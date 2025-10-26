  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Când este Halloween 2025 – curiozități și tradiții

Când este Halloween 2025 – curiozități și tradiții

Când este Halloween 2025 – curiozități și tradiții
Adina Zamfir
.

Mulți români așteaptă cu nerăbdare distracțiile de Halloween 2025, noaptea în care spiritele dansează, prietenii își joacă farse și toată lumea se delectează cu povești picante, pline de mister și groază!

Departe de a mai îngrozi pe cineva, Halloween 2025 se anunță un adevărat spectacol al culorilor, al râsetelor și al poveștilor spuse la lumina tremurătoare a dovlecilor sculptați. Finalul lunii octombrie prinde viață într-o explozie de creativitate: copii costumați în fantome jucăușe, tineri mascați în vrăjitori și vampiri, case împodobite cu păianjeni falși și felinare din dovleci portocalii. În spatele acestei sărbători atât de iubite se ascunde, însă, o istorie fascinantă, veche de mii de ani, care împletește magia, frica și dorința oamenilor de a înțelege lumea nevăzută.

Când este Halloween 2025 și de ce îl sărbătorim

În fiecare an, noaptea de Halloween este pe data de 31 octombrie spre 1 noiembrie, în ajunul Zilei Tuturor Sfinților. Este o noapte aparte, când granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor se spune că devine subțire ca o pânză de păianjen. Copiii pornesc la colindat pentru bomboane, tinerii se adună la petreceri tematice, iar orașele se transformă în scene uriașe cu decoruri ”înfricoșător” de vesele.

Deși astăzi este o celebrare a distracției și a costumelor haioase, Halloween-ul are origini celtice, provenind din festivalul antic Samhain, o sărbătoare care marca sfârșitul toamnei și începutul iernii. Oamenii aprindeau focuri și purtau măști pentru a ține departe spiritele rătăcitoare care se credea că bântuie pământul în căutarea unor victime credule.

Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Recomandarea zilei

De la festivalul Samhain la All Hallows’ Eve

Când este Halloween 2025 – curiozități și tradiții

Festivalul Samhain, celebrat de celții din Irlanda și Scoția, simboliza trecerea dintre lumi. În ultimele nopți din octombrie se aprindeau focuri uriașe pentru a onora sufletele celor morți și pentru a mulțumi zeilor. Se spunea că spiritele se întorc printre oameni, iar cei vii se deghizau în morți pentru a nu fi recunoscuți de entitățile malefice care îi puteau păcăli pentru a le fura sufletul.

Samhain era considerată un fel de An Nou Celtic și era marcat la începutul sezonului rece, de obicei în nopțile cu lună plină de la sfârșitul lunii octombrie, înainte ca frigul iernii să pună stăpânire pe ținuturile celților. De asemenea, era considerată o perioadă în care bariera dintre lumea celor vii și cea a spiritelor se estompează, permițând contactul cu lumea spiritelor și a morților. Pe de altă parte, Samhain marca sfârșitul recoltei și începutul a ceea ce numeau celții „jumătatea întunecată a anului”. Sărbătoarea a inspirat ulterior Halloween-ul modern. 

Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Recomandarea zilei

Când creștinismul a început să se răspândească în Europa, Biserica Catolică a încercat să transforme acest ritual păgân într-o sărbătoare creștină. Astfel, 1 noiembrie a devenit Ziua Tuturor Sfinților, iar noaptea de dinainte, All Hallows’ Eve (Ajunul Tuturor Sfinților), a fost numită mai pe scurt de-a lungul timpului – Halloween.

Simbolurile populare ale Halloween-ului

Fiecare element din decorul acestei sărbători are o poveste aparte:

  • Dovleacul sculptat, numit Jack-o’-lantern, își are originea într-o legendă irlandeză despre un bărbat viclean pe nume Jack, care a păcălit diavolul și a fost condamnat să rătăcească pentru eternitate cu o lumânare aprinsă. Pentru a evita să rămână în întuneric, dacă se stingea lumânarea, Jack a scobit un nap și l-a transformat în lanternă. Când irlandezii au ajuns în America, au înlocuit napii cu dovlecii portocalii, mult mai ușor de sculptat.
  • Păianjenii sunt considerați spiritele protectoare ale celor dragi plecați dintre noi. Dacă vezi un păianjen în noaptea de Halloween, se spune că cineva din lumea de dincolo te veghează. Se credea că pânza de păianjen poate salva sufletele furate de spiritele malefice, astfel că irlandezii aveau grijă să nu strice nicio pânză de păianjen din casă, mai ales în apropierea acestei sărbători.
  • Pisicile negre, odinioară privite ca slujitoare ale vrăjitoarelor, simbolizează misterul, magia și protecția. În Evul Mediu, posesorii de pisici negre erau adesea acuzați de vrăjitorie, deși bietele animale nu purtau nicio vină. Dar privirea lor verzuie sau aurie, sclipind din blănița neagră, părea de-a dreptul fantastică și plină de taine, drept pentru care pisicile negre au fost considerate animale magice, dar asociate cu spiritele rele.
  • Măștile și costumele provin din vremurile când oamenii se deghizau pentru a se confunda cu spiritele și a le păcăli să nu-i răpească. Astăzi, ele au devenit un mod amuzant de a intra în atmosferă și de a ne juca roluri fantastice. Costumele haioase sunt iubite de copii, care abia așteaptă să se transforme în personaje înfricoșătoare, în monștri sau duhuri.

