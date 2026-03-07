  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Ce plante bune de mâncat poți culege primăvara din natură

Ce plante bune de mâncat poți culege primăvara din natură

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Plantele comestibile, pline de sănătate și virtuți vindecătoare, pe care ni le oferă natura au o varietate mult mai mare decât verdețurile pe care le găsim în piețe la început de primăvară. Iată ce plante bune de mâncat poți adăuga în salate, în borșuri sau garnituri pentru un aport mai mare de savoare și de vitamine.

Bunicii noștri încă mai cunoșteau și foloseau plante bune de mâncat pe care le căutau prin livezi, pe dealuri și pe la marginea pădurilor de cum se încălzea vremea.

Primăvara aduce o varietate foarte mare de plante bune de mâncat pe care le poți culege din natură, plante native, care nu au fost modificate genetic să fie mai dulci sau mai arătoase. Ele păstrează cel mai bine proprietățile nutritive și vindecătoare ale naturii.

Ce virtuți au plantele bune de mâncat culese din natură

Fragede și foarte aromate, unele mai iuți, altele mai dulci sau mai picante, toate verdețurile sălbatice pe care le putem mânca din natură sunt bogate în minerale esențiale precum calciu, magneziu și fier și sunt recomandate îndeosebi după o iarnă în care am avut o dietă mai săracă în vitamine și minerale. Din rândul vitaminelor, toate conțin vitamina C și o mare parte din vitaminele B, A sau K.

Irina Ponta a ajuns în România! Alături de cine a fost văzută adolescenta pe aeroportul din Dubai
Irina Ponta a ajuns în România! Alături de cine a fost văzută adolescenta pe aeroportul din Dubai
Recomandarea zilei
  1. Identificarea corectă: Nu culegeți și nu mâncați nicio plantă dacă nu sunteți 100% sigur că o cunoașteți. Unele plante comestibile au „gemeni” otrăvitori (ex: leurda poate fi confundată cu lăcrămioara).
  2. Locația: Culegeți din zone curate, departe de marginea șoselelor, de zone industriale sau de terenuri agricole tratate chimic.
  3. Spălarea: Spălați foarte bine plantele, mai ales dacă le consumați crude, pentru a evita paraziții (ex: urzicile pot fi oparite pentru a nu mai ustura).
  4. Moderatia: Culegeți doar cât aveți nevoie și nu distrugeți planta întreagă, lăsând rădăcina pentru a se regenera

Cele mai populare plante comestibile de primăvară

Urzica (Urtica dioica – Urzica mare)

cum-tratezi-intepaturile-de-urzici

Este una dintre primele plante comestibile care apare încă din luna februarie. Cu cât este culeasă mai devreme, cu atât este mai fragedă și aromată. Urzica a fost şi este utilizată într-o multitudine de reţete, fiind totodată plantă de leac şi de uz gastronomic. Urzicile cresc peste tot, și la câmpie, și la munte, la marginea pădurilor, în livezi şi zone umbroase, umede, deseori preferând solurile îngrăşate natural.

  • Cele mai bune urzici sunt cele foarte mici și fragede, care abia dacă te înțeapă la degete. Ele se spală bine de pământ și se lasă la înmuiat cu puțin oțet. Apoi se clătesc și se folosesc în supe, ciorbe, piureuri sau plăcinte.
  • Urzica este una dintre cele mai bogate surse vegetale de fier, fiind ideală pentru combaterea anemiei. De asemenea, conține cantități semnificative de magneziu, calciu, potasiu și siliciu.
  • Urzicile sunt extrem de bogate în Vitamina K (esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor), Vitamina A (sub formă de betacaroten pentru vedere și imunitate) și Vitamina C, care ajută la absorbția fierului menționat mai sus.
  • Surprinzător pentru o plantă verde, urzicile conțin o cantitate considerabilă de proteine și aproape toți aminoacizii esențiali. Sunt pline de flavonoide și polifenoli, substanțe care protejează celulele împotriva stresului oxidativ și au un puternic efect antiinflamator.
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Recomandarea zilei

Perioada de recoltare: februarie – martie.

