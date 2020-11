Top 10 locuri de vizitat în Constanța. De la Cazino la Muzeul Marinei

Plină de soare și tineri veseli, Constanța este o adevărată capitală a distracției pe timp de vară. Dar când te plictisești de plajă, descoperă cele mai frumoase locuri de vizitat în Constanța și vei afla o mulțime de povești și informații inedite despre istoria și legendele acestui oraș.

Vedeta Constanței este litoralul și toți turiștii vin aici în primul rând pentru plajă. Dar orașul-port de la Marea Neagră te îmbie cu numeroase atracții în apropiere de plajă. Iată câteva dintre cele mai interesante locuri de vizitat în Constanța, pe care le poți vedea într-un concediu sau chiar în sezonul rece.

Faleza și Cazinoul

O plimbare prin Constanța trebuie să înceapă pe faleza frumos amenajată și foarte curată, de la malul mării, acolo unde ne așteaptă clădirea elegantă a Cazinoului. Lucrările de reabilitate sunt în vervă și sperăm ca, până în 2022, Cazinoul să fie din nou deschis pentru public. Pe locul pe care se află acum Cazinoul a existat o cazină, o clădire simplă din lemn și paiantă, unde se dădeau petreceri și mici distracții. După ce această clădire a fost distrusă de furtuni, în anul 1910 a fost ridicat Cazinoul cu pretenția de a copia stabilimentele de același gen din Europa. El a fost renovat în mai multe rânduri pentru a ajunge clădirea simbol a Constanței, iar în prezent trece printr-un nou proces de consolidare și renovare.

Acvariul

Construit pe faleză, peste drum de Cazino, Acvariul din Constanța a fost al doilea din România, după acvariul de la Muzeul Antipa din București. Ideea înființării unui acvariu la Constanța le-a aparținut savantului Ion Borcea și amiralului Ioan Bălănescu. Imediat după război au existat proiecte de a-l amplasa în edificiul fostului Cazino, cu un mare bazin central și cu laboratoare de oceanologie, dar din motive tehnologice și din lipsă de fonduri nu s-au concretizat. Acvariul adăpostește o mare varietate de pești de apă dulce și sărată, precum și nevertebrate din Marea Neagră și migratori mediteraneeni. Cuprinde în total circa 2000 de pești din 60 specii, din care menționăm sturionul, pisica și vulpea de mare, scorpia și dragonul de mare, căluțul și acul de mare, zărganul, guvizii, steluțele de mare și crabii. În mod cert, este unul dintre cele mai căutate și îndrăgite locuri de vizitat în Constanța.

Farul Genovez

Aflat tot pe faleză, în apropiere de Cazinou, Farul Genovez este ușor de reperat, aflându-se în spatele grupului statuar care îl reprezintă pe marele poet Mihai Eminescu. Temelia farului original a fost pusă prin anii 1300. Ulterior, farul a fost consolidat și ridicat la o înălțime de 8 metri. Farul genovez a fost readus la viață după 107 ani în care a fost lăsat în paragină. În februarie 2020, becul a fost aprins pentru prima dată după un secol.

Piața Ovidiu și statuia marelui poet exilat

Statuia poetului roman Ovidiu, din inima pieței cu același nume, este unul dintre cele mai vechi simboluri ale orașului. Ea a fost realizată de sculptorul italian Ettore Ferrari din Roma și a fost adusă în Constanța în anul 1887. O replică identică se află din 1925 la Sulmona, orașul natal al marelui poet din Italia.

Statuia a fost ridicată înainte de a se construi portul și înainte ca familia regală să înceapă construcțiile monumentale de la malul mării. Piața Ovidiu era atunci un loc în care pulsa inima comercială a orașului și aduna marinari, negustori și meșteșugari din toate țările Mării Negre.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Este unul dintre cele mai bogate muzee din România și unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat din țară. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța este al doilea ca mărime după Muzeul Național de Istorie al României din București.

Muzeul are un patrimoniu impresionat, format din peste 430.000 de obiecte care datează din paleolitic până în epoca modernă. Aici vei găsi obiecte de origine greacă, romană, bizantină și medievală, unelte și arme din piatră, bronz și fier, ceramică, elemente arhitectonice antice (coloane, capiteluri, frontoane), sculpturi antice, vase din sticlă, statuete din bronz, bijuterii, colecții de monede prețioase, icoane, documente, hărți, machete, fotografii, telegrame, reviste, obiecte ce au apartiunut unor personalități, piese de mobilier valoroase și obiecte cu o mare încărcătură istorică. Muzeul poate fi vizitat în Piața Ovidiu, la numărul 12.

Delfinariul, locul îndrăgit de copii

Delfinariul, unul dintre locurile de vizitat în Constanța foarte îndrăgit de bunici și nepoți, se află pe bulevardul Mamaia și face parte din Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Delfinariul a fost inaugurat pe data de 1 iunie 1972, reprezentând la acea vreme primul muzeu de acest gen din România și din sud-estul Europei. În prezent, Delfinariul atrage turiștii cu spectacole atractive ale căror protagoniști sunt delfinii, leii de mare și pinguinii.

Planetariul și Observatorul Astronomic

Planetariul se află în Parcul Tăbăcăriei, lângă Delfinariu, și a fost inaugurat în 1969. Planetariul are o capacitate de 80 de locuri, dispuse în jurul unei săli circulare, aflată sub o cupolă cu diametrul de 8 metri, pe care este proiectată bolta înstelată dintr-o noapte de vară clară şi întunecoasă văzută de pe litoralul Mării Negre. Aici vei afla foarte multe detalii despre galaxia noastră, despre Calea Lactee și corpurile cerești misterioase. La intrarea în Observatorul Astronomic se poate vizita expoziţia „Universul“, care prezintă metagalaxia până la structura Sistemului Solar, prezentând planetele şi caracteristicile lor.

Muzeul de Artă Populară

Este unul dintre cele mai interesante muzee de acest gen din țară. Muzeul de Artă Populară din Constanța a fost înființat în 1975 și se află pe bd. Tomis la nr. 32. Clădirea muzeului este una dintre bijuteriile arhitecturale ale orașului și este declarată monument istoric. Muzeul cuprinde colecții de artă populară din toate regiunile țării: ceramică, icoane pe lemn și sticlă, metal, port popular, scoarțe, țesături, textile, podoabe. Obiectele pentru uz gospodăresc din ceramică, lemn, metal se caracterizează printr-o mare bogăție tipologică. Țesăturile de interior – ștergare, fețe de masă, cearșafuri, așternuturi de pat, scoarțe, păretare, fețe de pernă (din bumbac, borangic și lână) – sunt de o mare bogăție ornamentală.

Marea Moschee Carol

Construcţia a fost începută în anul 1910, din iniţiativa regelui Carol I, în semn de omagiu pentru comunitatea musulmană. Inaugurarea a avut loc pe data de 31 mai 1913 în prezenţa familiei regale şi a reprezentaţilor cultului musulman în România. Iniţial s-a numit Moscheea Carol I, ulterior a fost redenumită Moscheea Mahmud al II-lea, dar localnicii o numesc „Geamia Regelui”. Marea Moschee din Constanța a fost construită după Moscheea Konya din Anatolia.

Interesant este minaretul, construit în stil maur, care are înălţimea de 47 metri, iar scara interioară numără 140 de trepte până la locaşul muezinului, de unde în trecut se anunţa ora de rugăciune. Moscheea are o frumoasă pictură murală interioară. În interior adăposteşte un faimos covor oriental, primit ca donaţie din partea Turciei. Acesta provine din insula Ada Kaleh şi are o vechime de peste 200 de ani. Covorul impresionează prin mărimea sa (9 m x 16 m, în total 144 m²) şi prin greutatea sa de peste 490 kg. Acest covor masiv, lucrat de mână în renumitul centru de artizanat Hereke din Turcia, a fost proprietatea sultanului Abdul Hamid.

Muzeul Marinei, unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat în Constanța

Muzeul Naţional al Marinei Române este adăpostit în prezent de către fosta Şcoală Navală Superioară din Constanţa, pe strada Traian nr. 53. Aici vei putea descoperi o mulțime de informații și detalii despre navigaţia în Antichitate, despre navele din Pontul Euxin şi flota de pe Ister; despre navigația din Evul Mediu, inclusiv despre navale voievozilor Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare. Vei putea vedea imagini cu primele nave româneşti moderne, cu bătăliile navale de pe Dunăre, dar și cu flota de comerț.

