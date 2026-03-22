De ce se face pielea de găină?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
Corpul uman continuă să ne surprindă cu numeroase reacții stranii, unele dintre ele explicate de știință, altele mai puțin înțelese. Când ți se face pielea de găină te gândești mai degrabă la vorbe populare și superstiții și mai puțin la explicațiile științifice. Dar această reacție curioasă are explicații la fel de interesante și pentru cercetători, și pentru superstițioși.

De câte ori nu se face pielea de găină când ascultăm o melodie emoționantă sau când admirăm pictura înălțătoare din altarul unei biserici? Acest fenomen curios este astăzi pe deplin înțeles de știință, dar el nu ar mai avea niciun farmec, dacă nu ar fi însoțit de superstiții și credințe populare!

Pe vremuri, bunicile noastre spuneau că, dacă ți se face pielea de găină când te gândești la cineva sau când treci printr-un loc anume, trebuie să fii atent pentru că primești un mesaj important plin de energie și vibrații. Iar, în vechile credințe populare românești, acest mesaj nu era întotdeauna unul de bun augur.

Ce înseamnă pielea de găină din punct de vedere fiziologic

„Pielea de găină” este un fenomen fiziologic foarte comun, care în termeni științifici se numește piloerecție (sau cutis anserina). Din punct de vedere biologic, este un reflex involuntar controlat de sistemul nervos autonom, mai exact de sistemul nervos simpatic, responsabil pentru reacțiile rapide ale organismului („luptă sau fugi”).

Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
Ce se întâmplă în organism

La baza fiecărui fir de păr există un mușchi microscopic numit arrector pili. Atunci când organismul primește anumite semnale – frig, frică sau emoții intense – acești mușchi se contractă. În urma contracției:

  • firul de păr se ridică,
  • pielea din jur se strânge,
  • apar mici umflături pe suprafața pielii, ceea ce noi numim „piele de găină”.
Ce au descoperit Adriana Bahmuțeanu și avocata ei în niște documente care îl vizau pe Silviu Prigoană, la un an de la moartea afaceristului. „Banii au fost…”
Reacția este complet involuntară și se produce foarte rapid, deoarece este declanșată de sistemul nervos simpatic. Nu o poți controla și nu o poți preveni. Iar pielea capătă într-adevăr aspect de piele de găină, după ce au fost curățați fulgii.

De ce apare acest reflex

Din punct de vedere evolutiv, fenomenul este considerat un reflex vestigial, adică o funcție moștenită de la strămoșii noștri care aveau mult mai mult păr pe corp.

Acest mecanism avea două roluri importante:

  1. Protecția împotriva frigului
    Ridicarea firelor de păr crea un strat de aer izolator lângă piele, ajutând corpul să păstreze căldura.
  2. Mecanism de apărare
    La mamifere, părul ridicat face animalul să pară mai mare și mai amenințător în fața unui pericol.

La oameni, acest efect nu mai este foarte util deoarece avem mult mai puțin păr pe corp, dar reflexul a rămas în sistemul nervos.

Ce legătură are pielea de găină cu emoțiile

Pielea de găină nu apare doar la frig sau frică. Ea poate fi declanșată și de emoții intense – de exemplu atunci când ascultăm muzică foarte emoționantă sau vedem o scenă puternică într-un film. Acest lucru se întâmplă deoarece aceleași circuite nervoase implicate în emoții activează sistemul simpatic și produc piloerecția.

Un studiu publicat în 2020 în revista „Cell” a arătat că nervii simpatici implicați în reflexul de „piele de găină” sunt conectați și cu celulele stem ale foliculilor de păr. În condiții de frig prelungit, aceste semnale pot stimula regenerarea foliculilor și creșterea părului, sugerând că mecanismul are și roluri biologice mai complexe decât se credea anterior.

Pielea de găină este un reflex nervos rapid care ridică firele de păr prin contracția unor mușchi microscopici. Este o moștenire evolutivă ce avea rol în termoreglare și apărare, dar astăzi apare mai ales ca reacție la frig sau emoții puternice.

Ce legătură are pielea de găină cu muzica

Da, există chiar cercetări interesante care arată de ce unii oameni simt „fiori” sau piele de găină atunci când ascultă muzică. Fenomenul este cunoscut în știință sub numele de „frisson”, adică acea senzație bruscă de emoție intensă care provoacă fiori pe piele.

Ce se întâmplă în creier

Când ascultăm o melodie care ne emoționează profund, creierul activează sistemul de recompensă – același sistem implicat în plăcere și motivație. Studiile de neuroimagistică au arătat că în aceste momente crește activitatea în zone precum nucleus accumbens și amygdala, regiuni implicate în emoții și recompensă.

În același timp, creierul eliberează dopamină, un neurotransmițător asociat cu plăcerea și anticiparea recompensei. Această reacție poate activa sistemul nervos simpatic, ceea ce duce la apariția pielii de găină.

