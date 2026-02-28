La ce mână se pune șnurul de mărțișor

Româncele poartă cu mândrie mărțișoare de 1 Martie, fie în piept, prinse cu firul alb-roșu de mătase, fie la mână, așa cum obișnuiau pe vremuri și bunicile noastre. Este una dintre cele mai frumoase tradiții ale primăverii care sărbătorește natura, Soarele și dragostea!

Mărțișorul este unul dintre cele mai frumoase și vechi simboluri ale poporului român, fiind strâns legat de trezirea naturii la viață și de victoria luminii asupra întunericului. Este o adevărată bucurie să întâmpini ziua de 1 Martie cu flori de primăvară și mărțișoare pline de culoare. Din anul 2017, mărțișorul românesc face parte din Patrimoniul Imaterial UNESCO, recunoaștere care îi subliniază valoarea culturală profundă.

Multe femei, indiferent de vârstă, se mândresc cu mărțișoarele primite în familie, de la soți, de la prieteni sau de la colegi și le poartă la vedere. Așa spune tradiția, așa este frumos să onorezi un gest elegant pe care îl fac persoanele care îți oferă un mărțișor. Unele dintre ele sunt adevărate bijuterii, din aur sau din argint, simboluri ale primăverii precum trifoiul norocos, ghiocelul și rândunica, simboluri ale iubirii precum inima sau simboluri ale speranței precum ancora.

Indiferent de simbol și semnificație, indiferent că este din aur, din sticlă sau din metal comun, un mărțișor delicat se poate pune în piept, iar mărțișoarele de tip brățară, împletite din fire albe și roșii, se poartă și ele la vedere. Dar multe femei se întrebă dacă are vreo importanță la ce mână se poartă șnurul de mărțișor sau dacă se poartă în partea stângă a pieptului sau în partea dreaptă.

Ce simbolizează culorile mărțișorului

Esența mărțișorului stă în șnurul bicolor, împletit dintr-un fir alb și unul roșu. Semnificația acestora s-a nuanțat de-a lungul timpului:

Albul: Reprezintă puritatea, energia masculină, lumina și zăpada iernii care tocmai trece.

Roșul: Simbolizează viața, sângele, pasiunea, energia feminină și căldura soarelui de primăvară.

Împletirea lor: Sugerează unitatea contrariilor — vara și iarna, căldura și frigul, viața și moartea — și armonia care rezultă din ciclul etern al naturii.

Un simbol cu rol magic de protecție și dragoste

Nu întâmplător, femeile și fetele sunt cele care primesc mărțișoare. Pe vremuri, în nordul Moldovei, bărbații erau cei care primeau mărțișoare pe data de 1 martie de la fete, apoi o săptămână mai târziu, ei dăruiau mărțișoare fetelor pe care le îndrăgeau. Tradiția aceasta era una locală și între timp a devenit tot mai rară. În schimb, româncele poartă cu drag mărțișorul pe data de 1 martie, în toate zonele țării. Este una dintre cele mai vechi tradiții românești care și-a păstrat semnificația la fel de puternică și la sate, și la orașe.

Este adevărat că, în ultimii ani, tradiția mărțișorului a devenit și o bună sursă de afacere. Bărbații care vor să impresioneze cumpără cadouri scumpe și buchete mari de flori de 1 Martie, dar nu trebuie să uite ce simbol puternic poate fi un mărțișor delicat, dăruit cu dragoste, chiar dacă nu costă mai mult de 5 lei.

În tradiția noastră, mărțișorul este mai mult decât un simbol al primăverii. Oferirea lui pe 1 martie simbolizează speranța, reînnoirea și dorința de prosperitate. Se spune că femeia care poartă mărțișorul va fi „rumenă și frumoasă” (sănătoasă și viguroasă) tot restul anului. Mărțișorul îi dăruiește astfel dragoste, ocrotire, sănătate și frumusețe.

De aceea, este cu atât mai frumos să porți mărțișorul în piept sau la mână. Important este să fie la vedere, mai ales dacă l-ai primit de la cineva drag, un om deosebit din viața ta, un soț iubitor, un prieten apropiat sau un tată care te-a crescut cu multă afecțiune.

În vechime, mărțișorul nu era neapărat un obiect decorativ complex, ci un simplu fir răsucit, alb cu roșu, de care se agăța un bănuț. Dar el avea rol protector, un rol în care este bine să mai credem și azi. Se spunea că mărțișorul este un talisman împotriva deochiului și a bolilor și se credea că aduce prosperitate și dragoste în familie.

Cum se poartă în piept mărțișorul

Așa cum spuneam, tradiția pune accentul pe faptul că mărțișorul este norocos și ne ocrotește doar dacă îl purtăm la vedere. Mărțișorul se poartă în piept, de obicei în partea stângă, deasupra inimii. Trebuie prins cu mare grijă să nu ne înțepăm cu acul sau să deteriorăm hainele mai delicate. Dar important este să îl porți în partea stângă, deasupra inimii.

Multe femei primesc bijuterii de mărțișor, fie ele medalioane, cercei, coliere sau inele. Toate trebuie purtate musai chiar pe data de 1 Martie și apoi multe zile în șir. Dar cel mai încărcat de simboluri tot micul mărțișor rămâne, chiar dacă nu este din aur sau bătut cu diamante.

Cât timp se poartă mărțișorul în piept

În multe zone din Albania sau Macedonia, copiii păstrează cu sfințenie mărțișorul la încheietura mâinii sau aproape de inimă, așteptând cu emoție să vadă prima barză. Așa spune tradiția lor, să poarte mărțișorul până când se vede prima barză pe cer.

Și prin unele zone din Muntenia se mai păstrează acest obicei. Bunicile își învățau cu drag nepoțelele să poarte firul alb-roșu până în clipa în care cerul se umple de cântecul păsărilor călătoare. Fie că era o barză grațioasă, un graur jucăuș sau o rândunică vestitoare, zborul lor era semnul că mărțișorul și-a împlinit misiunea.

În Dobrogea, femeile și fetele poartă mărțișorul la mână până când văd pe cer primii cocori. Atunci, aruncă mărțișorul în aer, pe urmele cocorilor, să le aducă mai multă fericire și împliniri de-a lungul anului.

În alte colțuri de țară, se spune că este bine să porți mărțișorul până când întâlnești primul pom înflorit. Dar nu orice copac, ci unul roditor și mândru, care promite roade bogate. Există o magie aparte în a lega șnurul de primul pom care dă în floare chiar în grădina ta; se crede că acest fir împletit devine un talisman ocrotitor, plin de puteri magice, care va veghea asupra casei tale.

Alte voci, pline de înțelepciune străveche, ne îndeamnă să păstrăm mărțișorul în piept până pe 9 martie. Este momentul în care asprele zile ale Babelor se încheie, lăsând loc Moșilor mai blânzi, iar aromele măcinicilor proaspăt scoși din cuptor inundă bucătăriile gospodinelor. Atâta timp cât Babele își mai scutură cojoacele și iarna mai amenință cu frigul ei, micul mărțișor rămâne acolo, ca o îmbrățișare caldă, protejându-ți sănătatea și strălucirea.

La ce mână se poartă șnurul de mărțișor

Brățările din fire albe și roșii se întâlneau adesea prin satele Munteniei și ale Moldovei, iar în ultimii ani au cucerit și marile orașe. Tot mai des, femeile dăruiesc și primesc mărțișoare sub formă de brățară sau folosesc șnurul simplu de mărțișor pe post de brățară, dacă nu îl pot purta la piept.

Imaginația artiștilor artizanali este de neîntrecut când vine vorba de brățările mărțișoare. Le poți găsi făcute din simple mărgele de lemn sau din sticlă, croșetate din mătase sau din bumbac, împletite cu tot felul de modele complicate sau răsucite simplu, în stil tradițional.

Copiii și tinerele preferă mai mult mărțișoarele de timp brățară, pe care le poartă zile întregi la mână. Dar pe care mână? Ei bine, nu există o regulă clară sau o tradiție în acest sens.

De preferat este să porți șnurul de mărțișor la mâna stângă, fie că ești stângace sau dreptace. Dar fiecare îl poartă așa cum crede de cuviință. Se recomandă încheietura mâinii stângi, deoarece partea stângă a corpului este întotdeauna asociată cu emoțiile și cu inima. Pe stânga simțim că bate inima mai tare, pe stânga se poartă și inelul de logodnă sau verigheta. Pe stânga este bine să porți și șnurul de mărțișor.

Iată ce scria poetul George Coșbuc despre această frumoasă tradiție de primăvară:

„Scopul purtărei lui este să aduci o jertfă soarelui, purtându-i cu tine chipul, cam cu acelaşi rost cum purtăm noi o cruce ori un chip al lui Christos în sân. Printr-asta te faci prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor să-ţi dea ce-i stă în putere, mai întâi frumuseţe ca a lui, apoi veselie şi sănătate, cinste, iubire, nevoie şi curăţia de suflet. Ţăranii zic că pun copiilor mărţişoare ca să fie curaţi ca argintul şi să nu-i scuture frigurile, ceea ce e adevărat, dar cu mult mai limpede îşi spun gândul fetele, cari zic că-l poartă ca să nu le ardă soarele.

Fireşte că stă în puterea soarelui să le înnegrească faţa, de aceea cine poartă mărţişoare nu mai e pârlit de soare; cine nu le poartă are să se ofilească, deci fetele trebuie să poarte, dacă vreau să fie albe la faţă. Poporul mai ştie încă bine că în purtarea mărţişorului este o adorare a soarelui, căci el crede că trebuie purtat ca lucru sfânt, nu aşa, ca podoabă, ori ca jucărie. Cine nu poate face aşa, ori cine uită că poartă mărţişor, acela e mai rău în ochii soarelui decât unul care nu-l poartă deloc. Şi mai departe, când lapezi ori arunci mărţişorul, să nu te vadă soarele, că e păcat şi-l superi, încât tot te pârleşte peste vară”, scria poetul George Coşbuc, un mare iubitor al tradițiilor românești și un autentic culegător de folclor.

