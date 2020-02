Filme cu roboți – Top 12 cele mai apreciate filme cu roboți

Amuzante sau chiar dramatice, filmele cu roboți au fascinat mereu publicul cinefil. Pe măsură ce tehnologia avansează și scenariile acestor pelicule ating un nivel de neimaginat.

Cele mai bune filme cu roboți

RoboCop

Unul dintre cele mai populare filme cu roboți este cu siguranță RoboCop, care, datorită succesului înregistrat în 1987 s-a transformat într-o serie. Acțiunea filmului are loc undeva în viitor, în orașul Detroit, care devenise locul crimelor și al anarhiei. RoboCop este un robot ce scapă de sub controlul celor care l-au construit. În momentul în care polițistul Alex Murphy este ucis, compania decide să se folosească de rămășițele acestuia pentru a pune bazele unui nou robot. Dar lucrurile iau o întorsătură la care constructorii nu s-au așteptat.

Trailer RoboCop



Wall-E

Cel mai iubit dintre multele filme cu roboți este, de departe Wall-E, film refizat de Steven Spielberg. Acțiunea se petrece de asemenea în viitor, când Pământul deja nu mai este locuit de oameni din cauza gunoaielor care-l acoperiseră. Pe Terra mai rămân doar câțiva roboți care au misiunea de a face din nou planeta locuibilă. Doar că, dintr-o eraroare de programare, micuțul Wall-E rămâne singurul robot funcțional. Așa că atunci când oameni o trimit pe Eve, și ea tot un robot, să verifice situația, cei doi se îndrăgostesc. Dincolo de frumoasa poveste a lui Wll-E, filmul evidențiază consecințele consumerismului nesăbuit și felul în care umanitatea îți pierde echilibrul.

Trailer Wall-E



Battlestar Galactica

Battlestar Galactica este unul dintre acele filme cu roboți, în care aceștia devin mai inteligenți decât s-a sperat vreodată și se răzvrătesc împotriva propriilor creatori. Foarte apreciat de fanii genului, Battlestar Galactica îi are în prim plan pe Cylon-ii creați de către oamenii celor Douăsprezece Colonii. Aceștia au fost folosiți la soldați și chiar ca sclavi, însă au ajuns să se răzvrătească. Într-o singură zi fatidică, miliarde de vieți umane au fost curmate de bombe nucleare. Numai cei care se aflau la bordul unor nave spațiale au fost destul de norocoși să se adune împreună, să scape și să fugă în spațiu cu singura navă de război Coloniala, Battlestar Galactica. În urma atacului, comandantul navei, William Adam, a ajuns responsabil cu apărarea ultimilor supraviețuitori ai rasei umane.

Trailer Battlestar Galactica

Filme cu roboți Transformes

Transformers

Seria Transformers a devenit cea mai mediatizată din seria de filme cu roboți și dovadă a succesului său stau încasările colosale. Asta în ciuda faptului că, inițial, cârcotașii susțineau că un film cu roboți ce are în prim plan o femeie nu are cum să aibă cine știe ce succes. Acțiunea Transformers, deși variază de la un film la altul, se bazează pe povestea a două specii de roboți care se luptă pentru a decide soarta Universului.

Transformes trailer





Iron Man

Poate cea mai reușită combinație între filmele cu supereroi și filme cu roboți, Iron Man a înregistrat un succes la fiecare lansare din serie. El are la bază povestea unui industrias milionar și inventator genial, Tony Stark, interpretat de Robert Downey jr. Cu ajutorul asistentei sale, Pepper Pots (Gwyneth Paltrow), și a unui militar în care are deplina încredere, Rhodey (Terrence Howard), Tony descoperă un complot cu implicașii la nivel global. Costumat în puternica sa armură roșie ce-l transformă într-un robot, Tony promite solemn să apere lumea de nedreptăți sub identitatea de Iron Man.

