Magnatul care a revoluționat industria auto, vizionarul care a modelat America, Henry Ford rămâne una dintre cele mai mari personalități ale lumii! Descoperă cine a fost Henry Ford, inventatorul primei mașini pe care și-o permitea orice american.

Simbol al industrializării Statelor Unite, Henry Ford a fost un adevărat revoluționar, un erou național și un model al visului american. A fost o adevărată capacitate, un vizionar care a modelat nu doar industria americană, ci întreaga societate.

Când tânărul Ford pleca de la ferma modestă a tatălui său pentru a-și încerca norocul în lume, doar 2 din 8 americani locuiau la oraș. Când Ford părăsea lumea, la vârsta de 83 de ani, 5 din 8 americani trăiau în marile orașe, iar transformarea socială i se datora în mare parte și lui, magnatului auto!

Ford a îmbinat principiile societății de consum, ale capitalismului și socialismului, reușind să ofere o viață mult mai bună americanilor din clasa de mijloc, care deveneau o adevărată forță în State. Se spune că până și Stalin îl aprecia pe Henry Ford pentru deciziile majore legate de modul în care și-a dezvoltat imperiul industrial, promovând drepturile muncitorilor la un program de lucru echilibrat și retribuții echitabile.

Tinerețea și pasiunea pentru mașini

Henry Ford a fost unul dintre cei opt copii ai lui William (imigrant irlandez) și Mary Ford. S-a născut pe 30 iulie 1863, la ferma familiei de lângă Dearborn, Michigan, la opt mile de Detroit. În vremea respectivă, Uniunea era condusă de Abraham Lincoln, iar procesul de urbanizare și industrializare era abia la început.

Studiile lui Henry erau modeste, până la vârsta de 16 ani mergea la școală doar când avea timp, între muncile câmpului. În schimb, spiritul lui curios și creativ avea să îl poarte în universul mașinilor și al motoarelor încă din adolescență. Fascinat de mecanisme și autoturisme, Ford se angajează, la Detroit, în vânzările auto și învață tot ce poate despre motoarele din acele vremuri.

El revine la ferma tatălului său pentru o vreme, unde reușește să inventeze un tractor pornind de la o mașină veche de secerat, apoi un motor cu aburi care alimenta ferma cu electricitate.

Curând avea să se căsătorească, în anul 1888, îndrăgostit de o tânără din împrejurimi, Clara Bryant. În anul 1896, Ford devine tată, Clara dând naștere singurului lor copil pe nume Edsel Bryant.

Începuturile invențiilor pe roți

Cu o familie de întreținut și cu abilitățile lui tehnice, Ford se mută în Detroit, se angajează la uzina lui Thomas Edison și, în scurt timp, este promovat inginer șef responsabil cu distribuția curentului electric către întregul oraș.

Ford începe să lucreze la prima lui mașină cu motor pe benzină. În anul 1896, construiește Cuadriciclul, numit astfel deoarece mașinăria cu 4 cai putere era construită pe un schelet cu patru roți de bicicletă. Spre deosebire de alți inventatori de mașini din vremea respectivă, precum Charles Edgar sau Hiram Percy Maxim, care își păstrau invențiile pentru ei, Ford și-a vândut prima invenție pentru a face rost de fonduri noi pentru proiectele sale.

Ford s-a concentrat o vreme pe mașinile de curse cu care a stabilit câteva recorduri de viteză remarcabile pentru acele timpuri. A reușit să atragă investitori, dar mulți l-au abandonat deoarece nu era pregătit încă să producă un automobil de oraș. Până în anul 1903, când Ford a conceput prima mașină de oraș și a înființat Ford Motor Company.

Procesul împotriva lui Selden

Industria auto a luat avânt, iar marii producători erau afiliați unei asociații care avea să îl amenințe pe Ford cu falimentul. Asociația Producătorilor Licențiați de Automobile i-a refuzat licența, încercând să păstreze piața și profiturile tot mai mari pe care le genera exclusiv pentru membrii ei. Asociația se baza pe un patent acordat în anul 1895 de avocatul George Selden, patent care cuprindea toate automobilele pe benzină.

Henry Ford avea să se revolte împotriva asociației pe care o va da în judecată, susținând că invențiile reprezintă o evoluție firească și nu pot fi controlate de o mână de industriași bogați. În anul 1911, Ford avea să câștige procesul care avea să revoluționeze industria americană, iar el însuși avea să fie considerat un adevărat erou național.

Modelul T, mașina oricărui american

”Voi construi o mașină pe care să și-o permită oricine!”, susținea Henry Ford în anul 1908. În cei 19 ani în care a construit modelul T, Ford a vândut 15.500.000 de mașini în State, aproape 1 milion de mașini în Canada și 250.000 în Marea Britanie, ceea ce însemna în acele vremuri jumătate din producția de mașini a lumii.

Pentru americani, modelul T avea să însemne o adevărată revoluție industrială și socială. Pentru a reduce cheltuielile de producție, Ford a implementat linia de asamblare, inspirat de linia de producție din măcelării. A angajat sute de muncitori și ingineri, a redus programul de lucru la 8 ore,a introdus trei schimburi și a dublat salariile. Putea să construiască o mașină în două ore și jumătate, în 84 de pași. Astfel, prețul modelului T a scăzut de la 810 dolari la numai 310 dolari.

Numeroși americani, sute de mii de americani din clasa de mijloc și-au cumpărat prima lor mașină datorită lui Henry Ford, iar acest lucru avea să le schimbe radical viața. Mașina le-a permis să își găsească locuri de muncă mai bune, chiar dacă erau mai departe de casă. Mașina le-a permis să ofere familiei un confort extrordinar, să rezolve rapid probleme casnice, să se distreze și să călătorească. Mașinile ieftine ale lui Henry Ford au schimbat mentalitatea societății, au deschis noi orizonturi și oportunități, au revoluționat transporturile, vânzările, comerțul, turismul și sectoare largi din economie.

