Când este Halloween 2025 – curiozități și tradiții

Mulți români așteaptă cu nerăbdare distracțiile de Halloween 2025, noaptea în care spiritele dansează, prietenii își joacă farse și toată lumea se delectează cu povești picante, pline de mister și groază!

Departe de a mai îngrozi pe cineva, Halloween 2025 se anunță un adevărat spectacol al culorilor, al râsetelor și al poveștilor spuse la lumina tremurătoare a dovlecilor sculptați. Finalul lunii octombrie prinde viață într-o explozie de creativitate: copii costumați în fantome jucăușe, tineri mascați în vrăjitori și vampiri, case împodobite cu păianjeni falși și felinare din dovleci portocalii. În spatele acestei sărbători atât de iubite se ascunde, însă, o istorie fascinantă, veche de mii de ani, care împletește magia, frica și dorința oamenilor de a înțelege lumea nevăzută.

Când este Halloween 2025 și de ce îl sărbătorim

În fiecare an, noaptea de Halloween este pe data de 31 octombrie spre 1 noiembrie, în ajunul Zilei Tuturor Sfinților. Este o noapte aparte, când granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor se spune că devine subțire ca o pânză de păianjen. Copiii pornesc la colindat pentru bomboane, tinerii se adună la petreceri tematice, iar orașele se transformă în scene uriașe cu decoruri ”înfricoșător” de vesele.

Deși astăzi este o celebrare a distracției și a costumelor haioase, Halloween-ul are origini celtice, provenind din festivalul antic Samhain, o sărbătoare care marca sfârșitul toamnei și începutul iernii. Oamenii aprindeau focuri și purtau măști pentru a ține departe spiritele rătăcitoare care se credea că bântuie pământul în căutarea unor victime credule.

De la festivalul Samhain la All Hallows’ Eve

Festivalul Samhain, celebrat de celții din Irlanda și Scoția, simboliza trecerea dintre lumi. În ultimele nopți din octombrie se aprindeau focuri uriașe pentru a onora sufletele celor morți și pentru a mulțumi zeilor. Se spunea că spiritele se întorc printre oameni, iar cei vii se deghizau în morți pentru a nu fi recunoscuți de entitățile malefice care îi puteau păcăli pentru a le fura sufletul.

Samhain era considerată un fel de An Nou Celtic și era marcat la începutul sezonului rece, de obicei în nopțile cu lună plină de la sfârșitul lunii octombrie, înainte ca frigul iernii să pună stăpânire pe ținuturile celților. De asemenea, era considerată o perioadă în care bariera dintre lumea celor vii și cea a spiritelor se estompează, permițând contactul cu lumea spiritelor și a morților. Pe de altă parte, Samhain marca sfârșitul recoltei și începutul a ceea ce numeau celții „jumătatea întunecată a anului”. Sărbătoarea a inspirat ulterior Halloween-ul modern.

Când creștinismul a început să se răspândească în Europa, Biserica Catolică a încercat să transforme acest ritual păgân într-o sărbătoare creștină. Astfel, 1 noiembrie a devenit Ziua Tuturor Sfinților, iar noaptea de dinainte, All Hallows’ Eve (Ajunul Tuturor Sfinților), a fost numită mai pe scurt de-a lungul timpului – Halloween.

Simbolurile populare ale Halloween-ului

Fiecare element din decorul acestei sărbători are o poveste aparte:

Dovleacul sculptat , numit Jack-o’-lantern, își are originea într-o legendă irlandeză despre un bărbat viclean pe nume Jack, care a păcălit diavolul și a fost condamnat să rătăcească pentru eternitate cu o lumânare aprinsă. Pentru a evita să rămână în întuneric, dacă se stingea lumânarea, Jack a scobit un nap și l-a transformat în lanternă. Când irlandezii au ajuns în America, au înlocuit napii cu dovlecii portocalii, mult mai ușor de sculptat.

