cristian Leonte: “Prima oară m-au atras ochii lui”

Citește și – Îl recunoști? Cum arăta Andrei Ștefănescu în urmă cu 20 de ani

Sursă foto: Facebook