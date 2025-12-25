Colinde indiene – noul trend în materie de colinde

Mulți români preferă colindele americane de Crăciun deoarece sunt mult mai vesele și pline de culoare. Dar noul trend în materie de coline este dominat de versiunile indiene. Oamenii se amuză cu ritmul lor rapid și pronunția comică a unor refrenuri celebre precum Jingle Bells, Let it snow sau Feliz Navidad. Ascultă colinde indiene dacă ai nevoie de o porție zdravănă de veselie și energie. Oricât de mohorâte ar fi zilele din decembrie, este imposibil să nu te amuze aceste colinde pe ritmuri dansante.

Dinamice, colorate și pline de haz, noile colinde indiene care parodiază cele mai populare colinde americane au cucerit rețelele de socializare. Toată lumea te invită să le asculți, dacă ai o zi tristă, și te asigură că te vor binedispune instantaneu.

Nu doar ritmul lor vesel este îndrăgit! Modul în care cântăreții indieni pronunță haios versurile consacrate precum și clipurile pline de culoare, cu dansuri indiene în stilul Bollywood, au transformat aceste colinde indiene în adevărate hituri pentru petreceri.

Un fenomen pe rețelele de socializare

Colindele indiene au devenit, în ultimii ani, un adevărat fenomen muzical și cultural, adorat pe TikTok, YouTube și pe multe alte platforme sociale. Ele reprezintă reinterpretări pline de haz ale colindelor clasice occidentale – de la „Jingle Bells” și „Silent Night” până la „O Holy Night” sau „Feliz Navidad”. Melodiile bine cunoscute în America și Europa au fost transformate într-o experiență sonoră cu totul aparte, în stil autentic indian. Instrumentele tradiționale, tehnicile vocale orientale și estetica muzicală specifică Indiei le conferă o energie caldă, exotică și deosebit de colorată.

O parte extrem de îndrăgită a acestui val o constituie versiunile amuzante, create special pentru a stârni râsetele. Aceste reinterpretări dau colindelor un aer jucăuș și vibrant, uneori chiar parodic, cu ritmuri rapide și accente exagerate care creează o atmosferă savuroasă, plină de voie bună. Aceste colinde indiene nu își propun să celebreze Nașterea Domnului și întreaga semnificație religioasă a Crăciunului. Ele transmit bucurie pură prin dans, distracție și sentimentul unor melodii accesibile tuturor, indiferent de cultură sau credință.

De la un an la altul, odată ce se apropie Sărbătorile de Crăciun, apar noi remixuri, colaborări internaționale și o comunitate tot mai entuziastă care așteaptă cu nerăbdare „versiunea indiană” a colindelor preferate. Fie că sunt pur și simplu haioase sau ingenios reinterpretate, colindele indiene au devenit pentru mulți banda sonoră preferată pentru petrecerile din luna decembrie.

Așa cum este și firesc, nu toată lumea le agreează și sunt voci care le condamnă și le consideră simple parodii. Cu toate acestea, tinerii se amuză ascultându-le. Unele colinde indiene pot fi un exemplu minunat al modului în care muzica poate uni tradiții diferite și poate apropia oameni din toate colțurile lumii.

Top 10 cele mai populare colinde indiene

Cele mai iubite colinde americane sau melodii celebre de Crăciun au căpătat în ultimii ani tot felul de versiuni indiene. Publicul deja are topuri preferate, iar primele zece melodii care domină aceste topuri cu diverse colinde indiene sunt următoarele:

1. Sleigh Ride

2. All I want for Christmas is You

3. Jingle Bells

4. Last Christmas

5. Jingle Bell Rock

6. Feliz Navidad

7. Rudolph the Red Nose Reindeer

8. Rocking around the Christmas Tree

9. Its the Most Wonderful Time of the Year

10. 12 Days of Christmas

Prin comparație, iată și un top al celor mai iubite melodii internaționale de Crăciun, pe care le auzim adesea la radio sau la diverse petreceri în luna decembrie. Cele mai iubite melodii internaționale de Crăciun includ clasice atemporale precum:

1. „All I Want for Christmas Is You” (Mariah Carey),

2. „Last Christmas” (Wham!),

3. „Driving Home for Christmas” (Chris Rea)

4. „Fairytale of New York” (The Pogues),

5. ”White Christmas” (The Drifters),

6. „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” (Dean Martin),

7. „Santa Baby” (Eartha Kitt/Kylie Minogue)

8. „The Christmas Song” (Nat King Cole).

Cum se sărbătorește Crăciunul în India

Cele mai multe colinde indiene au preluat muzica ritmată a cântecelor care însoțesc festivalurile religioase tradiționale din India. Este o țară preponderent hindusă, locuitorii săi venerând un număr impresionant de zei. Dar există și câteva comunități restrânse de creștini care sărbătoresc Nașterea Domnului pe data de 25 decembrie și care a preluat colindele creștine. Numărul creștinilor din India nu depășește prea mult procentul de 2%, dar acest procent înseamnă aproximativ 20 de milioane de oameni, având în vedere că India are peste 1 miliard de locuitori.

Una dintre cele mai mari comunități creștine se află în Mumbai, unde mulți credincioși sunt romano-catolici. Creștini trăiesc și în statele Manipur, Meghalaya, Nagaland și Mizoram, din estul țării. Pentru creștinii din India, mai ales pentru catolici, Liturghia de la miezul nopții de Crăciun este un moment de mare însemnătate spirituală. Întreaga familie merge împreună la biserică, într-un ritual plin de emoție, lumină și rugăciune. Slujba este urmată de un ospăț festiv cu preparate tradiționale, preparate din carne și diverse feluri de curry aromate. De asemenea, creștinii din India au împrumutat și tradiția de a oferi daruri de Crăciun. Iar în curțile lor de obicei împodobesc un palmier sau un bananier, în loc de brad.

