Ce este platforma Substack şi cum funcţionează

Platforma Substack atrage tot mai mulți scriitori, jurnaliști și creatori de conținut să se adreseze mai simplu către publicul lor țintă. Este o platformă gratuită, care te ajută să devii cunoscut, să îți construiești o audiență solidă, cu abonați consecvenți, dispuși să și plătească pentru articolele pe care le primesc.

Jurnaliști independenți, scriitori, creatori de conținut de calitate intră în contact mult mai ușor cu publicul care îi apreciază folosind platforma Substack. Este o nouă aplicație de media care poate crea o legătură facilă și durabilă între creatori, public și comunitățile care împărtășesc aceleași idei.

Platforma poate fi folosită gratuit atât de creatori, cât și de public. Dar ea poate aduce și bani celor care publică articole de interes general, informații pertinente și verificate. Publicul care apreciază articolele sau conținutul specific al unui creator, fie conținut jurnalistic, artistic sau științific, poate plăti pentru un abonament, astfel încât să primească în mod constant materialele publicate.

Cum a apărut Substack

Chris Best, fondator Substack

Platforma Substack a fost dezvoltată în anul 2017, iar sediul companiei se află în San Francisco. Ea a fost fondată de Chris Best, cofondator al aplicației Kik Messenger, Jairaj Sethi, directorul platformei Kik Messenger, și Hamish McKenzie, fost jurnalist, angajat al publicației on-line Pando Daily, specializată pe informații legate de IT, AI și universul rețelelor de comunicare.

Cei trei prieteni au considerat oportun să ofere creatorilor de conținut o platformă care să îi ajute să publice ceea ce marile publicații nu o făceau, dar să și câștige din munca lor.

Publicul de asemenea are de câștigat deoarece primește în mod direct, pe mail, articole, informații și noutăți de la jurnaliștii, podcasterii și influencerii pe care îi urmăresc în mod constant.

Cu alte cuvinte, platforma Substack este o platformă online ce permite creatorilor de conținut, în special scriitorilor și jurnaliștilor, să publice și să monetizeze newslettere și articole direct către cititori. Practic, este un hibrid între un blog și un serviciu de email marketing, oferind posibilitatea de a construi o relație directă cu audiența, fără intervenția algoritmilor sau a reclamelor.

Cum a evoluat platforma Substack

Fondatorii platformei au reușit să evolueze rapid și să ofere mai multe instrumente de lucru atât creatorilor de conținut, cât și publicului cititor.

În anul 2019, Substack a adăugat suport pentru podcasturi și discuții live între abonații la newsletter.

Până în noiembrie 2021, platforma a declarat că are peste 500.000 de abonați plătitori, reprezentând peste un milion de abonamente.

Substack a anunțat, în ianuarie 2022, că va începe testarea beta privată a funcționalității video pe platforma sa. În noiembrie a aceluiași an, au lansat Substack Chat, unde creatorii de conținut puteau folosit chat-uri private de grup cu abonații.

Tot în 2022, compania a lansat aplicația Substack Reader pentru iOS, urmată de o versiune Android, șase luni mai târziu.

În aprilie 2023, Elon Musk a încercat să achiziționeze platforma Substack, dar propunerea lui nu a fost acceptată. În aceeași lună, Substack a implementat funcția Notes care permite utilizatorilor să publice și să posteze comentarii scurte.

În noiembrie 2023, Substack a introdus noi instrumente de creare și editare video, iar creatorii de conținut au început să lanseze emisiuni originale pe platformă.

În aprilie 2024, Substack a încheiat un parteneriat cu Spotify pentru a permite podcasterilor să distribuie episoade pe ambele platforme și a adăugat noi funcții de editare pentru podcasturi. În iunie 2024, Substack a anunțat o inițiativă de dezvoltare de un an pentru creatorii TikTok numită Creator Studio și a adăugat, de asemenea, capabilități video de cinci minute la funcția lor de chat. Funcția video a fost adăugată și la Note.

Destul de rapid, Substack a devenit o platformă complexă, care oferă acum numeroase facilități utilizatorilor de ambele părți. Drept urmare, până în noiembrie 2024, Substack avea 4 milioane de abonamente plătite.

Substack a adăugat opțiuni de streaming live pentru creatori în septembrie 2024. În urma acestui lucru și a restricțiilor asupra TikTok din Statele Unite, Substack a anunțat posibilitatea de a posta și monetiza videoclipuri direct prin aplicație, începând cu luna februarie 2025. În martie 2025, Substack a anunțat că are deja 5 milioane de abonamente plătite.

Misiune și vizibilitate

Substack atrage numeroși jurnaliști, eseiști, artiști, podcasteri, influenceri, oameni publici, dar și somități din diverse domenii. Printre scriitorii apreciați care au folosit platforma se numără jurnalistul Glenn Greenwald, câștigător al premiului Pulitzer; economistul Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel; jurnalistul Seymour Hersh; criticul cultural Anne Helen Petersen; eseistul muzical Robert Christgau și autoarea de cărți culinare Alison Roman. Numeroși formatori de opinie și scriitori folosesc Substack pentru a aborda subiecte precum viața politică, arta, moda, actualitatea socială, sportul și diverse hobby-uri larg răspândite.