Untișorul (Ranunculus ficaria)

untișorul sau salata mielului
untișorul sau salata mielului

Este o plantă suculentă care apare foarte devreme, încă din luna februarie, și este recunoscută după frunza sub formă de inimă. Untișorul este excelent în salate mixte pentru gustul său proaspăt și dulceag. Primăvara, untișorul crește din abundență, de la păduri și lunci, până în grădini sau zone umbroase. Numele său nu este întâmplător, planta având un gust delicat și o textură grasă, care amintește de unt.

Untișorul este o sursă excelentă de vitamine (C și E), calciu, potasiu și fibre. Pentru a beneficia din plin de nutrienți, cel mai bine este să îl consumăm crud, în salate, sandvișuri sau transformat într-un pesto aromat alături de alte verdețuri de sezon.

Cum îl recunoști? Deși frunzele sale seamănă cu cele ale năsturelului, acesta din urmă crește doar lângă cursuri de apă. Diferența devine clară la înflorire: untișorul are flori galbene, în timp ce năsturelul face buchețele de flori albe.

Atenție la recoltare! Untișorul se culege doar primăvara devreme, cât timp planta este tânără. Pe măsură ce se maturizează (mai ales după înflorire), aceasta dezvoltă o substanță care devine toxică pentru organism dacă este consumată în stare crudă.

Păpădia (Taraxacum officinale)

Ce plante bune de mâncat poți culege primăvara din natură


Păpădia este recunoscută pentru proprietățile sale depurative și diuretice. Este extrem de bogată în vitaminele A, C și K, dar și în minerale precum fierul și potasiul, fiind un aliat excelent pentru detoxifierea ficatului și stimularea digestiei.

În bucătărie, păpădia este surprinzător de versatilă, putând fi folosită aproape în întregime:

  • Frunzele tinere: Se culeg primăvara devreme, înainte ca planta să înflorească (pentru a evita gustul amar intens), și sunt perfecte în salate proaspete, aducând o notă ușor amăruie, similară cu rucola.
  • Florile: Pot fi transformate într-un sirop de păpădie (numit și „miere de păpădie”) cu o aromă florală delicată, sau pot fi prăjite în aluat de clătite pentru un desert inedit.
  • Bobocii neînfloriți: Pot fi murați în oțet și folosiți drept înlocuitori pentru capere.
  • Rădăcina: Prăjită și măcinată, este utilizată ca înlocuitor de cafea, fără cofeină, dar cu efecte benefice asupra sistemului digestiv.

Putem întâlni păpădia mai peste tot, indicat fiind să o culegem din locuri curate: poieni, fâneţe, grădini, regiuni ferite de poluare.

Perioada de recoltare: martie-aprilie

Leurda (Allium ursinum) 

Ce plante bune de mâncat poți culege primăvara din natură

Leurda, supranumită și „usturoiul ursului”, este considerată unul dintre cele mai puternice remedii ale primăverii. Ea preia multe dintre beneficiile usturoiului clasic, dar le oferă într-o formă mult mai activă și mai ușor de tolerat de către sistemul digestiv.

Iată principalele sale proprietăți:

  • Detoxifiant natural: Este recunoscută pentru capacitatea sa extraordinară de a curăța sângele, tractul digestiv și ficatul de toxinele acumulate în timpul iernii.
  • Sănătatea cardiovasculară: Leurda ajută la scăderea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol rău (LDL), prevenind formarea plăcilor de aterom.
  • Antibiotic și antifungic: Conține compuși pe bază de sulf (precum alicina) care îi conferă proprietăți antiseptice puternice, fiind eficientă împotriva bacteriilor și paraziților intestinali.
  • Bogăție de nutrienți: Este o sursă generoasă de vitamina C, vitamina A și minerale precum fierul și magneziul.

În bucătărie, leurda se folosește cel mai bine în stare crudă, deoarece prin gătire își pierde mare parte din aroma specifică și din proprietățile terapeutice. Este ideală în pesto, tocată mărunt în salate, amestecată în creme de brânză sau presărată peste omlete și supe-cremă chiar înainte de servire.

Ștevia (Rumex patientia)

Ce plante bune de mâncat poți culege primăvara din natură

Frunzele fragede de ștevie se culeg pentru ciorbe, plăcinte sau pentru mâncăruri scăzute, cu sos de roșii. Ștevia este apreciată nu doar pentru gustul său ușor acrișor și versatilitate, ci și pentru beneficiile sale remarcabile pentru sănătate.

Iată principalele sale proprietăți:

  • Sursă de minerale: Este extrem de bogată în fier, fiind recomandată în perioadele de astenie sau pentru combaterea anemiei, dar conține și cantități importante de magneziu, calciu și potasiu.
  • Efect detoxifiant și depurativ: Ajută la curățarea organismului și la eliminarea toxinelor, având un ușor efect diuretic și laxativ, ceea ce o face ideală pentru curele de regenerare de după iarnă.
  • Bogată în Vitamina C și K: Susține sistemul imunitar și contribuie la sănătatea oaselor și la procesele de coagulare a sângelui.
  • Reglează glicemia: Deși este diferită de planta de Stevia rebaudiana (îndulcitorul natural), și ștevia noastră autohtonă conține substanțe care ajută la reglarea nivelului de zahăr în sânge.

În bucătărie, ștevia este foarte apreciată deoarece frunzele sale devin fragede și onctuoase prin gătire. Se folosește cel mai adesea în ciorbe verzi, mâncare de ștevie cu usturoi și roșii, sau ca înveliș pentru sărmăluțe de post.

Atenție: La fel ca spanacul sau măcrișul, ștevia conține acid oxalic, așa că se recomandă consumul moderat pentru persoanele cu predispoziție la calculi renali.

Mugurii de ferigă

Ce plante bune de mâncat poți culege primăvara din natură

Sunt o adevărată raritate culinară, prezenți adesea în meniurile restaurantelor de lux. Aceștia reprezintă vârfurile tinere ale plantei, surprinse în stadiul de spirală strânsă, înainte de a se desface în frunze.

Mugurii de ferigă au un gust unic, ce amintește de un amestec între sparanghel, anghinare și nucă, și sunt extrem de nutritivi:

  • Antioxidanți: Au o concentrație de antioxidanți de două ori mai mare decât afinele, fiind excelenți în combaterea stresului oxidativ.
  • Acizi Grași Omega-3 și Omega-6: Sunt printre puținele plante sălbatice care oferă acești acizi grași esențiali, vitali pentru sănătatea inimii și a creierului.
  • Minerale: Sunt o sursă bogată de fier (pentru energie), potasiu (pentru tensiune arterială) și mangan.
  • Vitamine: Conțin cantități generoase de Vitamina A (pentru vedere) și Vitamina C (pentru imunitate).

Identificare și habitat

Ferigile pot fi găsite în locuri cu o atmosferă mistică: păduri dese, zone umbroase, văi umede sau margini de deal. Printre speciile comestibile se numără:

  • Feriga „pană de struț” (Matteuccia struthiopteris) – cea mai apreciată pentru gust.
  • Feriga de câmp (Pteridium aquilinum).
  • Feriga regală (Osmunda regalis).
  • Feriga comună (Dryopteris filix-mas).

Regula de Aur: Gătirea Termică

Deși sunt fragezi și dulci, mugurii de ferigă nu se consumă niciodată cruzi. Aceștia conțin o enzimă numită tiaminază (care descompune vitamina B1) și alți compuși care pot provoca indigestie dacă nu sunt neutralizați. Tratamentul termic (fierbere timp de 10-12 minute sau gătire la abur) este obligatoriu pentru a le transforma într-o delicatesă sigură și delicioasă.

Perioada de recoltare: aprilie – mai.

Alte plante bune de mâncat pe care le găsim în natură primăvara

  • Hașmațuchi (Anthriscus cerefolium): Cunoscută și ca pătrunjel sălbatic, are o aromă fină de anason și este minunată în salate și supe.
  • Toporașii / Violetele (Viola odorata): Florile și frunzele tinere sunt comestibile, fiind o adăugare delicată și colorată în salate.
  • Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris): Frunzele tinere pot fi consumate crude sau gătite.
  • Podbalul (Tussilago farfara): Florile (fără codiță) pot fi adăugate în salate sau clătite.
  • Gaița / Iarba grasă (Portulaca oleracea): Apare puțin mai târziu în primăvară, este suculentă și ușor lemnoasă, bună în salate. 