, numit Jack-o’-lantern, își are originea într-o legendă irlandeză despre un bărbat viclean pe nume Jack, care a păcălit diavolul și a fost condamnat să rătăcească pentru eternitate cu o lumânare aprinsă. Pentru a evita să rămână în întuneric, dacă se stingea lumânarea, Jack a scobit un nap și l-a transformat în lanternă. Când irlandezii au ajuns în America, au înlocuit napii cu dovlecii portocalii, mult mai ușor de sculptat. Păianjenii sunt considerați spiritele protectoare ale celor dragi plecați dintre noi. Dacă vezi un păianjen în noaptea de Halloween, se spune că cineva din lumea de dincolo te veghează. Se credea că pânza de păianjen poate salva sufletele furate de spiritele malefice, astfel că irlandezii aveau grijă să nu strice nicio pânză de păianjen din casă, mai ales în apropierea acestei sărbători.

sunt considerați spiritele protectoare ale celor dragi plecați dintre noi. Dacă vezi un păianjen în noaptea de Halloween, se spune că cineva din lumea de dincolo te veghează. Se credea că pânza de păianjen poate salva sufletele furate de spiritele malefice, astfel că irlandezii aveau grijă să nu strice nicio pânză de păianjen din casă, mai ales în apropierea acestei sărbători. Pisicile negre , odinioară privite ca slujitoare ale vrăjitoarelor, simbolizează misterul, magia și protecția. În Evul Mediu, posesorii de pisici negre erau adesea acuzați de vrăjitorie, deși bietele animale nu purtau nicio vină. Dar privirea lor verzuie sau aurie, sclipind din blănița neagră, părea de-a dreptul fantastică și plină de taine, drept pentru care pisicile negre au fost considerate animale magice, dar asociate cu spiritele rele.

, odinioară privite ca slujitoare ale vrăjitoarelor, simbolizează misterul, magia și protecția. În Evul Mediu, posesorii de pisici negre erau adesea acuzați de vrăjitorie, deși bietele animale nu purtau nicio vină. Dar privirea lor verzuie sau aurie, sclipind din blănița neagră, părea de-a dreptul fantastică și plină de taine, drept pentru care pisicile negre au fost considerate animale magice, dar asociate cu spiritele rele. Măștile și costumele provin din vremurile când oamenii se deghizau pentru a se confunda cu spiritele și a le păcăli să nu-i răpească. Astăzi, ele au devenit un mod amuzant de a intra în atmosferă și de a ne juca roluri fantastice. Costumele haioase sunt iubite de copii, care abia așteaptă să se transforme în personaje înfricoșătoare, în monștri sau duhuri.

Tradiții vechi și obiceiuri moderne

Una dintre cele mai iubite tradiții ale Halloween-ului este colindatul după dulciuri. Copiii, costumați în personaje înfricoșătoare, bat la uși strigând “Trick or treat!” (în traducere liberă, „Ne dați ori nu ne dați?”). Dacă primesc bomboane, totul se termină cu zâmbete. Dacă nu, pot pune la cale o mică farsă.

Această tradiție are rădăcini adânci în Evul Mediu, când săracii mergeau din casă în casă în ajunul Zilei Tuturor Sfinților, cerând „prăjituri pentru suflet” – mici turte dulci oferite în memoria celor morți. În schimb, promiteau să se roage pentru sufletele rudelor decedate ale gazdei. Cu timpul, unii dintre colindătorii care nu primeau nimic, au ajuns să se răzbune pe locatari, le făceau farse de-a dreptul

O altă tradiție străveche este jocul cu merele (apple bobbing), în care participanții trebuie să prindă cu dinții mere plutind într-un vas cu apă. Se spunea că primul care reușea se va căsători în anul următor – un joc de noroc și dragoste, care încă se mai practică la petrecerile tematice.

Superstițiile care dau fiori

Halloween-ul este plin de superstiții și legende transmise din generație în generație:

Dacă porți hainele pe dos și mergi cu spatele în noaptea de 31 octombrie, se spune că poți vedea o vrăjitoare.

Dacă aprinzi o lumânare într-un dovleac și o lași să ardă până dimineață, vei fi protejat de spiritele rele.

Dacă vezi o bufniță, se crede că un spirit te avertizează de un pericol sau îți transmite un mesaj din lumea de dincolo.

În Irlanda, se obișnuia ca fetele tinere să pună sub pernă o bucată de măr mâncat în ajunul Halloween-ului, sperând că își vor visa viitorul soț.

În seara de Halloween, în Scoția exista tradiția ca fetele necăsătorite să agațe o pânză lungă în fața sobei în care au făcut focul. Umbrele pe care le aruncau flăcările pe pânză le ajutau pe fete să vadă care este ursitul lor, cu ce bărbat se vor căsători. În plus, în noaptea de Samhain, când era și Lună plină, fetele din Scoția puneau sub pernă o crenguță de rozmarin și o monedă de argint pentru a avea noroc în dragoste de un soț bogat.

