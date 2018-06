Paula Herlo, despre Cristian Leonte: “Prima oară m-au atras ochii lui.”

Pe Paula Herlo o vedem destul de des pe micile ecrane, ca jurnalist și corespondent al Știrilor Pro Tv. Se implică în campanii umanitare, susține cazuri sociale și tot timpul impresionează prin profesionalismul și sobrietatea de care dă dovadă.

Paula Herlo a fost invitată la emisiunea Love is Fun de pe pagina de Facebook A List Magazine și a oferit ocazia publicului de a o cunoaște într-o altă ipostază, aceea de mămică și soție, surprinzând prin dezinvoltura și umorul cu care a răspuns întrebărilor incomode despre sex pe care moderatorii, Gașpar și Bogdan Nicolai, i le-au adresat.

Paula Herlo, 41 de ani, este căsătorită cu Cristian Leonte, 43 de ani, de asemenea, jurnalist și prezentator la Pro Tv, și au împreună doi copii, pe Vladimir, în vârstă de 6 ani, și pe Ania, de 3 ani. Jurnalista și-a cunoscut soțul la muncă, în redacția de știri, el era venit de la Iași, ea de la Arad: “L-am luat cu gașca mea de prieteni la distracție. L-am dus la restaurant la lăutari, apoi la club, nu l-am dus la teatru sau la filarmonică. Și mi-a plăcut de el și încă îmi place. Îmi place că mă admiră și acum, după 14 ani, la fel ca la început și este cel mai bun tată pe care puteam să-l am pentru copiii mei. La Cristi, prima oară, m-au atras ochii.”

Cât despre momentul cererii în căsătorie, Paula Herlo povestește cu zâmbetul pe buze: “Trăiam în concubinaj de ceva vreme și am rămas însărcinată. Atunci ne-am hotărât să ne luăm și am stabilit data. Am făcut cununia la o zi după Valentine s Day. Noi nu am sărbătorit niciodată Ziua Îndrăgostiților, dar chiar atunci m-a cerut, m-a întrebat cu o zi înainte: Hai, vrei să fii soția mea? Era pe jumătate îmbrăcat în costum și pe jumătate în trening.”

Cât despre faptul că lucrează împreună, dacă alte cupluri s-ar simți în dezavantaj, Paula Herlo și Cristian Leonte consideră că este un noroc, atâta timp cât reușesc să-și stăpânească intimitățile: “Avem birourile unul lângă altul, dar le-am ales fără să vrem. Nu ne expunem la muncă. Cum ar fi să ne tăvălim pe acolo? Nu ne-am certat niciodată la muncă, ne certăm acasă.” – a povestit cu umor Paula Herlo la emisiunea online Love is Fun.

Paula Herlo a vorbit despre copiii săi, despre responsabilitățile de părinte, dar și despre momentele în care cei mici o pun la grea încercare, iar unul dintre acestea a fost când Vladimir i-a ridicat două întrebări la care jurnalista nu a știut ce să răspundă: “M-a întrebat de ce frunza se numește frunză (…) Când a murit Regele Mihai m-a întrebat de ce a murit și i-am zis că era bătrân. Apoi a înmagazinat informația și m-a întrebat dacă și eu o să mor. I-am zis că da. S-a întristat, îi venea să plângă și a început o discuție grea pe tema aceasta și a trebui să-i zic că voi citi și că voi reveni cu răspunsuri.”

Întrebată de Bogdan Nicolai care este locul preferat pentru a face sex, excluzând dormitorul, Paula Herlo a răspuns în glumă, cu mult umor: “În parcul de distracții, în bărcile zburătoare. Cum ar fi să las copiii la locul de joacă și noi să mergem în bărci să facem sex?” Ultima și cea mai grea întrebare a venit tot din partea lui haiosului Dj care a întrebat-o pe Paula Herlo dacă a experimentat vreodată poziția 69: “69 plus 2. Da! Ce să zic? Foarte bune întrebări aveți voi!” – a răspuns amuzată Paula Herlo, care a continuat: “Dar de ce 69? De ce nu 71 sau 73? Chiar dacă oamenii n-ar ști poziția, s-ar gândi, totuși cum se face.”

Sursă foto: Facebook