Blue Monday – cea mai deprimantă zi din an pe 19 ianuarie 2026

Blue Monday pare să fie ziua în care cei mai mulți dintre noi resimțim depresia de iarnă mult mai acut. Unii urăsc Blue Monday și fac tot posibilul să se distreze pentru a uita de influența ei nefastă. Alții fac glume hâtre pe baza acestui concept. Cert este că, fără să ne dăm seama, Blue Monday ne afectează în fiecare an, dar există soluții să ocolim energiile negative ale acestei.

Blue Monday este ziua de care se tem adesea persoanele cele mai afectate de depresia specifică sezonului rece. Când stresul, facturile mari și întunericul rece te copleșesc, în mod sigur nu mai ai nevoie de Blue Monday. Dar ea vine, fie că vrei sau nu. Iar anul acesta, Blue Monday este pe data de 19 ianuarie, când bugetul scade simțitor, iar bucuriile de la Sărbătorile iernii încep să se estompeze.

Lunea tristă este mereu în ianuarie

Multe zile din luna ianuarie sunt deprimante, reci și întunecate. Dar cea mai deprimantă zi din an, renumita Blue Monday, vine întotdeauna în cea de a treia săptămână a lunii, când stresul, frigul și gândurile negre par să ne copleșească.

Pentru mulți dintre noi, ianuarie pare să fie o uriașă și rece povară, cea mai grea lună a anului. Zilele se scurg lungi, friguroase, sub apăsarea muncii nesfârșite, a facturilor care par să nu se termine și a noilor obligații care ne sufocă. A treia zi de luni din ianuarie a devenit un simbol al depresiei din sezonul rece – cunoscută sub numele de Blue Monday, Lunea Albastră, Lunea Tristă sau Melancolică.

Strălucirea sărbătorilor este acum doar un ecou îndepărtat; monotonia acoperă zilele, iar gripele și virozele se răspândesc ca niște umbre invizibile, punând la grea încercare sănătatea și răbdarea. Zilele, scurte și cenușii, se strecoară printre orele lungi de muncă și nopțile interminabile, iar stresul continuu ne apasă psihicul până la limită.

Toate acestea se adună ca o apă întunecată pentru cei mai sensibili dintre noi, iar sufletele noastre se simt copleșite, sfâșiate de melancolie. Sentimentele de tristețe și descurajare ating punctul culminant în a treia săptămână a lunii, începând cu acel Blue Monday care pare să sugereze că iarna nu se va mai sfârși niciodată.

Cum a apărut conceptul Blue Monday

Conceptul de Blue Monday a fost inventat de climatologul britanic Dr. Cliff Arnall, profesor la Universitatea din Cardiff, în anul 2005. El a susținut că a identificat “cea mai deprimantă zi a anului” calculând-o printr-o formulă care lua în considerare factori precum vremea, datoriile acumulate după sărbători, motivația scăzută și nivelul de acțiune.

Totuși, trebuie subliniat că Blue Monday nu este un concept științific valid – formula lui Arnall nu a fost niciodată susținută de dovezi solide și a fost criticată de comunitatea științifică. În mare parte, ideea a fost folosită mai mult ca strategie de marketing de către companii de turism și media care recomandau călătoriile pentru a combate depresia din ianuarie.

Într-adevăr, pentru mulți dintre noi, o mini vacanță la mijlocul lunii ianuarie, o călătorie, câteva aventuri și mici distracții reprezintă cel mai bun tratament pentru a scăpa de tristețe, deprimare și stres. Dar mai sunt și alte metode eficiente, mai puțin costisitoare, prin care poți combate depresia din luna ianuarie.

De ce Blue Monday este a treia zi de luni din ianuarie

Psihologul Cliff Arnall a creat o formulă matematică elaborată pentru a calcula cea mai deprimantă zi a anului. El a luat în considerare vremea, facturile la utilități, datoriile, nivelul motivațional, precum și faptul că majoritatea oamenilor urăsc zilele de luni.

Conceptul Blue Monday a fost inițial folosit de o agenție de turism care dorea să stimuleze rezervările pentru vacanța de vară încă din luna ianuarie. Ideea a prins rapid atenție în media britanică și internațională, fiind preluată de ziare, televiziune și site-uri de lifestyle. De aici, termenul a devenit parte a limbajului comun, iar social media și blogurile l-au răspândit la scară globală.

În timp, conceptul a fost adaptat și reinterpretat: unii îl folosesc ca pretext pentru a discuta despre sănătatea mentală, depresie sezonieră sau importanța grijii de sine, în timp ce alții îl tratează mai degrabă ironic sau comercial. Astfel, „Blue Monday” a devenit un fenomen cultural, mai mult simbolic decât științific, legat de depresia și dificultățile lunii ianuarie.

Ce semnificație are Blue Monday în 2026

Blue Monday nu este doar un concept, ci o realitate greu de ignorat pentru mulți dintre noi. Lunea din a treia săptămână a lunii ianuarie reușește, adesea, să doboare chiar și cele mai active și optimiste persoane, fiind percepută drept cea mai apăsătoare zi din an.

În 2026, Blue Monday cade pe 19 ianuarie, practic a doua zi de luni în care ne întoarcem serios la muncă. Cum sărbătorile de iarnă s-au încheiat abia pe 7 ianuarie, această zi marchează momentul în care ritmul alert al muncii ne lovește din plin. După o perioadă de relaxare prelungită, revenirea bruscă poate fi stresantă și copleșitoare.

Prima săptămână de lucru din ianuarie încă păstrează ecoul Sărbătorilor. Povestim despre Revelion, vacanțe la ski sau escapade de poveste prin Bucovina și Maramureș. Urgențele sunt rare, presiunea e scăzută, iar atmosfera rămâne relativ lejeră. Însă, din a doua săptămână, lucrurile se schimbă radical. Ședințele se țin lanț, pretențiile cresc, iar concentrarea devine obligatorie. Programul devine mai dur, zilele mai lungi și mai apăsătoare. Peste toate se adaugă frigul, întunericul, facturile mari, cheltuielile curente și obligațiile familiale.

Cei norocoși își mai echilibrează bugetul cu salariul primit la jumătatea lunii. Alții însă așteaptă plata abia la final de ianuarie, iar aceasta vine destul de târziu după cheltuielile consistente de la Crăciun și Revelion. Nu este de mirare, așadar, că ziua de luni, 19 ianuarie, vine cu un val suplimentar de stres și descurajare, mai ales înainte de primul salariu al anului 2026.

Cum resimțim Blue Monday la nivel emoțional

Dacă în ianuarie te simți mai abătut, mai ales după ce s-au stins luminile Sărbătorilor, iar zilele de luni par un efort uriaș, este foarte posibil să resimți efectele așa-numitului Blue Monday. Revenirea la muncă devine mai grea, motivația scade, iar starea de bine pare să se evapore.

Psihologii descriu această perioadă ca fiind însoțită de semne clare: o astenie greu de explicat, o oboseală persistentă, lipsă de energie și inițiativă, dar și o stare generală de tristețe fără o cauză precisă. Diminețile sunt cele mai dificile, când alarma sună prea devreme, iar serile devin apăsătoare din cauza întunericului care se lasă mult prea repede. Peste toate planează melancolia și regretul după momentele mai fericite ale anului.

Aceste stări se pot intensifica în zilele de luni din ianuarie — poate chiar pe 19 ianuarie, așa cum susține teoria Blue Monday. Pentru unii însă, această zi „albastră” nu are dată fixă: poate fi marți, miercuri sau orice alt moment în care tristețea și sentimentul vag de inutilitate devin copleșitoare.

Cert este că ianuarie îi pune pe mulți la încercare. Este o lună lungă, rece și lipsită de evenimente, în care, după Bobotează și Sfântul Ioan, nu mai avem repere festive care să ne ridice moralul. Abia la mijlocul lui februarie, odată cu Valentine’s Day, apar primele semne de animare, urmate de optimismul adus de Mărțișor și de Ziua Femeii, pe 8 martie. Până atunci însă, ianuarie rămâne o probă de răbdare și rezistență emoțională.

Cum poți combate efectele Blue Monday

Iată 8 sfaturi utile și ușor de aplicat care te pot ajuta să depășești depresia din ianuarie:

Ieși zilnic la lumină naturală

Profită de fiecare zi însorită. O plimbare de 20–30 de minute în aer liber, în parc sau prin oraș, te ajută să-ți reglezi ritmul biologic și să-ți îmbunătățești starea de spirit. În ianuarie, ziua începe deja să crească, iar asta contează mai mult decât crezi. Fă mișcare în mod constant

Nu trebuie să fie ceva complicat. Mers alert, exerciții ușoare acasă sau o sesiune scurtă la sală sunt suficiente pentru a stimula endorfinele și a reduce stările de apatie. Alege un sport de sezon care îți face plăcere

Dansul, patinajul sau înotul într-o piscină încălzită sunt excelente pentru a-ți scoate corpul și mintea din rutină și pentru a-ți reda energia. Schimbă decorul cât mai des

Vizitează muzee, galerii de artă, librării sau cafenele tematice. Un spațiu nou poate rupe monotonia și îți poate oferi o doză neașteptată de inspirație. Păstrează legătura cu oamenii dragi

Organizează întâlniri cu prietenii, seri de jocuri sau maratoane de seriale. Socializarea reduce sentimentul de singurătate și îți oferă sprijin emoțional. Creează mici momente de răsfăț

O baie caldă, o lumânare parfumată, o carte bună sau un ceai aromat pot face diferența în zilele gri de ianuarie. Nu rata nici comediile de la televizor! Stabilește obiective mici și realiste

Nu te încărca cu planuri mari. Fiecare sarcină îndeplinită, oricât de mică, îți oferă un sentiment de control și reușită. Nu te izola și cere ajutor dacă simți că ai nevoie

Dacă stările de tristețe persistă, vorbește cu cineva de încredere sau cu un specialist. A cere ajutor este un semn de grijă față de tine, nu de slăbiciune.

Aceste gesturi simple, aplicate constant, pot transforma luna ianuarie dintr-o perioadă apăsătoare într-una mai echilibrată și mai ușor de traversat. Iată și alte activități care pot alunga depresia:

Călătorește când ai timp liber. Vizitează rude sau pleacă în călătorie să descoperi orașele sau capitalele europene care sunt prea aglomerate pe timpul verii. Alege un hobby atractiv: pictură pe numere, goblen, șah, filatelie, jocuri de societate cu prietenii, gătitul creativ etc. Adoptă un pui de pisică sau un pui de cățel, care îți va însenina zilele cu giumbușlucurile lui!

