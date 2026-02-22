  MENIU  
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă

Adina Zamfir
.

Numeroși români din mediul urban au ales deja cartea electronică de identitate sau buletinul cu cip, cum i se mai spune popular. Buletinele vechi vor fi retrase treptat, iar buletinele emise în ultimii cinci ani vor expira pe data de 3 august 2031. Iată de ce este mai avantajoasă cartea electronică de identitate și care este diferența între cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă.

România face un pas important pentru digitalizarea serviciilor publice și promovează cartea electronică de identitate. Popular aceasta deja se numește buletinul nou sau buletinul cu cip.

Numeroși tineri și nu numai, mai ales din zonele urbane, au ales să noul buletin, dar sunt încă numeroase categorii de cetățeni care nu îi înțeleg rostul și nici nu cunosc diferența între cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă.

Viitorul buletinelor românești. Cum vor trece la formatul electronic

Autoritățile române au început încă din anul 2025 înlocuirea efectivă a vechilor buletine pentru a se alinia la noile standarde de securitate ale Uniunii Europene. Deși milioane de români dețin încă „buletinul” vechi, acest format are acum un „termen de expirare” definitiv stabilit la nivel european pentru a asigura un standard ridicat de securitate și interoperabilitate între statele membre.

  • Data limită critică pentru vechile buletine: Indiferent de data expirării înscrisă pe cardul actual, vechile cărți de identitate pot fi utilizate doar până la 3 august 2031.
  • Termen de valabilitate plafonat: Toate buletinele clasice emise în prezent au setat ca termen maxim de valabilitate data de 3 august 2031, marcând finalul oficial al perioadei de tranziție.
  • Recunoașterea actelor vechi: Documentele emise înainte de noile reglementări europene rămân valabile până la expirare, dar nu mai târziu de pragul anului 2031.
  • Scopul schimbării: Noile cărți electronice de identitate (CEI) sunt introduse pentru a consolida securitatea datelor personale și pentru a alinia România la standardele obligatorii din restul Uniunii Europene.
  • Diferențiere: Documentele noi vor permite accesul la servicii digitale și vor facilita libera circulație, în timp ce formatul simplu (fără cip) va avea limitări în afara granițelor țării după încheierea tranziției.

Nu aștepta anul 2031! Dacă buletinul tău expiră în următorul an, interesează-te la direcția de evidență a populației din localitatea ta despre cum poți obține Cartea Electronică de Identitate. Deși proiectul se implementează treptat, posesia noului document îți va oferi acces mai rapid la platformele guvernamentale digitale și te va scuti de grija schimbării obligatorii pe ultima sută de metri.

Ce caracteristici are cartea electronică de identitate (CEI)

Lansată oficial în 2025, Cartea Electronică de Identitate (CEI) reprezintă mult mai mult decât un simplu „buletin”. Este un instrument hibrid de dimensiunea unui card bancar, conceput să facă legătura între lumea fizică și cea digitală. Bazată pe standarde de securitate europene stricte (Regulamentul UE 2019/1157), CEI a fost introdusă pentru a elimina riscul de falsificare și pentru a simplifica viața cetățenilor în raport cu birocrația.

Prin acest document, statul român nu doar confirmă cine ești atunci când ești la ghișeu, ci îți oferă „cheia” digitală pentru a accesa servicii publice și private direct de pe dispozitivele tale, oriunde te-ai afla în Uniunea Europeană.

Principalele caracteristici ale CEI:

  • Format compact: Are dimensiuni standard de card bancar (format ID1), fiind mult mai ușor de pus in portofel decât vechiul buletin.
  • Tehnologie Smart: Conține un cip electronic integrat care stochează atât datele biografice, cât și date biometrice (amprente, imagine facială).
  • Identitate duală: Permite identificarea fizică (la vedere) și autentificarea online (digitală).
  • Securitate de Top: Este dotată cu elemente de protecție avansate împotriva falsificării, peste standardele documentelor clasice.
  • Document de călătorie: Este recunoscută oficial ca document de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene și în țările din Spațiul Schengen.
  • Portal de servicii: Oferă acces la serviciile digitale ale instituțiilor publice și permite interacțiunea securizată cu operatorii privați.
  • Aliniere europeană: Este emisă în conformitate totală cu normele internaționale de securitate, garantând interoperabilitatea în întreaga Europă.

CEI permite semnătura electronică pentru diverse documente oficiale

Buletinul cu cip vine cu o schimbare majoră și cu un real progres pentru cetățeni și anume semnătura electronică! Unul dintre cele mai mari avantaje ale CEI este că va permite, în timp, utilizarea unei semnături electronice calificate. Când mergi să îți ridici noul document, întreabă funcționarii de la Evidența Persoanelor despre activarea certificatului digital.

Cu ajutorul semnăturii digitale și a certificatului digital vei putea semna unele cereri, declarații sau documente oficiale de acasă. În acest fel, nu vei mai fi nevoit să te deplasezi la primărie, spre exemplu, sau la poliție, la direcția de impozite sau la oficiul de cadastru. Vei putea folosi de la distanță semnătura ta electronică pentru orice cerere sau declarație.

Ce informații sunt la vedere pe noul buletin cu cip

Noul card de identitate electronic nu este doar un suport de date, ci un pașaport tehnologic compact. Designul său este gândit să echilibreze simbolurile identității naționale cu elemente de securitate digitală. Deși informațiile cele mai importante se află înscrise pe cipul, exteriorul documentului rămâne esențial pentru verificările rapide, oferind toate datele de identificare necesare într-un format aerisit și extrem de greu de falsificat.

Informații care apar „la vedere” pe CEI:

  • Simboluri de Stat: Drapelele României și Uniunii Europene, alături de Stema României.
  • Identitatea Titularului: Numele și prenumele complete, sexul și cetățenia.
  • Cronologie: Data nașterii și data expirării (limita de valabilitate a documentului).
  • Identificatori Unici: Numărul actului de identitate și Codul Numeric Personal (CNP).
  • Elemente de Validare: Semnătura olografă (scrisă de mână) a posesorului.
  • Cheie de Acces Digital: Numărul CAN (Card Access Number), format din 6 cifre, esențial pentru contactul cu cititoarele de carduri.
  • Marcaj Tehnologic: Simbolul universal care atestă că documentul este unul electronic (dotat cu cip).

Sfat de securitate pentru posesorii de CEI

Păstrează codul CAN privat!” Deși codul CAN este imprimat pe fața cardului, el funcționează ca o barieră de securitate. Fără acest număr, nicio aplicație sau cititor de carduri nu poate „comunica” cu cipul tău. Sfatul meu: Nu lăsa pe nimeni să fotografieze fața buletinului tău, deoarece acele 6 cifre sunt cheia care deschide accesul către datele tale biometrice și semnătura electronică în mediul digital.

Ce informații conține cipul și nu sunt la vedere

Iată informațiile stocate pe cipul electronic, care nu pot fi văzute cu ochiul liber, dar sunt esențiale pentru securitatea ta:

Cipul funcționează ca un seif digital care stochează trei categorii de date:

  1. Datele Biometrice:
    • Imaginea facială: O fotografie digitală de înaltă rezoluție (utilizată pentru recunoaștere facială la punctele de frontieră).
    • Amprentele digitale: Două amprente stocate în format digital (atenție: acestea sunt colectate doar cu acordul tău și sunt folosite exclusiv pentru verificarea identității).
  2. Datele de Identificare Digitală:
    • Toate informațiile care apar tipărite pe card (nume, prenume, CNP, etc.) sunt dublate și pe cip, pentru a preveni modificarea lor pe suportul fizic.
  3. Certificatul Digital și Semnătura:
    • Certificatul pentru autentificare: Acesta îți permite să te loghezi în sistemele informatice ale statului (de exemplu, la ANAF sau la Casa de Sănătate).
    • Semnătura electronică calificată: Dacă optezi pentru ea, cipul va conține cheile necesare pentru a semna digital documente cu aceeași valoare legală ca semnătura de mână.

Cine poate accesa informațiile stocate în buletinul cu cip

Spre deosebire de un card obișnuit, cipul de pe buletin nu poate fi „citit” de oricine trece pe lângă tine cu un scaner. Accesul este strict ierarhizat:

  • Tu: Poți accesa datele folosind un cititor de carduri și codul PIN (pe care îl vei seta singur, la fel ca la cardul bancar).
  • Autoritățile de frontieră și Poliția: Au sisteme speciale de citire care utilizează codul CAN de pe fața cardului pentru a „deschide” comunicarea cu cipul.
  • Instituțiile publice/Băncile: Pot citi doar datele pe care tu le permiți, prin introducerea PIN-ului personal.

Sfat pentru securitatea datelor tale

Tratează buletinul ca pe un card bancar!” Deoarece noua carte de identitate are un PIN, este vital să nu îl notezi pe spatele cardului sau să îl ții în portofel lângă buletin. Dacă pierzi cardul, cineva care are și PIN-ul tău ar putea, teoretic, să se dea drept tine în mediul online sau să semneze documente în numele tău.

Ce este cartea de identitate simplă sau buletinul fără cip

Pentru românii care privesc cu scepticism tehnologia sau care, pur și simplu, nu au nevoie de funcții digitale, statul oferă o alternativă: Cartea de Identitate Simplă (CIS). Acest document a intrat în circulație tot din anul 2025, costă 40 de lei și are un format nou, compact, de mărimea unui card bancar.

Deși arată aproape identic cu varianta electronică, marea diferență stă în interior: CIS nu are cip. Cu alte cuvinte, buletinul simplu, fără cip, poate fi utilizat doar în România și nu te ajută când vrei să pleci în străinătate. În cazul în care ceri o carte de identitate simplă și pleci peste graniță, trebuie să ai asupra ta și un pașaport valabil.

Ce conține buletinul simplu, fără cip

  • Format modern, tehnologie clasică: Are dimensiunea unui card bancar (ID1), dar nu conține cip sau suport electronic de stocare.
  • Fără pașaport european: nu poate fi folosit ca document de călătorie în afara țării (UE sau Schengen). Pentru ieșirea din țară, posesorii vor avea nevoie de un pașaport valabil.
  • Utilizare exclusiv internă: Servește doar la dovedirea identității pe teritoriul României, în relația cu instituțiile publice sau private de aici.
  • Limitări digitale: Nu permite autentificarea online și nu poate fi folosit pentru accesarea serviciilor digitale (ANAF, Casa de Sănătate etc.).
  • Date biometrice reduse: Pentru emitere se face fotografia feței, dar nu se preiau amprentele digitale, neexistând un cip unde să fie stocate.
  • Configurație vizuală: Fața cardului conține datele de identificare, iar pe verso este trecută adresa de domiciliu.

Un sfat pertinent

Alege CIS doar dacă ai deja un pașaport valabil! Dacă ești o persoană care călătorește frecvent în Europa, cartea de identitate simplă s-ar putea să te încurce mai mult decât să te ajute. Deși te scapă de grija amprentelor, te obligă să porți mereu pașaportul la tine când treci granița. Dacă vrei libertate totală de mișcare cu un singur card în portofel, varianta electronică (CEI) rămâne cea mai practică opțiune.

Diferența între cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate

Din 2025, buletinul s-a „micșorat” la dimensiunea unui card bancar, dar marea întrebare rămâne: cu cip sau fără? Deși ambele variante arată aproape la fel și îți confirmă identitatea, ele funcționează complet diferit.

Dacă varianta electronică (CEI) este ca un smartphone plin de funcții care poate fi folosit pe site-ul instituțiilor și pe post de pașaport, varianta simplă (CIS) este ca un telefon vechi cu butoane: își face treaba de bază (te identifică la ghișeu în România), dar cam atât.

Principalele diferențe dintre cele două tipuri de buletine

  • Călătorii în străinătate: Cu CEI treci granița doar cu buletinul în toată UE, plus în țări precum Moldova sau Turcia. Cu CIS, ești blocat în țară; ai nevoie obligatoriu de pașaport pentru a pleca.
  • Acces online: CEI este „cheia” ta digitală. Te loghezi la ANAF sau la Sănătate direct de acasă. CIS te obligă să mergi fizic la ghișeu pentru orice problemă.
  • Semnătura electronică: Doar CEI îți permite să semnezi acte digital, cu valoare juridică, datorită certificatului de pe cip.
  • Amprente și securitate: Pentru CEI se iau amprente (stocate securizat pe cip), oferind o protecție mult mai mare împotriva furtului de identitate. La CIS nu se iau amprente.
  • Vârsta de eliberare: CEI poate fi făcută chiar și pentru bebeluși (0-14 ani), fiind utilă pentru călătorii. CIS se emite doar după vârsta de 14 ani.
  • Schimbarea adresei: CEI permite actualizarea domiciliului mai ușor, în timp ce CIS rămâne un document rigid, care trebuie verificat și modificat la poliție, în cazul în care îți schimbi adresa.

Cât timp sunt valabile noile buletine românești

Indiferent de modelul ales, regulile sunt aceleași:

  • 4 ani: pentru tinerii între 14 și 18 ani.
  • 10 ani: pentru adulții între 18 și 70 de ani.
  • Nelimitat: pentru persoanele de peste 70 de ani.

Foto: Cartea de identitate/Facebook