Ce spun studiile

Un studiu realizat la McGill University, coordonat de neurologul Robert Zatorre, a arătat că momentele dintr-o melodie care provoacă „frisson” coincid cu creșteri ale dopaminei în creier. Cercetătorii au observat că aceste reacții apar mai ales în momentele de anticipare muzicală – de exemplu când urmează refrenul sau o schimbare dramatică în melodie.

De ce unii oameni simt asta mai des

Nu toată lumea experimentează aceste fiori la fel de intens. Studiile sugerează câteva motive:

  • persoanele cu sensibilitate emoțională mai mare reacționează mai puternic la muzică;
  • oamenii care ascultă multă muzică au o conectivitate mai mare între zonele auditive și cele emoționale ale creierului;
  • personalitatea joacă un rol – persoanele deschise la experiențe noi tind să simtă mai frecvent „frisson”.

Un mic detaliu fascinant

Cercetătorii au observat că aproximativ 50–60% dintre oameni spun că au avut măcar o dată în viață piele de găină din cauza muzicii. De multe ori apare la piese foarte emoționante, coruri puternice sau schimbări bruște de ritm.

Pe scurt, când muzica ne atinge profund, creierul reacționează aproape ca la o experiență intensă de bucurie sau surpriză — iar pielea de găină devine un fel de „semn fizic” al emoției.

Pielea de găină și legătura ei cu superstițiile și credințele populare

În multe culturi există tot felul de superstiții legate de apariția „pielii de găină”. Pentru că fenomenul apare brusc și fără un motiv evident, oamenii din vechime au încercat să îl explice prin credințe populare sau semne misterioase.

Din punct de vedere științific, aceste interpretări sunt mai degrabă simbolice. Fenomenul este explicat prin reacția sistemului nervos la frig, emoții sau stimuli puternici. Totuși, faptul că pielea de găină apare des în momente intense (teamă, emoție, inspirație) a făcut ca oamenii să îi atribuie semnificații speciale de-a lungul timpului.

În folclorul românesc, senzația de „piele de găină” era privită uneori ca un mic semn misterios al corpului, o reacție care arată că omul simte lucruri pe care mintea nu le poate explica imediat. De aceea, în tradiția populară au apărut mai multe interpretări.

Semn că „te pomenește cineva”

În tradiția populară din unele zone din România, se spune că atunci când ți se face brusc pielea de găină fără să fie frig, cineva vorbește despre tine sau își amintește de tine. Este o superstiție asemănătoare cu cea legată de țiuitul urechilor.

Prezența unei energii sau a unui spirit

În anumite credințe populare din Europa de Est și din alte regiuni ale lumii, pielea de găină era interpretată ca un semn că în jurul tău se află o energie invizibilă sau o prezență spirituală, poate chiar o fantomă sau o nălucă. Oamenii credeau că organismul reacționează instinctiv la lucruri pe care ochii nu le pot vedea.

Presentiment legat de tine

În unele tradiții spirituale moderne se spune că pielea de găină apare atunci când auzi sau simți ceva profund adevărat pentru tine – de exemplu o idee puternică, o revelație sau un mesaj care te atinge emoțional. Când pielea se face de găină, înseamnă că instinctul tău simte faptul că situația respectivă este profundă și adevărată.

Presimțire greu de descris

În folclorul popular din mai multe țări europene, senzația bruscă de fiori era considerată uneori un avertisment sau o presimțire, mai ales dacă apărea într-un moment liniștit, fără explicație.

Bătrânii mai spuneau că fiorii care apar brusc, mai ales seara sau în liniște, pot fi un fel de avertisment interior, o reacție instinctivă a corpului atunci când simți că ceva nu este în regulă.

În realitate, aceste explicații sunt parte din tradiția populară și din modul în care oamenii interpretau semnalele corpului înainte ca știința să le explice. Dar ele arată ceva interesant: oamenii au observat de mult timp că pielea de găină apare în momente intense – frică, emoție, inspirație – și au încercat să îi dea un sens simbolic.

Semn că treci printr-un loc „cu energie”

În unele credințe populare se spunea că, dacă ți se face brusc pielea de găină când treci printr-un loc anume, acel loc ar putea avea o încărcătură spirituală – de exemplu un loc unde s-a întâmplat ceva important sau unde există o energie puternică. Bătrânii spuneau că organismul reacționează instinctiv la astfel de locuri.

Poate fi „atingerea unui înger”

O altă interpretare poetică din tradiția populară spune că atunci când simți fiori fără motiv, un înger a trecut pe lângă tine sau te-a atins ușor. Această credință apare mai ales în povești și în tradiții transmise oral în țările din Vest, acolo unde cultul îngerilor este mult mai puternic decât în spațiul răsăritean.

Semn că ai spus un adevăr

În unele sate exista ideea că dacă povestești ceva și în acel moment ți se face pielea de găină, spusele tale sunt adevărate sau au o semnificație importantă, iar cine te ascultă poate fi încredințat că nu ai mințit și nu ai încercat să ascunzi nimic.