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Fiica Andreei Berecleanu, în tandrețuri cu un bărbat mai în vârstă. Cum a fost surprinsă Eva Zaharescu după o noapte în club
Fiica Andreei Berecleanu, în tandrețuri cu un bărbat mai în vârstă. Cum a fost surprinsă Eva Zaharescu după o noapte în club
Fanatik
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
„Pentru mine nu mai există acasă”. Marea dramă a vieții lui Belodedici după divorțul de Sandra: „A pierdut toată averea!”
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre Donald Trump și Iran
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Adevărul din lege despre cazul Irinei Ponta. Ce obligații aveau misiunile diplomatice
Mesaje de 8 Martie - felicitări de Ziua Femeii
De ce se fac mucenicii în formă de 8
Echinocțiul de primăvară 2026
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de Dinu Maxer, după separarea lor. "De aceea nu mi-am mai dorit!"
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de Dinu Maxer, după separarea lor. "De aceea nu mi-am mai dorit!"
Sore, dezvăluiri despre carieră, rolul de mamă și viața de cuplu: „Dragostea adevărată este atunci când te simți ascultat, te simți văzut și simți că poți construi cu adevărat”
Sore, dezvăluiri despre carieră, rolul de mamă și viața de cuplu: „Dragostea adevărată este atunci când te simți ascultat, te simți văzut și simți că poți construi cu adevărat”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Ce salariu avea Gabriela Cristea când lucra la Pro TV: „În '94-'95 era o avere”
Ce salariu avea Gabriela Cristea când lucra la Pro TV: „În '94-'95 era o avere”
Mesajul emoționant al Dacianei Sârbu după revenirea fiicei sale în țară: "Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată!" Ce spune despre Irina
Mesajul emoționant al Dacianei Sârbu după revenirea fiicei sale în țară: "Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată!" Ce spune despre Irina
Fiul lui Nicolae Guță, reținut pentru condus sub influența drogurilor
Fiul lui Nicolae Guță, reținut pentru condus sub influența drogurilor
Irina Ponta a ajuns în România, după ce anterior a fost oprită să plece din Dubai
Irina Ponta a ajuns în România, după ce anterior a fost oprită să plece din Dubai
Observator News
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Lucia Bubulac a dispărut de ani buni din viața publică după divorțul de Cătălin Crişan, dar acum a apărut cu o poză tulburătoare și un mesaj dureros: „În inima mea vei rămâne pentru totdeauna"
Lucia Bubulac a dispărut de ani buni din viața publică după divorțul de Cătălin Crişan, dar acum a apărut cu o poză tulburătoare și un mesaj dureros: „În inima mea vei rămâne pentru totdeauna"
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Sunt neurolog – iată două semne de avertizare pe care nu trebuie să le ignori niciodată”
„Sunt neurolog – iată două semne de avertizare pe care nu trebuie să le ignori niciodată”
4 deficiențe de vitamine care pot fi cauza ascunsă a constipației
4 deficiențe de vitamine care pot fi cauza ascunsă a constipației
Haos pe aeroportul din Dubai după o explozie: aeronave în așteptare și fragmente căzute
Haos pe aeroportul din Dubai după o explozie: aeronave în așteptare și fragmente căzute
Iaurtul care ajută la scăderea colesterolului ridicat, potrivit studiilor
Iaurtul care ajută la scăderea colesterolului ridicat, potrivit studiilor
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Sacrificiu din iubire pentru Nicolai Tand! Ce carieră de lux a abandonat soția lui Nicolai Tand în Franța pentru a se întoarce definitiv în România. Detaliul neștiut despre trecutul lor ascuns
Sacrificiu din iubire pentru Nicolai Tand! Ce carieră de lux a abandonat soția lui Nicolai Tand în Franța pentru a se întoarce definitiv în România. Detaliul neștiut despre trecutul lor ascuns
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton