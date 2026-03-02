Echinocțiul de primăvară 2026 marchează prima zi din an în care ziua este egală cu noaptea. După echinocțiul de primăvară 2026, România va trece la ora de vară, iar perioada de lumină a zilelor va crește treptat până la solstițiul de vară, care va fi în luna iunie.

Data la care se petrece echinocțiul de primăvară este deja tradiție. Echinocțiul de primăvară 2026 va avea loc pe data de 20 martie. Odată cu el va începe primăvara astronomică, iar durata zilei va fi în continuă creștere. Află ce reprezintă echinocțiul de primăvară în astronomia modernă, dar și în tradițiile populare.

Echinocțiul de primăvară 2026 este acel moment în care durata zilei va deveni egală cu durata nopții. Totodată, echinocțiul este momentul în care ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe Pământ, datorită faptului că Soarele, în mișcarea sa aparentă pe cer, se află exact pe ecuatorul ceresc.

Echinocțiul de primăvară 2026 va avea loc în ziua de 20 martie, care pică anul acesta într-o zi de vineri. Astronomii socotesc nu numai ziua echinocțiului, ci și ora și minutul în care durata dintre zi și noapte ajunge la egalitate. Astfel, în acest an, echinocțiul de primăvară din 20 martie va avea loc la ora 16 și 45 de minute, ora României.

Cum se calculează echinocțiul de primăvară 2026

Echinocțiul de primăvară nu are o dată fixă, ci variază de la un an la altul între 19 și 21 martie. Cel mai frecvent însă, acest moment astronomic are loc pe 20 martie, marcând începutul oficial al primăverii.

Odată cu echinocțiul din martie, iarna își încheie ciclul, iar primăvara astronomică își intră în drepturi. Lumina zilei devine tot mai prezentă, intensitatea razelor solare crește treptat, iar temperaturile încep să urce. Nopțile se scurtează progresiv, până în jurul datei de 20 iunie, când are loc solstițiul de vară și ziua atinge durata maximă din an.

Din punct de vedere astronomic, în momentul echinocțiului de primăvară, Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică a sferei cerești în cea nordică. Acest punct, cunoscut drept punctul vernal, marchează un echilibru perfect: durata zilei este egală cu cea a nopții pe întreg globul, indiferent de latitudine.

Cele mai importante schimbări aduse de echinocțiul de primăvară

Egalitatea dintre zi și noapte – pentru scurt timp, lumina și întunericul sunt în echilibru perfect, simbolizând armonia și reînnoirea.

– pentru scurt timp, lumina și întunericul sunt în echilibru perfect, simbolizând armonia și reînnoirea. Creșterea duratei zilei – după acest moment, zilele devin tot mai lungi, oferind mai multă energie și vitalitate.

– după acest moment, zilele devin tot mai lungi, oferind mai multă energie și vitalitate. Încălzirea treptată a vremii – temperaturile cresc, iar natura începe să se trezească la viață.

– temperaturile cresc, iar natura începe să se trezească la viață. Reluarea ciclurilor naturale – plantele înmuguresc, animalele devin mai active, iar peisajele capătă culoare.

– plantele înmuguresc, animalele devin mai active, iar peisajele capătă culoare. Impact asupra stării de spirit – mai multă lumină naturală contribuie la o stare de bine, optimism și energie crescută.

– mai multă lumină naturală contribuie la o stare de bine, optimism și energie crescută. Debutul primăverii astronomice – marchează oficial schimbarea anotimpului, dincolo de calendarul meteorologic.

– marchează oficial schimbarea anotimpului, dincolo de calendarul meteorologic. Schimbări în ritmul biologic – organismul uman începe să se adapteze la mai multă lumină și activitate.

Echinocțiul de primăvară nu este doar un fenomen astronomic, ci și un simbol al renașterii, al echilibrului și al noilor începuturi.

Echinocțiul de primăvară în următorii 5 ani

2026: 20 martie, ora 16:45

2027: 20 martie, ora 22:25

2028: 20 martie, ora 20:24

2029: 20 martie, ora 8:01

2030: 20 martie, ora 13:51

Sursa: Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”

Când trecem la ora de vară după echinocțiu

Ora de vară în 2026 va intra în vigoare, conform tradiției, la sfârșitul lunii martie. România va trece la ora de vară în 2026 în ultimul weekend din luna martie și vom beneficia de mai multe ore de lumină în timpul zilei în tot sezonul cald.

Țara noastră menține tradiția de a schimba ora de două ori pe an, iar ora de vară în 2026 va intra în vigoare în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. Conform regulamentelor internaționale, România va trece la ora de vară în ultimul weekend din luna martie, la numai 8 zile după echinocțiul de primăvară.

Echinocțiul de primăvară, o bornă pentru zodiac

Împărțirea zodiacului în cele 12 zodii a ținut cont din cele mai vechi timpuri de mersul Soarelui, de echinocții și solstiții. În fiecare an, în luna martie, în ziua echinocțiului, Soarele intră în zodia Berbecului și marchează începutul unui nou ciclu zodiacal. Astfel, la data de 20 martie 2026 începe zodia Berbecului și un nou ciclu de 12 zodii.

Legătura dintre echinocțiul de primăvară și zodiac este una esențială, pentru că acest moment marchează, practic, începutul unui nou ciclu zodiacal. În astrologie, echinocțiul de primăvară corespunde intrării Soarelui în semnul Berbec, primul dintre cele 12 semne ale zodiacului. Acest punct este considerat „zero” în zodiacul tropical, folosit în astrologia occidentală.

Startul zodiacului – Odată cu echinocțiul, începe anul astrologic. Semnul Berbec deschide ciclul celor 12 zodii, fiind asociat cu energia începuturilor, acțiunii și inițiativei.

– Odată cu echinocțiul, începe anul astrologic. Semnul Berbec deschide ciclul celor 12 zodii, fiind asociat cu energia începuturilor, acțiunii și inițiativei. Punctul vernal – Momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc este numit punct vernal și reprezintă reperul de la care se măsoară toate celelalte semne zodiacale.

– Momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc este numit punct vernal și reprezintă reperul de la care se măsoară toate celelalte semne zodiacale. Zodiacul tropical – Sistemul folosit în astrologia occidentală este legat de anotimpuri, nu de constelațiile reale. De aceea, poziția Soarelui la echinocțiu definește începutul zodiacului, indiferent de mișcările lente ale stelelor.

– Sistemul folosit în astrologia occidentală este legat de anotimpuri, nu de constelațiile reale. De aceea, poziția Soarelui la echinocțiu definește începutul zodiacului, indiferent de mișcările lente ale stelelor. Ciclul naturii și al vieții – Așa cum natura renaște primăvara, zodiacul începe cu o energie proaspătă, simbolizată de primul semn, urmat apoi de celelalte 11 semne care reflectă etapele evoluției.

De ce începe zodiacul cu Berbecul

Berbec este asociat cu focul, inițiativa și curajul – exact energia specifică primăverii, când totul prinde viață. Din acest motiv, astrologii au ales ca acest semn să marcheze începutul întregului ciclu zodiacal.

Pe scurt, echinocțiul de primăvară nu este doar un moment astronomic, ci și „punctul de pornire” al zodiacului, legând mișcarea Soarelui de simbolistica celor 12 zodii și de ritmurile naturii.

Ce semnificații avea echinocțiul de primăvară în vremurile vechi

Ziua în care lumina și întunericul se aflau în perfect echilibru era considerată, în vechime, un moment cu adevărat magic. Pentru civilizațiile străvechi, Soarele nu era doar o sursă de lumină, ci o divinitate vie, venerată pentru puterea de a susține viața. Echinocțiul de primăvară devenea astfel o sărbătoare a renașterii, a purificării și a triumfului luminii asupra întunericului.

Oamenii simțeau că, odată cu acest prag cosmic, forța Soarelui crește, iar natura întreagă răspunde chemării sale. Mugurii prind viață, pământul se încălzește, iar energia lumii pare să se reînnoiască. În plan simbolic, echinocțiul era văzut ca o promisiune a abundenței, a creșterii și a unui nou început.

Cu mii de ani în urmă, în preajma acestui moment, comunitățile aprindeau focuri ritualice și torțe din vreascuri uscate, care ardeau zile la rând. Focul, considerat aliatul direct al Soarelui, avea rol purificator: curăța aerul și sufletul, alunga frigul și întunericul iernii și făcea loc luminii care urma să domine tot mai mult. Era un gest simbolic de desprindere de trecut și de deschidere către un nou ciclu al vieții.

Dincolo de aceste practici, echinocțiul de primăvară este înconjurat și de numeroase semnificații mistice:

Echilibrul universal – este momentul rar în care forțele opuse (lumină–întuneric, masculin–feminin) se află în armonie perfectă, fiind ideal pentru regăsirea echilibrului interior.

– este momentul rar în care forțele opuse (lumină–întuneric, masculin–feminin) se află în armonie perfectă, fiind ideal pentru regăsirea echilibrului interior. Portal energetic – în tradițiile ezoterice, echinocțiul este considerat un „portal” care amplifică intențiile, dorințele și manifestarea acestora.

– în tradițiile ezoterice, echinocțiul este considerat un „portal” care amplifică intențiile, dorințele și manifestarea acestora. Renaștere spirituală – nu doar natura renaște, ci și sufletul; este o perioadă potrivită pentru transformare, iertare și eliberare de trecut.

– nu doar natura renaște, ci și sufletul; este o perioadă potrivită pentru transformare, iertare și eliberare de trecut. Purificare și reînnoire – ritualurile de curățare (foc, apă, fum) aveau rolul de a elimina energiile stagnante și de a face loc noului.

– ritualurile de curățare (foc, apă, fum) aveau rolul de a elimina energiile stagnante și de a face loc noului. Activarea energiilor solare – creșterea luminii este asociată cu vitalitatea, claritatea mentală și trezirea conștiinței.

– creșterea luminii este asociată cu vitalitatea, claritatea mentală și trezirea conștiinței. Intuiție și deschidere – fiind un moment de echilibru, granița dintre planul material și cel spiritual este considerată mai „subțire”, favorizând introspecția și revelațiile.

Echinocțiul de primăvară rămâne, astfel, nu doar un fenomen astronomic, ci și un simbol profund al regenerării, al speranței și al armoniei dintre om și univers.

Ce tradiții păstrau bunicii noștri în vremea echinocțiului

În credința satului de odinioară, iarna nu pleca deodată, ci își lăsa ecoul în Zilele Babelor – reci, capricioase, încărcate de încercări. Abia apoi începeau zilele bune care veneau o dată cu Moșii de primăvară. După ce se așternea bine vremea de primăvară și creștea lumina blândă a zilei, oamenii țineau Focurile Sfinților, tradiții frumoase care marcau hotarul dintre anotimpuri. În acele seri, oamenii curățau ogrăzile și câmpurile de uscături, iar flăcările înălțate spre cer chemau Soarele să-și sporească puterea și să binecuvânteze pământul.

Copiii, cu obrajii rumeniți de aerul rece, ieșeau în bătătură și lăsau ușile larg deschise, ca și cum ar fi făcut loc primăverii să intre. Glasurile lor cristaline răsunau ca o incantație:

„Intră frig și ieși căldură,

Să se facă vreme bună,

Pe la noi, pe bătătură!”

În simplitatea acestui gest, focul din vatră devenea frate cu soarele, iar casa – un mic univers în care lumina creștea, încet, dar sigur.

Fetele și flăcăii porneau spre marginea satului, peste coline sau prin păduri căutând flori de primăvară și ciuperci. În unele locuri din Moldova, copiii împodobeau o creangă uscată cu florile pădurii și o purtau prin sat ca pe un steag al renașterii, vestind că primăvara a sosit. Iar seara, băieții adunau vreascuri și aprindeau focuri mari, atât de vii încât lumina lor se zărea dintr-un sat în altul, ca niște semne tainice între oameni. Dacă echinocțiul cădea într-o zi de duminică, atunci bucuria se revărsa în hore și petreceri.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News