Revoluția salariului pe oră

Modelul T era o mașină care se producea în câteva ore, avea 20 de cai putere, atingea o viteză de aproape 70 km/h și putea fi cumpărată chiar de către un muncitor, dacă strângea bani timp de 4 – 6 luni. O asemenea oportunitate era posibilă deoarece Ford plătea bine, în comparație cu alți industriași. El a dublat salariul pe oră, chiar dacă a scăzut programul de lucru. El a mărit salariile de la 2,34 dolari/zi la 5 dolari/zi în anul 1914.

Uzinele Ford s-au extins considerabil, odată cu liniile noi de asamblare, iar Ford angaja pe oricine, și tehnicieni cu experiență, și muncitori necalificați, atâta vreme cât se descurcau și doreau să muncească. Pe lângă seriozitate și dedicație, lucrătorii lui Ford trebuiau să respecte o altă condiție severă: fără alcool. În Uzinele Ford existau departamente speciale care supravegheau angajații și le monitorizau sănătatea, dar mai ales apetența pentru băutură.

În anul 1926, Ford a luat o altă decizie care avea să revoluționeze piața muncii: a introdus săptămâna de lucru de numai 5 zile, cu 8 ore pe zi, adică 40 de ore de muncă. Acest program este în vigoare până în zilele noastre în țările democrate.

Regele automobilelor

Ford și soția în prima mașină inventată de el

Măsurile din anul 1914 i-au adus un succes răsunător. În 1920 lucrau pentru el 200.000 de oameni, iar în SUA circulau 4000 de maşini. Încă din 1915, Henry Ford devenise cel mai mare producător de mașini din State, un adevărat rege al mașinilor. Era deja o personalitate influentă, care modela societatea și economia și care ar fi putut avea succes inclusiv în plan politic. Cu toate că unii americani îl vedeau președinte, Ford nu a reușit să câștige alegerile pentru Senat în Michigan și s-a retras.

Concepțiile lui Ford despre industrie și economie erau implementate și în alte sectoare, nu doar în industria auto. Socialistul italian Antonio Gramsci a inventat termenul de “fordism”, referindu-se la epoca și influența lui Ford care modelase o economie prosperă și eficientă. Cu toate că mulți îl apreciau, Ford a fost adesea criticat de către cei care nu priveau cu ochi buni consumerismul. Iar un alt subiect pentru care a fost criticat încă din timpul vieții era opinia lui despre evrei, Ford fiind un mare antisemit, admirat inclusiv de Hitler. Din lipsă de educație și cultură istorică, el a dezvoltat un adevărat cult împotriva evreilor pe care îi considera sursa tuturor relelor și pe care îi acuza că vor să distrugă lumea creștină.

În pofida faptului că a fost un inventator, industriaș și economist perspicace, Ford s-a opus multor schimbări moderne și a avut idei contradictorii cu privire la democrație, respectul individului și problema evreiască. El a fost în mod constant în război cu sindicatele pe care le acuza că sunt influențate de liderii politici și că fac mai mult rău lucrătorilor, decât bine.

După o lungă carieră la cârma companiei, după numeroase modele de mașini de succes și primul avion de pasageri din istoria Americii, după numeroase controverse și bizarerii, Henry Ford s-a retras la vârsta de 80 de ani. A murit trei ani mai târziu, în anul 1947, în urma unei hemoragii cerebrale, în vila sa din Dearborn.

Citate faimoase, rămase de la Henry Ford

1. Viziunea fără execuţie este doar halucinaţie.

2. O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă.

3. Uneori o greşeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă.

4. Oricine poate avea un Model T de orice culoare, atâta vreme cât este neagră.

5. Nu angajatorul plăteşte salariile. Angajatorul doar administrează banii. Clientul plăteşte salariile.

6. A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes!

7. Dacă toţi banii mei ar fi 20 de dolari, de 2 dolari aş cumpăra creioane şi de 18 dolari aş face publicitate la ele.

8. Cel mai de temut adversar este cel căruia nu-i pasă deloc de tine, dar care îşi îmbunătăţeşte încontinuu afacerea.

9. Depinde de tine dacă foloseşti anul nou ca frână sau motor.

10. Eșecul nu este un păcat. Teama de eșec, dimpotrivă, este un păcat.

11. Secretul succesului este să înţelegi punctul de vedere al celuilalt.

12. Există mai mulţi oameni care renunţă, decât cei care eşuează.

13. Fericirea înseamnă să-ţi placă ce faci şi să ai voie să faci ce-ţi place.

14. Nu te îmbogăţeşti cu ce câştigi, ci cu cât cheltuieşti.

15. Scopul final al capitalului nu este de a face bani, ci de a folosi banii pentru a îmbunătăți viața.

16. Sărăcia nu poate fi eliminată prin calcule, ci doar prin inteligență și muncă grea.

17. Orice progres începe câte puțin și individual. Mulțimea nu poate fi mai bună decât suma indivizilor.

18. Eu verific orice ofertă. S-ar putea ca una din ele să fie afacerea vieţii mele.

19. Singura greșeală adevărată este cea din care nu învățăm nimic.

20. Nu banii îți aduc siguranța. Siguranța ți-o poate da doar un bagaj valoros de cunoștințe, experiență și abilități.

21. Caut oameni cu infinita capacitate de a nu știi ceea ce nu poate fi făcut.

22. Cei mai mulți oameni se gândesc la succes în sensul de a primi ceva. Dar succesul înseamnă a dărui!

23. Nu poți clădi o reputație pe ceea ce intenționezi să faci.

Urmărește-ne pe Google News