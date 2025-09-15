Echinocțiul de toamnă 2025 – când are loc

Echinocțiul de toamnă 2025 marchează începutul toamnei astronomice și al sezonului rece. Zilele vor fi din ce în ce mai scurte, nopțile mai lungi și vremea tot mai friguroasă. Echinocțiul de toamnă 2025 este precedat de o eclipsă de Soare în zodia Fecioarei, urmată la scurt timp de tranzitul Soarelui din Fecioară în semnul Balanței.

Se schimbă vremea, se schimbă zodiile și anotimpurile! Echinocțiul de toamnă 2025 marchează începutul toamnei astronomice și totodată începutul zodiei Balanță, zodia echilibrului, a belșugului și a armoniei. Dar anul acesta, echinocțiul de toamnă 2025 este precedat de o eclipsă de Soare pe ultimele grade din zodia Fecioarei.

Cu alte cuvinte, chiar înainte să părăsească Fecioara și să intre în zodia Balanței, pentru a marca schimbarea anotimpurilor, Soarele va fi parțial eclipsat de Luna nouă din Fecioară. Pasionații de zodiac și astrologie sunt intrigați și chiar temători cu privire la acest fenomen, care poate avea implicații pe termen lung și nu toate pozitive.

Când are loc echinocțiul de toamnă 2025

Calculat cu precizie încă din Antichitate, echinocțiul de toamnă marchează cel de al doilea moment din an în care ziua este egală cu noaptea. Echinocțiul de toamnă din 2025 se petrece pe data de 22 septembrie 2025. În mod surprinzător, ora exactă a echinocțiului va fi seara și anume ora 21 și 19 minute, după ora Europei de Est.

În seara zilei de 22 septembrie, Soarele apune la ora 19 și 13 minute, iar echinocțiul va avea loc aproximativ două ore mai târziu. Noaptea de 22 spre 23 septembrie va fi egală cu ziua, urmând ca, din data de 23 septembrie, lumina zilei să scadă în medie cu 3 – 4 minute în fiecare zi, până la solstițiul de iarnă 2025, care se va petrece pe data de 21 decembrie.

Echinocțiul de toamnă, sinonim cu zodia Balanței

Echinocțiul de toamnă 2025 și începutul zodiei Balanță se petrec în aceeași și în același moment. Cu alte cuvinte, zodia Balanță începe întotdeauna când este echinocțiul de toamnă. Odată cu Balanța începe toamna care aduce nopți mai lungi și friguroase, dar și bogăție, recompense, echilibru și armonie. În perioada Balanței, căldura soarelui se domolește, natura își conservă forțele, iar noi trebuie să învățăm să ne echilibrăm trăirile interioare și emoțiile.

Din punct de vedere astrologic, echinocțiul și tranzitul Soarelui în Balanță au efecte pe termen lung asupra zodiilor. În perioada echinocțiului, toate zodiile trebuie să fie mai prudente, mai răbdătoare, mai sociabile și empatice. Comunicarea, afecțiunea, dragostea trebuie să fie în prim plan. Și nu în ultimul rând, sănătatea și energia organismului trebuie să fie o prioritate pentru toți nativii.

De ce se schimbă data echinocțiului de toamnă

Cele patru mari momente din an, și anume cele două solstiții de iarnă și de vară, precum și cele două echinocții de primăvară și de toamnă marchează patru mari momente din ”drumul” Soarelui pe cer.

La echinocțiul de toamnă, Soarele se află la o longitudine aparentă de 180° în emisfera nordică și marchează începutul toamnei. În aceeași zi, în emisfera sudică începe primăvara.

Echinocțiul de toamnă este bine calculat în fiecare an, dar el nu se petrece de fiecare dată în aceeași zi, deoarece există o anumită diferență între anul calendaristic și anul tropic. De obicei, echinocțiul care marchează toamna se petrece între 21 și 23 septembrie. Foarte rar se întâmplă să aibă loc pe data de 24 septembrie.

Data echinocțiilor se modifică anual deoarece mișcarea Pământului pe orbită nu respectă exact calendarul, iar anul calendaristic (365 de zile) este diferit de anul astronomic (durata unei revoluții complete a Pământului în jurul Soarelui), care este mai lung cu aproximativ un sfert de zi. Cele aproape șase ore în plus se acumulează de la un an la altul, iar în calendar le compensăm prin anii bisecți.

Datele echinocțiului de toamnă până în 2030

2025 – 22 septembrie, ora 21:19 2026 – 23 septembrie, ora 03:05 2027 – 23 septembrie, ora 09:02 2028 – 22 septembrie, ora 14:45 2029 – 22 septembrie, ora 8:37 2030 – 23 septembrie, ora 2:27

Echinocțiul de toamnă și influența lui mistică

În credințele populare, echinocțiul de toamnă semnifică bogăția și recolta, o perioadă de belșug, de liniște, de acumulare care ne ajută să ne pregătim pentru sezonul rece și mai ales pentru zilelele mult mai grele de iarnă.

Când ziua este egală cu noaptea, Soarele răspândește armonie și echilibru între forțele lumii, el declanșează o stare de transformare nu doar a naturii, ci și a ființei umane, care se pregătește pentru vremuri mai reci.