Deși astăzi aceste credințe sunt privite cu zâmbetul pe buze, ele ne reamintesc cât de important era pentru oamenii de altădată să dea un sens necunoscutului și să se simtă protejați în fața misterului.

Cum se sărbătorește Halloween-ul în lume

Deși Halloween-ul este asociat cel mai mult cu Statele Unite, el este celebrat în forme diferite peste tot în lume:

În Irlanda , patria sa de origine, oamenii organizează parade, focuri de tabără și spectacole cu artificii. Petrecerile se țin lanț câteva nopți la rând, iar irlandezii știu să se distreze copios de Halloween.

, patria sa de origine, oamenii organizează parade, focuri de tabără și spectacole cu artificii. Petrecerile se țin lanț câteva nopți la rând, iar irlandezii știu să se distreze copios de Halloween. În Mexic , sărbătoarea se combină cu Día de los Muertos – Ziua Morților –, o celebrare plină de culoare și flori de gălbenele, în care se onorează memoria celor plecați cu ofrande, mâncare și muzică.

, sărbătoarea se combină cu Día de los Muertos – Ziua Morților –, o celebrare plină de culoare și flori de gălbenele, în care se onorează memoria celor plecați cu ofrande, mâncare și muzică. În Japonia , Halloween-ul a devenit o adevărată paradă a costumelor în Tokyo, unde mii de oameni defilează pe străzi costumați în personaje fantastice.

, Halloween-ul a devenit o adevărată paradă a costumelor în Tokyo, unde mii de oameni defilează pe străzi costumați în personaje fantastice. În România, deși sărbătoarea nu are rădăcini tradiționale, a fost adoptată cu entuziasm în ultimii ani. Cluburile, școlile și mallurile organizează petreceri tematice, iar copiii abia așteaptă să sculpteze dovleci și să-și facă poze cu fantome și vrăjitoare.

Cum intri în spiritul Halloween 2025

Dacă vrei să simți din plin magia acestei nopți, iată câteva idei pentru un Halloween memorabil:

Transformă-ți casa într-un colț de mister: decorează cu lumânări, dovleci sculptați, pânze de păianjen artificiale și lumini roșii.

într-un colț de mister: decorează cu lumânări, dovleci sculptați, pânze de păianjen artificiale și lumini roșii. Organizează o petrecere tematică – alege o temă precum „Vampirii din Transilvania”, „Balul Fantomelor” sau „Noaptea Vrăjitoarelor” și încurajează invitații să vină costumați.

– alege o temă precum „Vampirii din Transilvania”, „Balul Fantomelor” sau „Noaptea Vrăjitoarelor” și încurajează invitații să vină costumați. Prepară dulciuri tematice – brioșe decorate cu ochi de zahăr, biscuiți în formă de lilieci sau poțiuni colorate fantastic în verde sau mov din sucuri și siropuri.

– brioșe decorate cu ochi de zahăr, biscuiți în formă de lilieci sau poțiuni colorate fantastic în verde sau mov din sucuri și siropuri. Privește filme clasice de groază – de la Hocus Pocus la The Addams Family sau Beetlejuice, nimic nu te introduce mai bine în atmosferă.

– de la Hocus Pocus la The Addams Family sau Beetlejuice, nimic nu te introduce mai bine în atmosferă. Sculptează propriul dovleac – alege un model original, poate chiar inspirat dintr-un personaj preferat, și aprinde-l la fereastră.

O noapte a misterului și a bucuriei

Halloween 2025 nu este doar o petrecere cu costume și bomboane. Este o sărbătoare care ne amintește că lumea este plină de mister, iar frica poate fi transformată în joacă și bucurie. În fiecare râs de copil costumat, în fiecare lumânare care pâlpâie în dovleacul sculptat, se ascunde o fărâmă din vechile credințe ale strămoșilor noștri – o legătură tainică între trecut și prezent.

Așadar, pe 31 octombrie, lasă rutina deoparte, aprinde un dovleac zâmbitor și bucură-te de vraja nopții când spiritele, vrăjitoarele și oamenii se întâlnesc într-o singură lume – cea a poveștilor vii.

Urmărește-ne pe Google News