Editorialistul New York Times, Mike Isaac, consideră că platformele precum Substack pun accentul pe newsletter deoarece este un bun instrument de a menține o legătură directă între cititori și creatorii de conținut.

La sfârșitul anului 2020, un număr mare de jurnaliști și reporteri veneau pe platformă, determinat în parte de declinul pe termen lung al mass-media tradițională. Platforma online de conținut de tip newsletter, podcasturi și videoclipuri este gândită pentru jurnaliști independenți, scriitori, analiști, specialiști în domenii de nișă, dar și pentru creatorii de conținut multimedia independenți sau marketeri de companii.

The New Yorker scria, în anul 2020, că „Substack s-a promovat ca o casă prietenoasă pentru jurnalism, … dar puține dintre buletinele sale informative publică știri originale; majoritatea oferă scrieri personale, articole de opinie, cercetări și analize.” Totodată, politica Substack era descrisă drept „moderată”, cu reguli împotriva „hărțuirii, amenințărilor, spamului, pornografiei și apelurilor la violență”.

Și în România, jurnaliștii independenți și formatorii de opinie au aderat în număr mare la Substack. Antreprenorii folosesc și ei această platformă pentru a ajunge mai ușor către publicul țintă. Exprimarea nu este îngrădită, dreptul la opinie nu este limitat, atâta vreme cât sunt publicate articole și opinii pertinente, bine documentate și sprijinite de teorii fondate, în jurul cărora se pot construi comunități cu pasiuni și idei comune.

Bineînțeles, nu sunt acceptate incitarea la ură și violență, opiniile rasiste, antidemocratice, limbajul licențios, presărat cu injurii sau amenințări și nici conținutul controversat de genul pornografiei.

Cum funcționează platforma

Cine dorește să devină membru Substack trebuie să își creeze un cont folosind un e-mail valid și datele de pe rețelele de socializare. Platforma cere și o fotografie de profil, precum și o scurtă biografie a autorului.

Următorul pas este redactarea materialelor: articole, eseuri, opinii etc. Se folosește editorul de text care pune la dispoziție diverse opțiuni de formatare a textului, adăugarea de imagini, videoclipuri și link-uri către alte surse de informație.

După publicarea articolului, se generează un link care poate fi trimis pe e-mail către prieteni sau colegi, sau care poate fi distribuit pe Facebook, Instagram sau LinkedIn și WhatsApp.

Există și o funcție de previzualizare, înainte de a publica un articol. Această funcție oferă posibilitatea de a verifica modul în care articolul apare pe diverse media precum telefonul mobil, laptop sau tabletă.

De asemenea, există și funcția de publicare la o anumită dată și oră, funcție utilă pentru autorii care consideră că vor mai adăuga informații și vor reveni pe text cu diverse detalii. Funcția de programare este mai ales utilă pentru cei care scriu mai multe articole într-o perioadă scurtă de timp, dar vor să le publice separat, la distanță unul de celălalt, sau pentru cei care vor să publice materialele la ora la care urmăritorii lor sunt mult mai atenți și au timp liber să le citească.

Spre exemplu, sunt abonați care primesc e-mail la prânz, dar abia seara pot citi pe îndelete materialul. În acest caz, este mult mai bine să îl programezi pentru ora 20 sau 21, când știi că articolul are șanse mari să fie citit, decât să uite de el, rămas undeva în urma altor mesaje primite pe e-mail.

Utilizatorii care sunt interesați de link, îl accesează și pot citi o parte din materialul încărcat pe platforma Substack. Ulterior, ei vor primi o invitație să se aboneze gratuit la platformă, completând adresa de e-mail. După completarea adresei de e-mail, pot continua să citească materialul și sunt automat înscriși la un newsletter care vine în mod constant cu diverse noutăți de pe platformă.

De câte ori se publică un nou articol, acesta va fi anunțat pe e-mail celor care s-au abonat deja.

Ce servicii și instrumente oferă Substack

Publicare directă:

Creatorii pot publica articole, newslettere, podcasturi și videoclipuri direct către abonații lor, ocolind platformele tradiționale de socializare.

Monetizare:

Substack permite creatorilor să ofere abonamente plătite, generând venituri din conținutul publicat. Este suficient să stabilești o sumă modică, iar cititorii vor fi dispuși să plătească pentru a te urmări în mod constant. Cu cât ai mai mulți cititori, cu atât se adună o sumă mai mare pe lună.

Relație directă cu audiența:

Platforma încurajează o conexiune mai personală cu cititorii, oferind un spațiu fără reclame sau algoritmi care să influențeze vizibilitatea conținutului.

Ușurința utilizării:

Substack este conceput pentru a fi accesibil, fără a necesita cunoștințe tehnice avansate.

Flexibilitate:

Creatorii pot importa conținutul și lista de abonați de pe alte platforme, cum ar fi WordPress, Mailchimp sau Medium.

În esență, Substack este o unealtă care sprijină creatorii de conținut să construiască și să mențină o comunitate de cititori fideli, oferind în același timp instrumentele necesare pentru a-și transforma pasiunea în venituri.