Echinocțiul de toamnă înseamnă echilibru între două forțe uriașe: lumina și întunericul. Acest echilibru se resfrânge și asupra noastră, și noi resimțim toamna ca pe un moment al echibrului și al bilanțului între ceea ce am realizat pe timp de vară și planurile pe care le mai avem până la sfârșitul anului.

În zodiac, la echinocțiul de toamnă, Soarele se mută în Balanță și ne ajută să ne eliberăm de emoțiile negative, de eșecuri și regrete care s-au adunat după un an tumultuos, pentru a ne pregăti sufletește pentru un nou sezon rece, în care trebuie să ne conservăm energia.

Echinocțiul de toamnă 2025 și zodiile

Precedat de o eclipsă de Soare în zodia Fecioarei și însoțit de mișcări astrale majore, echinocțiul de toamnă 2025 vine într-o perioadă tensionată, care poate aduce evenimente majore în viața zodiilor.

El este însoțit de tranzitul Soarelui din Fecioară în Balanță, de tranzitul lui Venus prin Fecioară și de tranzitul lui Marte în Scorpion. Această conjunctură astrală poate fi dificilă pentru zodiile de Apă (Rac, Scorpion și Pești), dar și pentru zodiile de Pământ (Fecioara și Capricorn). Iată cum sunt influențate zodiile în preajma echinocțiului de toamnă 2025.

Berbec

Este timpul să te ocupi mai mult de sănătatea ta, a copiilor şi chiar a rudelor apropiate. Pot apărea afecţiuni care se vor agrava în timp şi vei risipi o mulţime de bani pe tratamente costisitoare. Nu uita să treci şi pe la un medic dentist.

Taur

Se anunţă momente dificile la serviciu, dar vei fi susţinut moral de cei care te apreciază. Este posibil ca unele persoane să critice deciziile pe care le iei în situaţiile grele, dar cei care te iubesc te vor înţelege şi vor fi alături de tine. Ai încredere în tine şi ascultă-ţi inima!

Gemeni

Se anunță reparaţii de urgenţă. Bugetul familiei scade simţitor şi ai puţine şanse să recuperezi banii până la sfârşitul lui septembrie. Important este să faci investiţii de calitate. Problemele financiare ar putea cauza probleme în cuplu, avertizează astrele în preajma echinocțiului de toamnă 2025.

Rac

Obligaţiile de familie îţi răpesc tot timpul liber. Copiii sau soţul/soția trec printr-o perioadă de schimbări care presupun atât efort, cât şi investiţii mari. Nu este exclus să apară şi pentru tine noi oferte profesionale şi să îţi schimbi cariera.

Leu

Fii impulsivă, insistentă şi urmăreşte-ţi interesele pas cu pas. Astrele îţi oferă toate şansele să obţii lucrurile pe care le doreşti multă vreme, poate chiar şi o mărire de salariu. Acum este momentul să recuperezi banii împrumutaţi sau să capeţi un credit bancar pentru o afacere de familie. La serviciu, ideile noi vor fi răsplătite, dacă te impui.

Fecioară

Foloseşte-ţi energia să realizezi proiectele cele mai dificile de la serviciu şi să te faci remarcat. Este o perioadă excelentă pentru nativii Fecioară care doresc să avanseze şi să se implice în afaceri mai bine plătite, arată Mercur.

Balanţă

Astrele se întâlnesc într-o conjunctură norocoasă pentru zodia ta în ziua cu echinocțiul de toamnă 2025, şi îţi faci planuri mari pentru următoarele săptămâni. Multe dintre ele se vor împlini, mai ales dacă săptămâna aceasta vei reuşi să faci primii paşi în direcţia dorită. În primul rând, ar trebui să te ocupi de carieră.

Scorpion

Grăbeşte-te să rezolvi situaţiile cele mai delicate. Fie că este vorba de o datorie, fie că trebuie să faci un serviciu cuiva, fii diplomat şi achită-te de obligaţie înainte să apară discuţii neplăcute. Prietenii te vor preţui pentru promptitudine.

Săgetător

Fii mai atent cu bunurile tale de preţ, cu bijuteriile şi cu economiile adunate. Astrele te sfătuiesc să închei o asigurare pentru locuinţă şi să te gândeşti la cea mai bună metodă pentru a păstra banii în siguranţă. Deschide un depozit la bancă pe numele copiilor sau fă o investiţie importantă pentru familie.

Capricorn

Venus, mai puternică în ziua în care se petrece echinocțiul de toamnă 2025, pune accentul pe relaţia de cuplu şi favorizează toate lucrurile frumoase pe care le aştepţi. Planurile pe care ţi le faci cu cineva drag, fie el partenerul de viaţă, un copil sau un prieten vor prinde contur. Până sâmbătă, vei sărbători o reuşită!

Vărsător

Te bucuri de o perioadă prosperă, în care munca ta începe să dea roade. Găseşti clienţi noi şi câştigi un comision mai bun, capeţi experienţă într-un domeniu nou şi, poate, chiar începi să lucrezi la un nou loc de muncă. Bugetul tău se rotunjeşte în septembrie.

Peşti

Colaborează cu familia și vei fi mai protejat. Munca în echipă aduce avantaje mari, în această perioadă. Părinţii ar putea avea idei excelente, care să îţi îmbunătăţească viaţa. Fă-ţi timp pentru un consiliu de familie, să găsiţi împreună cea mai bună soluţie pentru fiecare în parte.

Urmărește-ne pe Google News