În Ajunul Crăciunului, bisericile creștine din India se îmbracă în haine de sărbătoare: sunt împodobite cu flori roșii de Poinsettia și lumânări aprinse, simboluri ale Luminii venite în lume prin nașterea Mântuitorului.

Cum au apărut colindele tradiționale ale indienilor creștini



Rădăcinile creștinismului în India se întind pe parcursul a peste două milenii, însă sosirea misionarilor europeni în secolul al XVI-lea a pregătit terenul pentru apariția colindelor desi. În regiunea Goa, unde peste 25% dintre localnici sunt creștini, au început să se răspândească diverse cântece de Crăciun aduse de portughezi.

Colinde precum „Modgunno Yesuge” (Bucurați-vă, Isus s-a născut) erau cântate cu instrumente tradiționale precum ghumat și kansallem, dând naștere unei tradiții unice de Crăciun. Aici, colindătorii merg adesea din casă în casă cântând imnuri în konkani, precum „Sontos Bhogsia” (Bucurați-vă cu veselie). „Colindele goane sunt festive, dar profund spirituale”, spune Jose Pereira, artist într-un cor goan pentru Deccan Chronicle. „Ele reflectă amestecul nostru cultural unic, unde elementele europene, indiene și konkani coexistă în armonie”, adaugă el.

Un mozaic lingvistic

„În mod similar, în Maharashtra, catolicii East Indian – una dintre cele mai vechi comunități creștine din stat – au compus colinde în limba marathi. Aceste colinde au fost inspirate din tradițiile populare, unde melodiile sunt adesea împrumutate din lavani și abhangs, făcându-le să rezoneze cu sensibilitățile locale.

Colindele desi sunt un mozaic lingvistic care reflectă diversitatea Indiei. „Atunci când cântăm aceste colinde în limbi diferite, putem intra în legătură cu oamenii în propria lor limbă maternă”, spune pastorul Rev. Sathasivam Muthiah din Navi Mumbai. Având tamilă ca limbă maternă, călătoria sa muzicală a început cu colinde în tamilă și engleză.

Cântece de bucurie care apropie oamenii

Biserica catolică în nordul Indiei, luminată de Sărbătoare în Ajun de Crăciun

În estul Indiei, colindele bengaleze precum „Phele Aaye Bishar Sabar Majhe” (A venit printre noi) aduc în atmosfera sărbătorilor influența poetică a lui Rabindranath Tagore. În regiunile vorbitoare de hindi, adaptarea celebrului „Jingle Bells”, cunoscută ca „Ghanti Bajti Hai”, adaugă o notă jucăușă colindelor de Crăciun. „Aceste cântece îi mângâie pe oameni și le oferă o nouă speranță. Astfel, colindele devin un mijloc de a crea legături cu oamenii și de a transforma vieți”, adaugă Muthiah.

Bucuria colindatului nu este doar o tradiție a indienilor creștini din sud. Comunitățile creștine din nordul Indiei și-au adus propriul stil, cu ritmuri vivace de bhangra și versuri punjabi pline de suflet. Cântece precum „Masih Da Janam Hua Hai” (S-a născut Iisus) și „Raah Dikha De Masih” (Arată-ne calea, Doamne!) aduc o energie festivă ce îmbină credința cu cultura muzicală vibrantă a Punjabului.

Un suflu modern cu ritmuri occidentale

În ultimii ani, colindele desi au primit o notă contemporană. Adăugarea elementelor de jazz și pop în imnurile tradiționale le-a făcut populare în rândul publicului urban. De exemplu, colindul marathi „Yesu Aala Aaplya Ghari” (Isus a venit în casa noastră) include ritmuri antrenante. „Cred că noua generație apreciază un mix din ambele lumi — stilul muzical actual, ușor de recunoscut, dar și sunetul clasic al colindelor de Crăciun cu care am crescut”, declară două cântărețe din India, Tara & Trisha, stabilite în prezent în Los Angeles.

O tradiție de comunitate



În multe gospodării indiene, colindatul înseamnă la fel de mult comunitate cât înseamnă muzică. Corurile se adună cu săptămâni înainte de Crăciun, repetând neobosit în case, săli parohiale sau chiar în câmp deschis. „Muzica îi apropie pe oameni de Dumnezeu, dar depinde și de cât de inspirați sunt muzicienii”, spune cântărețul și muzicianul Moses Christopher Muthiah. Colindătorii merg din ușă în ușă, strângând donații care finanțează programe locale de caritate sau proiecte ale bisericii. În regiunile tradiționale din Jharkhand și Chhattisgarh, colindatul capătă un caracter aparte, fiind însoțit de dansuri tradiționale tribale și tobe, menționează Deccan Chronicle.

Crăciunul este universal, câtă vreme onorăm tradiția

Pe măsură ce globalizarea continuă să influențeze sărbătorile de Crăciun din India, se fac eforturi pentru a păstra autenticitatea colindelor desi. Bisericile și grupurile comunitare documentează vechile imnuri, iar tinerii sunt încurajați să le învețe și să le interpreteze. Platformele digitale precum YouTube au contribuit la revitalizarea interesului pentru colindele tradiționale. Corurile din orașe mici și sate își împărtășesc versiunile online, ajungând la publicul numeros din întreaga lume. Pe măsură ce serile de decembrie răsună de acordurile ritmate în diverse colinde indiene, ele ne amintesc că spiritul Crăciunului este universal, dar în același timp profund local și tradițional.