Trailer Iron Man

Chappie

Printre cele mai cunoscute filme cu roboți din toate timpurile, Chappie are la bază ideea devenită deja clișeu. Guvernul folosește roboții inteligenți ca forță de poliție mecanizată pentru a face față unei rate record a criminalității. Chappie, unul dintre acești roboți, este furat și reprogramat astfel încât ajunge să fie primul robot cu capacitatea de a gândi și simți.

Trailer Chappie



Terminator

Nu poate un exista un top filme cu roboți fără a fi menționată seria Terminator, care a înregistrat, la momentul lansării, încasări uriașe în box-office-ul mondial. De asemenea, este unul dintre cele mai importante pelicule ale lui Arnold Schwarzenegger. Pelicula are multe efecte speciale și confruntări spectaculoase, dar și scene de candoare adevărată. Acțiunea are în prim plan doi luptători din viitor care sunt trimiși în trecut. Unul dintre ei are misiunea de a ucide o tânără femeie, celălalt de a o proteja. Deși Sarah Connor este aparent o femeie banală, fiul pe care aceasta urma să-l nască avea să devină liderul supraviețuitorilor unui nimicitor război nuclear și va salva omenirea de revolta mașinilor.

Terminator trailer



The Iron Giant

The Iron Giant îi are în rolurile principale pe Eli Marienthal, Jennifer Aniston și Vin Diesel, și este unul dintre filmele cu roboți ce au primit cele mai bune recenzii din partea criticilor. El are la bază povestea un băiețel de nouă ani care visa tot timpul la felul cum extratereștrii vor invada Pământul. Chiar atunci, el aude niște pescari povestind cum un robot uriaș a căzut din cer. Puștiul nu rezistă tentației și pleacă imediat în căutarea acelui robot, pe care îl găsește și-l pitește la cel mai bun prieten al său. Doar că în curând vestea apariției unei astfel de creaturi dă totul peste cap.

Trailer The Iron Giant



I, Robot

Unul dintre cele mai apreciate filme cu roboți I, Robot prezintă o lume în care roboții sunt parte din viața cotidiană și fac toate treburile casnice, de la plimbatul câinelui, până la curățenie și chiar babysitting. Aceștia chiar sunt numiți asistenți domestici automatizați. În curând, numărul roboților ajunge foarte apropiat de cel al oamenilor, iar de aici începe adevărata provocare.

Trailer I, Robot



Robot and Frank

Un film cu roboți presărat cu mult umor, Robot and Frank spune povestea unui hoț de bijuterii care primește cadou din partea fiului său un robot majordom programat să aibă grijă de el. Doar că, complet imprevizibil, cei doi ajung parteneri și pun la cale aevărate jafuri.

Trailer Robot and Frank



A.I. – Artificial Intelligence

A.I. – Artificial Intelligence este unul dintre acele filme cu roboți care te pune pe gânduri și te face să te gândești serios la cum va arăta viitorul. Acțiunea are loc într-o perioadă în care resursele sunt limitate și tehnologia avansează cu o viteză astronomică. Alimentele sunt create sintetic și aproape tate activitățile sunt făcute cu ajutorul roboților. Singurul domeniu în care aceștia încă nu au evoluat este cel sentimanetal. Asta până când, într-o zi, apare David, un băiat-robot, primul programat să iubească.

Trailer A.I. – Artificial Intelligence



Ex Machina – unul dintre cele mai bune filme cu roboți umanoizi

EX Machina face parte din categoria de filme cu roboți care par că prezic viitorul în care nu vom mai face diferența dintre ființele umane și cele create artificial. Filmul o are în prim plan pe Alicia Vikander, Ana Karenina, iar povestea constă într-un studiu în domeniul inteligenței artificiale. Un tânăr programator are misiunea să evalueze calitățile umane ale unei femei robot, doar că acesta ajunge să se îndrăgostească de ea.

Ex Machina trailer



Îți recomandăm și:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro