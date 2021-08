Filme cu Jim Carrey. Cele mai populare comedii și filme de familie

Cele mai bune filme cu Jim Carrey, comediile lui cele mai reușite, vor rămâne multă vreme preferatele publicului. Puțini actori de comedie au mai reușit, în ultimii ani, să ne facă să ne amuzăm atât de copios.

Cuprins 1 Câteva cuvinte despre cariera și ascensiunea actorului

2 Cele mai filme cu Jim Carrey de la începutul carierei sale

3 Ace Ventura: detectivul lui Pește – