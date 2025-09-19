Ce înseamnă dacă ai gropiţă în bărbie sau bărbia despicată

Numeroși bărbați au gropiță în bărbie sau bărbia despicată. Este o trăsătură pe care o moștenesc adesea din familie, de la tații sau bunicii lor. Și femeile pot avea gropiță în bărbie, ea fiind adesea asociată cu o fire autoritară și dominantă.

Gropița în bărbie sau bărbia despicată este o trăsătură specifică adesea europenilor și americanilor de origine europeană. Este o trăsătură pe care o moștenim de la părinții cu gene dominante. De obicei, se moștenește din tată în fiu, iar cei doi mari actori Kirk și Michael Douglas sunt celebri pentru gropițele lor din bărbie.

Gropița din bărbia lui Kirk Douglas a fost vizibilă ani de-a rândul, până spre adânci bătrâneți. Fiul lui, Michael Douglas, s-a născut că bărbia despicată, trăsătură extrem de evidentă în tinerețe, dar care s-a estompat în ultimii ani.

De ce apare gropița în bărbie sau bărbia despicată

Gropița din bărbie sau bărbia despicată, chiar dacă arată diferit, au aceeași cauză genetică: cele două jumătăți ale mandibulei sau mușchiul care le leagă nu fuzionează perfect în timpul dezvoltării fătului în burtica mamei. Trăsătura aceasta apare, așadar, încă din perioada intrauterină. Jumătățile mandibulei nu reușesc să se lipească perfect și apare o asimetrie a feței, un mic defect din punct de vedere genetic, dar o trăsătură care poate fi foarte atrăgătoare pentru mulți oameni.

Problema ține doar de buna fuziune dintre părțile mandibulei, dar nu are alte consecințe asupra sănătății. Este o mică asimetrie a feței care adaugă un farmec aparte și ceva unic fiecărui chip pe care o întâlnim. Ea se poate corecta prin intervenții estetice numai în cazul în care este, totuși, prea pronunțată sau nepotrivită pentru chipul respectiv. Dar cei mai mulți bărbați care au gropița în bărbie sau bărbia despicată sunt foarte mândri de această trăsătură care le conferă un aer masculin și puternic.

Gropița în bărbie, malformație sau nu?

Este adevărat că bărbia despicată apare în urma unui mic defect genetic, dar gropița sau micul șanț din bărbie nu pot fi considerate malformații, deoarece ele nu au consecințe negative asupra sănătății și asupra stilului de viață. Cu alte cuvinte, această trăsătură deosebită nu are un impact negativ asupra vieții celui care se naște cu ea.

Aceste semne din bărbie sunt de obicei de trei feluri:

– sub forma unui șanț sau adâncitură dreaptă, care coboară la baza bărbiei;

– sub forma literei Y, brațele literei fiind îndreptate în sus, ca și cum ar susține buza de jos;

– sub forma unei gropițe rotunde, care apare mai accentuată în adolescență și în tinerețe.

Sunt foarte rare cazurile în care șanțul sau despicătura bărbiei este extrem de accentuată și inestetică. De cele mai multe ori, este vorba de o simplă gropiță, așa cum sunt și gropițele din obraji, sau de o mică despicătură discretă la baza bărbiei, ceea ce poate da un farmec aparte posesorului.

Persoanele care au, însă, bărbia despicată și sunt deranjate de această trăsătură, o pot remedia printr-o operație estetică destul de simplă.

Percepțiile despre gropița din bărbie au fost diferite de-a lungul timpului. În unele culturi, ea a fost văzută ca un semn de atractivitate, carismă sau putere, mai ales la bărbați. La femei, poate fi considerată un detaliu care oferă chipului mai multă personalitate. În alte cazuri, este privită pur și simplu ca o trăsătură neutră, fără o semnificație aparte.

Din punct de vedere estetic, unele persoane aleg să își accentueze bărbia despicată, iar altele să o corecteze. Totuși, aceste intervenții sunt doar de natură cosmetică, pentru că gropița nu este o problemă medicală și nu afectează în niciun fel funcțiile mandibulei.

Ce se spune în popor despre gropița din bărbie

Gropița în bărbie a fost adesea interpretată drept un semn frivol și jucăuș. În cazul unui bărbat, se credea că este un mare cuceritor, fermecător, dar mincinos. În cazul unei femei, se credea că este o cochetă, mereu interesată să fie admirată și iubită de bărbați.

Gropița în bărbie a fost și încă mai este asociată cu o persoană șarmantă, atrăgătoare, sexi și provocatoare, dar prea puțin serioasă și prea puțin fidelă în dragoste. Poate fi și un semn al inconstanței și se credea că persoanele care au această gropiță nu își țin cuvântul dat și nici nu oferă prea multe dovezi de afecțiune.

Ce se spune în popor despre bărbia despicată

Dacă o gropiță este un semn frivol, despicătura din bărbie are cu totul alte conotații. În cazul bărbaților este considerată un semn de putere, ambiție și determinare. Mulți conducători politici, regi și papi, jucători de fotbal, cercetători sau mari pictori au avut bărbia despicată, mai mult sau mai puțin pronunțată.

Aceștia erau admirați și considerați persoane influente, bărbați puternici, cu abilități de lider, capabili de realizări cu adevărat semnificative.

Sunt și femei care au bărbia despicată și care sunt văzute drept persoane cu o fire puternică, bătăioasă și curajoasă. Aceste femei sunt considerate mai puțin afectuoase, dar foarte inteligente și ambițioase, capabile să adune averi însemnate și să se distingă prin cariere mai degrabă potrivite pentru bărbați cum ar fi cea de politician, aviator sau maestru al artelor marțiale.

Bărbia despicată și personalitatea

De la bun început, trebuie să menționăm faptul că această trăsătură specială a bărbiei nu are nicio legătură cu personalitatea noastră. Nu există cercetări care să certifice vreo legătură între hormoni și apariția gropiței sau a despicăturii din bărbie.

Este adevărat că multe trăsături fizice sunt modelate de hormoni încă din perioada intrauterină, așa cum ar fi înălțimea, forma frunții sau lungimea degetelor de la mâini. Dar nu se știe dacă hormonii influențează sau nu apariția acestei despicături, pe când se formează corpul bebelușului. Nu se știe exact de ce nu se unesc perfect cele două jumătăți ale mandibulei. De cele mai multe ori cauzele sunt genetice, deoarece bărbia despicată este adesea moștenită de la părinț.

Ar putea fi de vină și unele carențe de minerale sau de vitamine, dar nu există o legătură între hormonii care influențează dezvoltarea bebelușului și bărbia despicată. Ca atare, nu putem spune că aceasta are vreo legătură cu personalitatea noastră care este modelată de hormoni.

Cu toate acestea, oamenii au asociat întotdeauna semnele particulare ale chipului sau ale trupului cu anumite trăsături de personalitate. Așa cum este și cazul bărbiei. Iată cum explică multe culturi legătura dintre bărbie și personalitate.

Despicătura dreaptă din bărbie

Aceasta este asociată cu o personalitate extrovertită, dominatoare, puternică și ambițioasă. Ea reflectă un om capabil să treacă peste multe piedici și greutăți pentru a ajunge la scopurile pe care și le-a propus. Totodată, este asociată cu un caracter sincer și direct. Un asemenea om îți va spune verde în față ceea ce nu îi convine și va îndepărta imediat din jurul lui persoanele incomode sau persoanele în care își pierde încrederea.

Despicătura sub forma literei Y

Așa cum spuneam mai sus, uneori despicătura din bărbie ia forma literei Y. În acest caz, se spune că persoana respectivă are o personalitate dominantă, dar în sensul negativ. Este un om ascuns, pe care nu te poți baza și care îți poate face multe surprize neplăcute. Este un egoist, interesat doar de binele propriu și nu se gândește deloc la cei din jurul lui.

Despicătura în forma literei Y este asociată cu viclenia, șiretenia, puterea de manipulare a celor din jur. În popor se spune că este bine să te ferești de acești oameni, chiar dacă nu există dovezi concrete împotriva lor.

Gropița rotundă

Semnul acesta distinctiv, o gropiță rotundă în bărbie, este asociat cu persoanele infidele, cu persoanele atrăgătoare, pasionale, dar superficiale și înclinate să aibă mai multe relații de dragoste.

Cum este influențată forma bărbiei

Cercetătorii americani au descoperit că forma bărbiei poate fi influențată de modul în care ne dezvoltăm în copilărie și poate avertiza asupra unor afecțiuni de care vom suferi mai târziu. Iată ce rezultate surprinzătoare au găsit după ce au analizat structura feței în cazul a 6.600 de adolescenți.

Prognatismul sau bărbia proeminentă

Oamenii care suferă de prognatism sau bărbie proeminentă, ușor ieșită în afară, au un schelet puternic și rezistent și mușchi bine conturați. Dar au tendința să se îngrașe ușor, dacă nu fac sport sau dacă nu au o activitate solicitantă în cursul zilei.

Retrognatismul sau bărbia de mici dimensiuni

Dacă ai bărbia mică, ușor retrasă sub buza de jos, suferi de retrognatism. Această deformare a mandibulei și bărbiei se datorează unui schelet mai fragil, cu oase subțiri și mușchi moi și flexibili. Acești oameni au cele mai multe șanse să rămână slabi toată viața, dar se pare că au o problemă cu distingerea culorilor și nuanțelor între ele.

Forma bărbiei și sănătatea

Bărbia asimetrică

Există oameni a căror bărbie și mandibulă nu s-a dezvoltat în același ritm. O parte poate fi mai mică decât cealaltă, ceea ce dă impresia că întreaga față este strâmbă.

Conform studiului realizat de cercetătorii americani, această problemă apare în primii ani de viață, în condițiile în care copilul nu are o alimentație bogată și echilibrată, dacă are carențe de minerale și nu este hrănit la timp sau dacă începe să fumeze de la vârste mici.

Bărbia asimetrică influențează masticația și calitatea danturii, iar cei care au această problemă încep să aibă carii de mici. Mai târziu, aceste persoane vor avea probleme și cu articulațiile și coloana vertebrală.

Bărbia dreaptă și simetrică

Bărbia care se dezvoltă la același nivel cu buza inferioară este considerată o bărbie dreaptă. De obicei, bărbia dreaptă este și simetrică și ea poate spune că, în copilărie, persoana respectivă a avut o alimentație corectă și a făcut mult sport, care i-a întărit scheletul și musculatura.

