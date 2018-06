Cum arată și cu ce se ocupă fata jurnalistei Elena Lasconi

Elena Lasconi este cunoscută și îndrăgită de toată țara. Jurnalista și prezentatoarea de televiziune se identifică de ani de zile cu postul Pro Tv, iar de curând a lansat, împreună cu Știrile Pro Tv, campania „Rătăciți în sine. Depresia, boala mileniului”, campanie care s-a bucurat de un real succes.

Ei bine, dacă pe Elena Lasconi o știm și nu are nevoie de prea multe prezentări, iată că ceea ce mai puțin cunoaștem despre ea este faptul că are o fiică în vârstă de 25 de ani care îi calcă pe urme, însă într-un domeniu cu totul și cu totul diferit. Cu toate că-i poartă trăsăturile mamei sale, Oana se remarcă prin pasiuni inedite.

Fiica Elenei Lasconi prezintă, într-o engleză impecabilă, aproape nativă, știrile săptămânii în Paris, acolo unde locuiește de 2 ani. Mai exact, prezintă emisiunea „Weekly Ops” pentru fanii jocului World of Tanks, unul dintre cele mai populare jocuri de strategie din lume: „În ceea ce privește job-ul pe care îl am eu versus jobul pe care îl are mama, trebuie să fiu sincera: cred că al meu e mai distractiv.” Pasiunea pentru jocurile pe calculator o are dintotdeauna și, iată că este o norocoasă pentru că a reușit să o transfoerme într-un job: „ (n.r În copilărie) Mă uitam la adulții din jurul meu și nu-mi venea să cred că nu se joacă, însă un pic mai acolo am înțeles că generațiile anterioare abia aveau acces la pâine, darămite la Spyro the Dragon. Ei bine, norocul meu a fost că industria a decolat în așa măsură încât să îmi pot permite o carieră în domeniu” – dezvăluie Oana, conform Libertatea.

Oana Lasconi aka Kandly a început trei facultăți, însă nu a finalizat niciuna dintre acestea: Facultatea de Știinte Politice, Facultatea de Drept și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu specializare în literatura rusă: „Nu mi s-a părut foarte important să închei nici una dintre ele, chiar dacă domeniile în sine încă îmi plac foarte mult. Rusa e o limbă superbă, mi se pare că sună foarte frumos și asta m-a atras la ea, pe lângă faptul că citeam Ilf și Petrov la vremea respectivă și mi-ar fi plăcut să înteleg genul ăsta de umor în original. Ideal, aș citi totul în original, însă nu mă văd străduindu-mă prea tare cu limba greacă, de exemplu. Am învățat alfabetul chirilic, niște construcții simple de una singură și m-am gândit că ar fi bine să am o diplomă, dacă tot plănuiam să fac asta. Nu mi-a luat mult să-mi dau seama că diploma nu a fost necesară, la fel cum am procedat și cu celelalte facultăți.” – povestește cu mult umor Oana. Și pasiunile sale nu se opresc aici. Oana își perfecționează franceza, spaniola și are în plan să studieze și japoneza sau coreeană.

Oana este o fire plină de energie, de entuziasm, este veselă și bine dispusă și recunoaște că dacă nu ar fi existat jocurile pe calculator s-ar fi orientat către actorie sau chiar către meseria mamaei sale, Elena Lasconi: „Mi-a fost foarte ușor să învăț de la ea și datorită faptului că suntem asemănătoare din multe privințe. Avem o afinitate pentru muzică și ne place amândurora să cântăm, de exemplu. Când eram mică îmi doream să fiu actriță, cântăreață și dansatoare pentru că nu știam că gaming-ul ar putea fi o opțiune, însă dintotdeauna am avut în minte și posibilitatea de a-i urma pașii mamei.”

Elena Lasconi a divorțat de tatăl Oanei pe vremea când fiica sa nu împlinise încă 2 ani, iar vedeta Pro Tv abia împlinea 20 de ani. Ulterior, la 40 de ani, Elena Lasconi a devenit din nou mireasă, de această dată în costum popular, atunci când s-a căsătorit cu Cătălin Georgescu, avocat de profesie.

Sursă foto: Libertatea