Multe dintre cele mai cunoscute filme cu mafie au la bază fapte reale, ceea ce le dă și mai multă greutate în ochii iubitorilor acestui gen. Asta nu înseamnă totuși că filmele cu gangsteri și traficanți care sunt fictive, dar care au un scenariu bun, nu s-au bucurat de un succes răsunător.

Cele mai bune filme cu mafie din toate timpurile

The Godfather

Unul dintre cele mai cunoscute filme cu mafie din toate timpurile, dacă nu chiar în fruntea clasamentului, The Godfather rămâne chiar și astăzi reprezentativ pentru acest gen. Marlon Brando joacă rolul lui Don Vito Corleone, care este patriarhul unui imperiu mafiot și care trebuie să lase moștenirea fiului său șovăitor – Al Pacino. Filmul a primit trei Oscaruri și multe alte premii importante. Pelicula regizată de Francis Ford Coppola s-a bucurat de un succes răsunător, ulterior fiind continuat cu alte două producții de succes: “The Godfather Part II” (1974) și “The Godfather Part III” (1990). The Godfather este unul dintre clasicele filme cu mafie pe care le poți revedea de mai multe ori cu aceeași pasiune.

American Gangster

Printre cele mai apreciate filme cu mafie și droguri se numără American Gangster. Filmul îl are în prim plan pe detectivul Richie Roberts (Russell Crowe) care are sarcina de a curăța New York-ul de benzile de mafioți traficanți de droguri. În lupta sa va da însă peste cel mai puternic adversar al său, Frank Lucas (Denzel Washington). Acesta este cel mai mare traficant din Harlem, care a transformat contrabanda cu heroină într-o adevărată artă: praful alb a fost pus în sicriele soldaților americani uciși în Vietnam. Filmul are o acțiune captivantă, iar felul în care cei doi mari actori își interpretează rolurile cu siguranță te va cuceri.

Once Upon a Time in America

Tot printre cele mai bune filme cu mafie din toate timpurile se află și Once Upon a Time în America. De data aceasta însă, povestea nu mai are în prim plan traficanți de droguri, ci un grup de gangsteri evrei care pun stăpânire pe afacerile ilegale cu alcool, tot în New York, în timpul Prohibiției. Unul dintre filmele de referință pentru fanii genului, pelicula îi are în rolurile principale pe Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci si Burt Young.

Goodfellas

De asemenea în top filme cu mafie se clasează Goodfellas, care este mai degrabă o biografie a trei mari personalități ale mafiei din anii ’70. Cu un trio de excepție în rolurile principale – Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta – filmul a primit mai multe nominalizări la Oscar, una dintre ele, pentru cel mai bun actor în rol secundar, fiind câștigată de Joe Pesci. Jafuri, crimă, șantaj, minciună, conspirație la nivel înalt, toate se găsesc în filmul regizat de Martin Scorsese.

Scarface

Scarface, catalogat ca unul dintre cele bune filme cu mafie, a fost lansat în 1983, fiind un remake după pelicula cu același nume din anii ’30. De curând, s-a vorbit chiar despre un al doilea remake, ce ar urma să apară pe marile ecrane. Acțiunea îl are în prim plan pe un imigrant Cubanez devenit mare traficant de droguri în lumea interlopă a orașului Miami din anii ’80. Filmul îl are ca protagonist pe Al Pacino și este printre clasicele acestui gen.

Filme cu mafie bazate pe fapte reale

Donnie Brasco

Unul dintre cele mai apreciate filme cu mafie bazate pe fapte reale, Donnie Brasco spune povestea faimosului Joe Pistone (interpretat de Johnny Depp), un agent FBI infiltrat în mafia new-york-eză a sfârșitul anilor ’70. Acesta leagă o relație cu Lefty Ruggiero (Al Pacino), un cap mafiot, care trăiește o dramă în viața personală și care vede în Donnie de Brasco reflecția sa din tinerețe. Fiind absolut captivat de lumea în care intră, Donnie pare să uite că de fapt el este Joe Pistone și își neglijează periculos de mult țelul. Pe măsură ce se atașează de Lefty, Donnie își da seamă că îi va fi cumplit de greu, dacă nu imposibil să-l dea pe acesta pe mână FBI-ului.

The Untouchables

De asemenea unul dintre cele mai bune filme cu mafie bazate pe fapte reale, The Untouchables îl are în prim plan pe un agent Federal al Trezoreriei americane, Eliot Ness (Kevin Costner), care vrea să destructureze crima organizată pusă la lucru de Al Capone (Robert De Niro), în Chicago anilor ’30, în timpul prohibiției. Un polițist bătrân și experimentat, (Sean Connery), un tânăr absolvent al academiei de poliție (Andy Garcia) și un contabil (Charles Martin Smith) sunt The Untouchables.

Blow

O altă poveste reală despre cum a ajuns cocaina o afacere de miliarde de dolari stă la baza peliculei Blow, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate filme cu mafie din toate timpurile. Acțiunea are în prim plan traficul de droguri la un nivel inimaginabil și povestea fascinantă a lui George Jung. Toată lumea știa că traficul de cocaină era coordonat de cartelurile columbiene hotărâte să facă bani. Ceea ce era mai puțin cunoscut în acele vremuri, era felul cum au ajuns drogurile importate la scară largă în America. George Jung, un băiat dintr-un mic orășel care a decis să urmeze visul american dar în felul lui, a devenit primul american care aducea droguri în cantități industriale în America, ajungând în timp să se scalde în bani.

Filme cu mafie ce pot fi văzute online, subtitrate, pe Netflix

The Irishman

Cu opt nominalizări la Oscar și multe alte premii câștigate, The Irishman este printre cele mai bune filme cu mafie ce pot fi văzute online, subtitrate, pe Netflix. Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci – trioul devenit deja legendar pentru filmele genului, joacă într-o o saga epică despre crima organizată din America de după cel de-al Doilea Război Mondial. Acțiunea este văzută prin ochii veteranului de război Frank Sheeran, escroc și asasin plătit care a lucrat pentru unele dintre cele mai cunoscute personaje ale secolului XX.

The Town

Tot printre cele mai apreciate filme cu mafie și gangsteri se numără The Town, cu Ben Affleck și Jeremy Renner în rolurile principale. Doug MacRay este unul dintre cei mai iscusiți spărgători de bănci, care, deși a avut șansa să-și schimbe viața și să nu urmeze ”tradiția” familiei, a refuzat acest lucru. Singurii săi apropiați sunt complicii la furturi și spargeri, iar singurul om pe care îl poate considera aproape ca un frate este Jem, în ciuda temperamentului aprig și comportamentului periculos al acestuia. Totul ia însă o întorsătură complet neașteptată în momentul în care Doug se îndrăgostește de o ostatecă, managera băncii pe care o jefuiește.



