Ellie White a descoperit secretul unui corp perfect tonifiat. Ce face artista în fiecare dimineață

Ellie White, care luna viitoare va împlini 35 de ani, are acum un abdomen de fier și brațe bine definite după ce a făcut sport acasă, timp de 30 de minute, de trei ori pe săptămână. Este vorba de Insanity Max 30 Workout, un antrenament cardio, de mare intensitate, considerat cel mai greu antrenament de fitness pus vreodată pe DVD. Acesta se bazează strict pe greutatea propriului corp, dar adoptând mișcări repetitive și poziții dificile. Durează doar 30 de minute şi nu nu necesită nimic altceva în afară de greutatea propriului corp.

Exerciţiile de cardio intens ţintesc depunerile de grăsime şi sunt combinate cu cele care ajută la creşterea masei musculare: “Dimineaţa, înainte de micul dejun, când încă dorm toţi în casă, eu îmi beau cafeaua şi trec la antrenament. E atât de simplu pentru că am scutit mersul la sala de sport şi înapoi, nu am nevoie de greutăţi sau alte accesorii pentru fitness şi am parte de cele mai bune rezultate. Însă vă spun că aveţi nevoie de o mică doza de nebunie pentru a urma acest tip de antrenament. Este extrem de greu şi dacă nu ai o motivaţie suficient de puternică, vei ceda”, – a declarat Ellie White.

Ellie White are la activ o cariera muzicală de 15 ani, fiind, înainte de a-şi lansa cariera solo, solista trupei fenomen DJ Project. Artista a lansat hituri precum Privirea Ta, Nu te mai caut, Power of Love, Sete de Noi, şi a fost premiată cu trofee precum New Entry Top Hit, Best Female, Best New Act Romanian Music Awards, Best Romanian Song, Best Comeback, Girls Top Hit, Best Star, precum şi prestigiosul Best Romanian Act, alături de DJ Project, la MTV Europe Music Awards. Artista are doi copii, un baiat, Mihai, în vârstă de 6 ani, şi o fată, Maria Alexis, de 3 ani.