Libertatea.ro
INTERVIU. Cillian Murphy și Steven Knight despre finalul Peaky Blinders: „Era evident că așa trebuia să se încheie”
INTERVIU. Cillian Murphy și Steven Knight despre finalul Peaky Blinders: „Era evident că așa trebuia să se încheie”
Fiul Marei Bănică, bătut cu picioarele de un profesor la școală. Jurnalista a cerut ordin de protecție pentru Dima
Fiul Marei Bănică, bătut cu picioarele de un profesor la școală. Jurnalista a cerut ordin de protecție pentru Dima
Fanatik
Tot adevărul despre plecarea lui Tommy Neubert de la FCSB. Mihai Stoica nu a omis niciun detaliu. Exclusiv
Tot adevărul despre plecarea lui Tommy Neubert de la FCSB. Mihai Stoica nu a omis niciun detaliu. Exclusiv
GSP.ro
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Click.ro
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
TV Mania
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Citește și...
Mircea Lucescu i-a interzis retragerea de la Dinamo. A fost unul dintre cei mai mari jucători din Ștefan cel Mare
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vreme capricioasă în România. ANM anunță când vor crește temperaturile
Care este cea mai veche ţară din lume
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO

Analia Selis, mărturisiri neștiute despre divorțul de Răzvan Suma, la șapte ani de la separare. "A fost cel mai negru moment din viața mea!" Artista privește astăzi iubirea cu alți ochi
Analia Selis, mărturisiri neștiute despre divorțul de Răzvan Suma, la șapte ani de la separare. "A fost cel mai negru moment din viața mea!" Artista privește astăzi iubirea cu alți ochi
Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”: „Când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”
Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”: „Când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Libertatea.ro
Fiul Marei Bănică, bătut cu picioarele de un profesor la școală. Jurnalista a cerut ordin de protecție pentru Dima
Fiul Marei Bănică, bătut cu picioarele de un profesor la școală. Jurnalista a cerut ordin de protecție pentru Dima
Andreea Popescu, bărbații celebri cu care s-a iubit. Trecutul picant care iese la suprafață după divorțul de Rareș Cojoc
Andreea Popescu, bărbații celebri cu care s-a iubit. Trecutul picant care iese la suprafață după divorțul de Rareș Cojoc
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Un nou șoc la PRO TV! Emisiunea în care apărea Andi Moisescu a fost scoasă din grilă. Ce s-a aflat acum despre show-ul urmărit și îndrăgit de public
Un nou șoc la PRO TV! Emisiunea în care apărea Andi Moisescu a fost scoasă din grilă. Ce s-a aflat acum despre show-ul urmărit și îndrăgit de public
Sorana Cîrstea, apariție glam după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cum arată ținuta cu care a impresionat. Foto
Sorana Cîrstea, apariție glam după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cum arată ținuta cu care a impresionat. Foto
Probleme în relația dintre CRBL și noua lui parteneră, Olga Guțanu? Ce au dezvăluit cei apropiați: „O terorizează cu mesajele, mai ales când…”
Probleme în relația dintre CRBL și noua lui parteneră, Olga Guțanu? Ce au dezvăluit cei apropiați: „O terorizează cu mesajele, mai ales când…”
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani
Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani
Horoscop 22 martie 2026. Atrage banii ca un magnet. Primește o mărire de salariu, scapă de datorii și plănuiește o vacanță de lux
Horoscop 22 martie 2026. Atrage banii ca un magnet. Primește o mărire de salariu, scapă de datorii și plănuiește o vacanță de lux
Gabriela Cristea, detalii neștiute despre regulile din familia ei. Ce le cere fetelor să respecte. "Eu sunt polițistul rău din casă!"
Gabriela Cristea, detalii neștiute despre regulile din familia ei. Ce le cere fetelor să respecte. "Eu sunt polițistul rău din casă!"
Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche”
Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche”
Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie
Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie
Ultimul mesaj al lui Sebastian, marinarul mort după scufundarea remorcherului Astana. "Mi-a scris la 7:28"
Ultimul mesaj al lui Sebastian, marinarul mort după scufundarea remorcherului Astana. "Mi-a scris la 7:28"
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Tensiunea arterială: află valorile „normale” pe care mulți le înțeleg greșit! Semnele ignorate care îți pot afecta inima
Tensiunea arterială: află valorile „normale” pe care mulți le înțeleg greșit! Semnele ignorate care îți pot afecta inima
3 zodii dau lovitura pe 22 martie. Au parte de bani, noroc și succes
3 zodii dau lovitura pe 22 martie. Au parte de bani, noroc și succes
Horoscop 23–29 martie. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani din cauza unei greșeli majore
Horoscop 23–29 martie. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani din cauza unei greșeli majore
Ce s-a schimbat radical în lupta cu cancerul de stadiul 4 și de ce tot mai mulți pacienți se vindecă
Ce s-a schimbat radical în lupta cu cancerul de stadiul 4 și de ce tot mai mulți pacienți se vindecă
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
