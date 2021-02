Plantele suculente. Sfaturi de îngrijire a plantelor în ghiveci sau în grădină

Plantele suculente se numără printre cele mai rezistente plante de apartament. Au forme deosebite, sunt tot timpul verzi, nu își pierd frunzele niciodată și sunt ușor de îngrijit. Alege plantele suculente dacă vrei un colț verde în casă, dar nu ai prea mult timp să te ocupi de florile din ghivece.



Cuprins 1 Ce reprezintă plantele suculente și care sunt caracteristicile lor

2 Familii de plante suculente

3 Cum trebuie să îngrijești plantele suculente de interior 3.1 Pământul necesar în ghivece 3.2 Nevoia de umiditate și lumină 3.3 Temperatura optimă 3.4 Soluțiile de fertilizare sunt necesare

4 Vase pentru plantele suculente de apartament

5 Plantele suculente populare

6 Plante suculente rezistente la frig

7 Cum se înmulțesc plantele suculente

Plantele suculente sunt spectaculoase când poți combina mai multe soiuri împreună, într-un vas de sticlă transparent sau în vase de teracotă. Aceste plante de apartament în miniatură pot fi combinate în funcție de formele lor curioase de rozete, steluțe sau spirale și în funcție de culori, unele dintre ele fiind verzi, altele gălbui, iar altele roșiatice sau chiar mov. Cea mai mare parte dintre ele nu fac flori decât rar, dar frunzele lor cărnoase și lucioase și formele lor frumoase le scot în evidență în orice spațiu.

Ce reprezintă plantele suculente și care sunt caracteristicile lor

Plantele suculente încep să fie tot mai iubite și căutate, pentru că se pot adapta aproape la orice mediu. Le poți crește într-un dormitor mai călduros și întunecat, le poți ține în bucătărie, la baie, la birou sau pe casa scării.

Se numără printre cele mai rezistente plante, pentru că nu au nevoie de apă zilnic și se pot adapta la diferite condiții de lumină. Dacă au pământul potrivit în ghivece, plantele suculente trăiesc ani în șir și încep să înflorească mai des.

Plantele suculente provin din medii aride, din deșert sau din zonele montane ale Americii sau ale Africii, unde trăiesc în condiții scăzute de umiditate. Unele dintre ele provin din regiuni călduroase, altele din zone foarte reci, de la înălțimi mari, unde fac față vânturilor puternice și temperaturilor deosebit de scăzute pe timp de noapte, asemeni cactușilor.

Principalele lor caracteristici:

Tulpini și frunze îngroșate, capabile să rețină umiditatea luni întregi și să reziste mai bine în bătaia vânturilor aspre;

Suprafațele lucioase ale frunzelor pot respinge razele arzătoare ale soarelui;

Forme miniaturale și compacte pentru a rezista mai bine condițiilor aride de sol și temperatură;

Rezistență mare la secetă și frig;

Prezența unor perișori sau ghimpi pentru protecție, asemeni cactușilor;

Rădăcini expuse capabile să absoarbă roua dimineții;

Dezvoltare lentă și necesitatea unui spațiu restrâns.

Datorită acestor caracteristici deosebite, plantele suculente s-au adaptat foarte ușor în ghivece și pot fi crescute la interior, în balcoane, pe terase, dar și grădină unde rezistă peste iarnă cele care provin din zonele montane reci.

Familii de plante suculente

Aloe vera, floarea de piatră sau iarba grasă reprezintă câteva dintre cele mai răspândite plante suculente. Ele sunt înrudite cu cactușii și sunt grupate în familii cu numeroși membrii. Iată câteva dintre cele mai bine cunoscute familii de plante suculente, din care provin și plantele pe care le poți cumpăra cultivate la ghiveci.

Agavoideae

Cactaceae

Crassulaceae

Aizoaceae

Apocynaceae

Asphodelaceae

Didiereaceae

Euphorbiaceae

Portulacaceae

Cum trebuie să îngrijești plantele suculente de interior

Aceste plante în miniatură sunt la fel de puțin pretențioase precum cactușii. Au nevoie de îngrijiri minime, de umiditate moderată, dar de foarte multă lumină naturală. Plantele suculente se simt bine în vase late din teracotă, puțin adânci, în globuri de sticlă sau în terarii de sticlă, unde își formează un micro climat care le ajută să prospere.

Pământul necesar în ghivece

Suculentele sunt frumoase când sunt plantate în mănunchiuri în ghivece largi de teracotă, iar printre ele se pune pietriș decorativ sau bile din argilă. Aceste plante cărnoase și colorate au nevoie în primul rând de un substrat special, pe care îl poți găsi gata făcut în magazinele de specialitate, sau îl poți face singură.

Amestecă 2 părți pământ de flori cu o parte nisip și o parte perlit. Aceste plante dezvoltă rădăcini multe și firave foarte aproape de suprafața solului, de aceea este bine să acoperi pământul din jurul lor cu perlit sau pietriș decorativ.

Nevoia de umiditate și lumină

Suculentele stochează apă în frunze și tulpini. Ele nu au nevoie de apă decât o dată pe săptămână, iarna chiar mai rar. Solul trebuie să rămână uscat cel puțin 3 zile înainte să fie udat din nou. Dacă sunt udate mai des, încep să se îngălbenească și rădăcinile putrezesc primele.

În ceea ce privește lumina, este indicat să stea aproape de fereastră sau chiar direct în soare, dar sunt și câteva specii de suculente care preferă lumina difuză și pot fi cultivate într-o cameră mai puțin luminată. Dacă încep să își lungească tulpinile și să pară tot mai fragile, înseamnă că au nevoie de lumină mai multă, să crească viguroase.

Temperatura optimă

Suculentele tolerează destul de bine temperaturile scăzute și mai ales diferența mare de temperatură dintre zi și noapte. Ziua pot fi fericite și la 30 de grade, iar noaptea se descurcă și la 8 grade Celsius.

Unele specii pot tolera temperaturi sub 0 grade Celsius, dar nu este recomandat să fie lăsate să degere iarna într-un balcon deschis. La sfârşitul iernii, le poţi muta pe un pervaz în plin soare, acolo unde alte flori s-ar ofili. Pentru ele, soarele este un balsam, le ajută să îşi păstreze culorile vii ale frunzelor şi să înflorească.

Soluțiile de fertilizare sunt necesare

Majoritatea plantelor suculente au forme curioase, iar frunzele şi tulpinile lor pot avea culori rar întâlnite în lumea vegetală. Florile, de asemenea, sunt spectaculoase, sub formă de trandafiri, steluţe, rozete sau clopoţei.

Pentru a te bucura de ele în fiecare vară, adaugă fertilizatori în apa de udat, odată pe lună, din aprilie până în septembrie. Poţi folosi fertilizatori pentru cactuşi, cu o concentraţie scăzută de azot.

Fertilizatorii special concepuți pentru plantele suculente le ajută să își păstreze forma compactă, să crească uniform și să înflorească în fiecare vară.

Vase pentru plantele suculente de apartament

Ghivecele din teracotă sunt o alegere excelentă pentru aceste plante cărnoase. Dar este important să nu fie smălțuite vasele respective. Teracota poroasă permite surplusului de apă să se evapore treptat și permite solului să se aerisească mai bine.

Multe plante suculente pot fi crescute în vase puțin adânci din sticlă sau în globuri. În vasele din sticlă se pune un strat de nisip și pietriș foarte fin înainte de a se pune pământul special pentru plante suculente.

Nisipul are rolul de a permite apei să se scurgă și de a permite rădăcinilor să respire. Plantele suculente din vase de sticlă se udă mai rar decât cele din vase de teracotă.

Plantele suculente populare

Pentru o grădină în miniatură cu suculente poți alege aloe vera, yuca, opuntia, agave, echeveria sau sedum.

Sanseveria este renumită pentru rezistența ei tenace, chiar dacă uiți să o uzi cu săptămânile.

Adenium sau trandafirul deșertului îți va oferi flori deosebit de frumoase la maturitate.

Planta de jad sau crassula ia forma unui copăcel, dar are nevoie de multă lumină și soare să crească viguroasă.

Agavele: familia lor cuprinde sute de specii, dar puţine sunt recomandate pentru interior. Agava victoria este, poate, cea mai frumoasă, în formă de glob şi frunze dungate cu alb.

Aloe: dintre numeroasele specii, aloe vera este cea mai des cultivată la ghiveci pentru proprietăţile medicinale ale sevei. Planta înfloreşte la trei, patru ani de la cultivare.

Echeveria: creşte sub formă de rozetă, iar frunzele cărnoase capătă nuanţe de verde-argintiu, roşu sau roz sub razele soarelui. Are flori galbene-roşii, sub formă de clopoţei.

Urechelniţa sau sempervivum: provine din regiunile montane ale Mediteranei, are formă de rozetă şi are nuanţe diverse, de la verde, mov, roşu la portocaliu sau maron.

Euphorbia: o familie cu 7.500 de specii dintre care cea mai cunoscută este „Coroana de spini”. Majoritatea au flori mici şi tulpini suculente, a căror sevă este toxică. Tot din familia Euphorbiei, mai face parte și Laptele cucului, flori albe, roşii, portocalii sau galbene, înşirate pe crengi asemeni florilor de măr. Înrudită cu ea este și Laptele câinelui (euphorbia cyparisias) cu flori galbene, mici, adunate în buchete.

Portulaca sau Floarea de piatră: florile în culori variate, de la alb, crem, galben, la roşu şi grena, seamănă cu cele de măceş şi de trandafir. Este o plantă suculentă care se cultivă doar în grădinile însorite și se înmulțeșgte singură prin semințe.

Sempervivum giuseppe: planta şi florile sub formă de stea sunt de un grena strălucitor.

Plante suculente rezistente la frig

Dacă nu poți cultiva plante suculente decât în balcon, iar acesta nu este încălzit iarna, trebuie să alegi specii care rezistă bine la temperaturi scăzute, chiar și la minus 5 grade Celsius. Cu toate acestea, în nopțile geroase, trebuie să le protejezi și să le aduci în casă.

Sempervivum sau urechelnița crește rotund și compact, are formă de rozetă, cu frunze ascuțite la vârf. Unele specii din familia Sempervivum rezistă și în zilele geroase în balcoane.

Rosularia și-a căpătat renumele după forma frunzelor sale dispuse în buchete rotunde, ca niște trandafirași. Este o plantă care crește pe stânci și este recomandată pentru grădinile însorite, unde vrei să amenajezi o rocărie. Rezistă bine la gerul din lunile decembrie și ianuarie.

Sedum Sieboldii este o plantă suculente curgătoare, cu frunze mici și rotunde, care îmbracă frumos marginea unor ghivece sau jardiniere mari unde poți plante și alte flori. Rezistă bine iarna și își păstrează culoarea frunzelor, oricât ar fi de frig.

Cum se înmulțesc plantele suculente

Cea mai simplă metodă de a înmulți plantele suculente este să folosești o frunză sănătoasă și puternică, pe care o plantezi pe jumătate într-un amestec de pământ fertil și nisip. Frunza se udă regulat, câte puțin, la două zile și se păstrează într-un spațiu cald. O poți acoperi cu un borcan de sticlă să se păstreze mai bine umiditatea.

După câteva săptămâni, din frunza respectivă se vor dezvolta mici rădăcini firave care nu trebuie deranjate. Apoi, la baza ei trebuie să apară o plantă mică, în aproximativ trei luni. Dacă frunza se usucă, procedura a dat greș și, probabil, ea a mucegăit, dacă ai udat-o prea mult.

O altă metodă de înmulțire, similară la cactuși, este prin puii pe care îi dezvoltă plantele. Aceștia se lasă să crească timp de un an lângă planta mama pentru a dezvolta rădăcini rezistente, apoi se desprind cu mare grijă și se plantează, eventual sub borcan de sticlă, într-un vas cu pietriș fin și pământ de bună calitate. De aici nu se mai mută decât dacă depășesc prea mult dimensiunile ghiveciului.

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro