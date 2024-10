Ce schimbări produce depresia în creierul nostru. Costin Dămășaru: „Încearcă să te protejeze”. Cum putem combate afecțiunea / Exclusiv

Depresia și anxietate sunt două afecțiuni din ce în ce mai răspândite la nivel mondial și, ca atare, din ce în ce mai studiate. Cum se explică biologic depresia, dar și ce măsuri putem lua pentru a o vindeca, am aflat de la psihologul Costin Dămășaru, invitat la Fresh by Unica în ianuarie anul acesta. În cadrul aceluiași interviu, am discutat și despre tipurile de atașament, despre cum apar ele și despre cum le putem corecta pe parcursul vieții.

Ce schimbări produce depresia în creierul nostru

În cazul depresiei, psihologul Costin Dămășaru recomandă întotdeauna ajutorul de specialitate. În paralel, specialistul le recomandă celor care se confruntă cu această afecțiune să-și spună că merită să fie fericiți. Psihologul ne-a spus prin ce transformări trece creierul atunci când suferim de depresie, dar și cum putem combate aceste schimbări.

„De fapt, nimeni nu vindecă depresia, doar Dumnezeu vindecă. Depresia este o hipoactivare a cortexului prefrontal, nu te mai vezi pe tine în viitor. Este o încercare a creierului de a bloca anumite informații. Știe că nu ți-a mers bine și încearcă să te protejeze. Nu-ți mai dă niciun fel de informații”, a explicat psihologul Costin Dămășaru, la Fresh by Unica.

„Creierul te poate ajuta”

Un lucru pe care cei care se confruntă cu depresia îl pot face este să comunice cu ei înșiși. În primul rând, discuția trebuie să pornească de la lucrurile pentru care sunt recunoscători. Inițial, această discuție va fi dificilă, tendința noastră, a oamenilor în general, fiind aceea de a ne concentra pe negativ. Odată numite toate lucrurile pentru care ești recunoscător, s-ar putea să-ți treacă prin minte că nu ești demn/ă de lucrurile bune din viața ta. Aici trebuie să-ți îndrepți atenția către calitățile și realizările tale, oricât de mari sau mici ar fi ele.

„Ce poți face este să începi să lucrezi cu tine, astfel încât să înțelegi, de fapt, că meriți să fii fericit, că ai toate resursele necesare să poți să ieși la suprafață și că în tine stă puterea de a ieși din acea buclă disruptivă. Astfel, și creierul își va da seama că te poate ajuta și să-ți aloce resurse suplimentare ca să poți să ieși în acea stare depresivă”, a explicat psihologul Costin Dămășaru, pentru Unica.ro.

Ce sunt tipurile de atașament

Psihologul Costin Dămășaru consideră că tipurile de atașament sunt niște etichete care ne fac mai mult rău decât bine. Din fericire pentru noi, acestea pot fi schimbate, sau, mai bine zis, corectate, pe parcursul vieții.

„Atașamentul este, de fapt, o strategie pe care creierul o folosește pentru a putea gestiona un context”, ne-a explicat psihologul. Mai exact, tipul de atașament folosește un comportament corect într-un context greșit. Tipul de atașament reprezintă încercarea creierului nostru de a colecta, procesa și utiliza informațiile pe care le deținem și primim într-un context anume, pentru a ne atinge obiectivele.

„Problemele apar în momentul în care atașamentul pentru un context este folosit în alt context”

„Conceptul de bază se numește reprezentarea contextului, unde mă aflu și de ce. La atașament, reprezentarea contextului se traduce prin relația pe care o am cu tine. Că una vorbesc cu mama, cu tata, cu prietenul, cu iubita. Problemele apar în momentul în care atașamentul pentru un context este folosit în alt context. Asta e problema de fapt. Incapacitatea de a folosi un instrument în contextul potrivit. Iau atașamentul dintr-un context și-l duc în altă parte”, a mai spus psihologul Costin Dămășaru, la Fresh by Unica.

Este adevărat că oamenii nu se schimbă? „Schimbarea intervine în urma suferinței”

Invitatul nostru este de părere și că oamenii se pot schimba atât în rău, cât și în bine, dar că schimbarea intervine în urma suferinței. Din păcate sau din fericire, în funcție de schimbarea despre care vorbim, creierul nostru tinde să vrea să ne mențină așa cum suntem.

„Oamenii care vor să se schimbe, se schimbă. Însă schimbarea intervine în urma suferinței, aici e problema. Creierul nu vrea să te schimbi. Creierul vrea și face tot ce poate să te țină așa cum ești. Dar, în urma unui eveniment traumatic, unui stres puternic sau a unui declanșator, catalizator, te poți schimba. Poți să te schimbi și în rău. Dar în bine ne dorim (zâmbește)”, ne-a mărturisit psihologul.

„Creierul poate face lucruri absolut uluitoare. Pentru tine, dar și împotriva ta”

Misiunea lui Costin Dămășaru este aceea de a-i ajuta pe oameni să-și folosească propriul creier în favoarea lor pentru a obține ceea ce-și doresc atât de la ei, dar și de la ceilalți.

„Creierul este superputerea ta. Creierul poate face lucruri absolut uluitoare. Pentru tine, dar și împotriva ta. Ce m-a marcat pe mine este că noi avem un instrument absolut uluitor, dar nu avem manual de instrucțiuni. Și asta este misiunea vieții mele, să-i învăț pe oameni să scrie manualul de instrucțiuni pentru creierul lor, pe limbajul lui. Non-invaziv, cu duhul blândeții și cu rezultate uluitoare”, a mai spus Costin Dămășaru, la Fresh by Unica.

În acest sens, Costin Dămășaru a dezvoltat Centrul de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis, al cărui obiectiv este acela de a restabili echilibrul în viețile oamenilor prin diverse terapii, de la floating la neuroconstelații.

Costin Dămășaru, invitat la Fresh by Unica

Am mai vorbit cu psihologul Costin Dămășaru despre efectele social media asupra bunăstării noastre psihice, dar și despre tehnicile prin care combatem stresul, printre multe, multe altele. Urmărește interviul mai jos!

Foto: Ada Cheroiu

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

