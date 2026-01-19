The Art of the Game, o experiență de neratat în București, până pe 1 martie 2026

Descoperă istoria și arta jocurilor video la expoziția „The Art of the Game” din București. Deschisă până pe 1 martie 2026, aceasta include experiențe interactive, jocuri emblematice și piese rare din industria fascinantă a gamingului.

The Art of the Game, o experiență imersivă de-a lungul a 12 săli tematice

Până pe 1 martie 2026, la ARCUB – Hanul Gabroveni, lasă-te cuprins/ă de lumea captivantă a jocurilor video în cadrul expoziției „The Art of the Game” (TAG). Descoperă cum au luat naștere cele mai populare jocuri, românii care au contribuit la realizarea lor, redescoperă jocurile copilăriei tale, jocurile generației părinților sau copiilor tăi. TAG este un eveniment care și-a propus să redefinească lumea gamingului.

„Am conceput The Art of the Game ca o expoziție interactivă care să ofere în mod accesibil momente de descoperire, învățare și distracție. TAG celebrează jocurile video ca fenomen cultural, dar și mediu artistic deoarece o mare parte din jocurile care se publică azi sunt un efort colaborativ fenomenal care combină multiple domenii artistice ca muzica, literatura, design, concept art etc”, ne-a spus Elvira Lupșa, Curator TAG.

TAG propune patru etape interactive – DISCOVER, PLAY, LEARN & CREATE și IMMERSE – pentru a explora istoria, arta și impactul jocurilor video. Fie că ești un pasionat al jocurilor video sau ai doar o curiozitate față de această lume fascinantă, expoziția te va surprinde.

„Explorând peste 12 săli tematice găzduite în splendidul Han Gabroveni din centrul Bucureștiului, veți avea ocazii de a cunoaște artiști care creează aceste lumi fantastice, de a asculta muzică originală din jocuri, de a descoperi o colecție de console cu valoare muzeală, de a vă juca jocuri create în România, printre multe alte experiențe”, ne-a mai spus Elvira Lupșa.

Descoperă istoria gamingului în România în sălile Collector’s Room și Romanian Creators in Video Games

Secțiunea Music Room te invită să alegi fundalul sonor perfect, utilizând o aplicație web. Vei găsi 20 de discuri de vinil originale din Colecția Otaku – un deliciu pentru iubitorii de muzică și gaming.

Istoria gamingului în România este celebrată în Collector’s Room. Aici, vei vedea prima consolă vândută în țară, TV Sport 262, produsă de Electronica București în 1981. Această încăpere subliniază importanța înțelegerii trecutului industriei, pentru a putea aprecia evoluția ei.

Pentru un strop de inspirație profesională, vizitează camera Romanian Creators in Video Games. Vei descoperi oportunități din industria locală și procesul de dezvoltare al jocului „Simpler Times” de Stoneskip Studio.

„TAG propune de asemenea un pod între generații, printr-un focus pe retro gaming în care părinții pot redescoperi cu nostalgie jocurile și memorabilia copilăriei lor, iar copiii de toate vârstele se pot juca împreună cu părinții lor imersându-se în universuri precum LEGO, sau „Split Fiction” – un joc plin de imaginație care îndeamnă la comunicare, creativitate și rezolvarea de probleme, împreună. În plus, veți putea afla în KIDS’ ROOM despre potențialul educativ al jocurilor și despre importanța dialogului cu cei mici despre jocurile video”, a adăugat Elvira Lupșa.

Elvira Lupșa, curator TAG: „Jocurile video pot fi o formă de artă legitimă, instrumente de educare și conectare cu sine, cu creatori și cu alții”

Programul expoziției este de miercuri până vineri, între 12.00 și 21.00, și în weekend, între 11.00 și 21.00. Bilete aici.

„Sper ca după vizita expoziției să plecați cu convingerea că dincolo de divertisment, jocurile video pot fi o formă de artă legitimă, instrumente de educare și conectare cu sine, cu creatori și cu alții”, a încheiat Elvira Lupșa.

Foto: Instagram