Tradiții vechi și obiceiuri moderne

Una dintre cele mai iubite tradiții ale Halloween-ului este colindatul după dulciuri. Copiii, costumați în personaje înfricoșătoare, bat la uși strigând “Trick or treat!” (în traducere liberă, „Ne dați ori nu ne dați?”). Dacă primesc bomboane, totul se termină cu zâmbete. Dacă nu, pot pune la cale o mică farsă.

Această tradiție are rădăcini adânci în Evul Mediu, când săracii mergeau din casă în casă în ajunul Zilei Tuturor Sfinților, cerând „prăjituri pentru suflet” – mici turte dulci oferite în memoria celor morți. În schimb, promiteau să se roage pentru sufletele rudelor decedate ale gazdei. Cu timpul, unii dintre colindătorii care nu primeau nimic, au ajuns să se răzbune pe locatari, le făceau farse de-a dreptul

O altă tradiție străveche este jocul cu merele (apple bobbing), în care participanții trebuie să prindă cu dinții mere plutind într-un vas cu apă. Se spunea că primul care reușea se va căsători în anul următor – un joc de noroc și dragoste, care încă se mai practică la petrecerile tematice.

Superstițiile care dau fiori

Când este Halloween 2025 – curiozități și tradiții

Halloween-ul este plin de superstiții și legende transmise din generație în generație:

  • Dacă porți hainele pe dos și mergi cu spatele în noaptea de 31 octombrie, se spune că poți vedea o vrăjitoare.
  • Dacă aprinzi o lumânare într-un dovleac și o lași să ardă până dimineață, vei fi protejat de spiritele rele.
  • Dacă vezi o bufniță, se crede că un spirit te avertizează de un pericol sau îți transmite un mesaj din lumea de dincolo.
  • În Irlanda, se obișnuia ca fetele tinere să pună sub pernă o bucată de măr mâncat în ajunul Halloween-ului, sperând că își vor visa viitorul soț.
  • În seara de Halloween, în Scoția exista tradiția ca fetele necăsătorite să agațe o pânză lungă în fața sobei în care au făcut focul. Umbrele pe care le aruncau flăcările pe pânză le ajutau pe fete să vadă care este ursitul lor, cu ce bărbat se vor căsători. În plus, în noaptea de Samhain, când era și Lună plină, fetele din Scoția puneau sub pernă o crenguță de rozmarin și o monedă de argint pentru a avea noroc în dragoste de un soț bogat.

Deși astăzi aceste credințe sunt privite cu zâmbetul pe buze, ele ne reamintesc cât de important era pentru oamenii de altădată să dea un sens necunoscutului și să se simtă protejați în fața misterului.

Cum se sărbătorește Halloween-ul în lume

Deși Halloween-ul este asociat cel mai mult cu Statele Unite, el este celebrat în forme diferite peste tot în lume:

  • În Irlanda, patria sa de origine, oamenii organizează parade, focuri de tabără și spectacole cu artificii. Petrecerile se țin lanț câteva nopți la rând, iar irlandezii știu să se distreze copios de Halloween.
  • În Mexic, sărbătoarea se combină cu Día de los Muertos – Ziua Morților –, o celebrare plină de culoare și flori de gălbenele, în care se onorează memoria celor plecați cu ofrande, mâncare și muzică.
  • În Japonia, Halloween-ul a devenit o adevărată paradă a costumelor în Tokyo, unde mii de oameni defilează pe străzi costumați în personaje fantastice.
  • În România, deși sărbătoarea nu are rădăcini tradiționale, a fost adoptată cu entuziasm în ultimii ani. Cluburile, școlile și mallurile organizează petreceri tematice, iar copiii abia așteaptă să sculpteze dovleci și să-și facă poze cu fantome și vrăjitoare.

Cum intri în spiritul Halloween 2025

Dacă vrei să simți din plin magia acestei nopți, iată câteva idei pentru un Halloween memorabil:

  • Transformă-ți casa într-un colț de mister: decorează cu lumânări, dovleci sculptați, pânze de păianjen artificiale și lumini roșii.
  • Organizează o petrecere tematică – alege o temă precum „Vampirii din Transilvania”, „Balul Fantomelor” sau „Noaptea Vrăjitoarelor” și încurajează invitații să vină costumați.
  • Prepară dulciuri tematice – brioșe decorate cu ochi de zahăr, biscuiți în formă de lilieci sau poțiuni colorate fantastic în verde sau mov din sucuri și siropuri.
  • Privește filme clasice de groază – de la Hocus Pocus la The Addams Family sau Beetlejuice, nimic nu te introduce mai bine în atmosferă.
  • Sculptează propriul dovleac – alege un model original, poate chiar inspirat dintr-un personaj preferat, și aprinde-l la fereastră.

O noapte a misterului și a bucuriei

Halloween 2025 nu este doar o petrecere cu costume și bomboane. Este o sărbătoare care ne amintește că lumea este plină de mister, iar frica poate fi transformată în joacă și bucurie. În fiecare râs de copil costumat, în fiecare lumânare care pâlpâie în dovleacul sculptat, se ascunde o fărâmă din vechile credințe ale strămoșilor noștri – o legătură tainică între trecut și prezent.

Așadar, pe 31 octombrie, lasă rutina deoparte, aprinde un dovleac zâmbitor și bucură-te de vraja nopții când spiritele, vrăjitoarele și oamenii se întâlnesc într-o singură lume – cea a poveștilor vii.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Fanatik
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă surprinzător: ”Avem o problemă cu șacalii”
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă surprinzător: ”Avem o problemă cu șacalii”
GSP.ro
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Click.ro
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
Citește și...
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Cum poţi să-ţi iei concediu fără plată. Ce este concediul sabatic
Scapă rapid de durerile de cap
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire: „M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile”. Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer
Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire: „M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile”. Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer
Dieta Ioanei State. Cum a reușit comedianta să scape de kilogramele în plus în doar cinci luni: „A fost un proces greoi”
Dieta Ioanei State. Cum a reușit comedianta să scape de kilogramele în plus în doar cinci luni: „A fost un proces greoi”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Elle
Kim Kardashian, remarcă acidă la adresa lui Kanye West și a foștilor săi parteneri. Ce a dezvăluit public vedeta: „Cu siguranță aș avea încredere în...”
Kim Kardashian, remarcă acidă la adresa lui Kanye West și a foștilor săi parteneri. Ce a dezvăluit public vedeta: „Cu siguranță aș avea încredere în...”
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, Lia și-a făcut debutul ca actriță. Cum s-a comportat la filmări: „Sunt tare mândră de ea…”
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, Lia și-a făcut debutul ca actriță. Cum s-a comportat la filmări: „Sunt tare mândră de ea…”
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru și...”
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru și...”
DailyBusiness.ro
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
A1.ro
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Horoscop 26 octombrie 2025. Karma e de partea ei. O zodie scapă de energiile negative și își rezolvă problemele din cuplu
Horoscop 26 octombrie 2025. Karma e de partea ei. O zodie scapă de energiile negative și își rezolvă problemele din cuplu
Irina Columbeanu, adevărul despre relația dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Cum a decurs, de fapt, prima lor întâlnire: „Când aveam 9 ani, am venit împreună în America” / Exclusiv
Irina Columbeanu, adevărul despre relația dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Cum a decurs, de fapt, prima lor întâlnire: „Când aveam 9 ani, am venit împreună în America” / Exclusiv
Cum a făcut Paula Seling accident cu trotineta electrică. Cântăreața a avut nevoie de operație
Cum a făcut Paula Seling accident cu trotineta electrică. Cântăreața a avut nevoie de operație
Cum arată casa lui Nicole Cherry și Florin Popa, soțul ei: „Nu-mi vine să cred că într-o lună suntem mutați”
Cum arată casa lui Nicole Cherry și Florin Popa, soțul ei: „Nu-mi vine să cred că într-o lună suntem mutați”
Observator News
Meseria pe care niciun spaniol nu o vrea. Guvernul angajează muncitori străini pe 1.300 €
Meseria pe care niciun spaniol nu o vrea. Guvernul angajează muncitori străini pe 1.300 €
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alimente de aur pentru o piele luminoasă și fără pete. Rețete simple și practice pentru fiecare moment al zilei
Alimente de aur pentru o piele luminoasă și fără pete. Rețete simple și practice pentru fiecare moment al zilei
Horoscop 26 octombrie. Zodii sub avertisment astral! Fecioarele, Taurii și Peștii trebuie să fie atenți!
Horoscop 26 octombrie. Zodii sub avertisment astral! Fecioarele, Taurii și Peștii trebuie să fie atenți!
Cercetătorii au creat un tratament care face corpul să atace singur celulele canceroase
Cercetătorii au creat un tratament care face corpul să atace singur celulele canceroase
Au apărut picăturile de ochi care redau vederea și pot înlocui ochelarii. Până la 10 ore de claritate vizuală
Au apărut picăturile de ochi care redau vederea și pot înlocui ochelarii. Până la 10 ore de claritate vizuală
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton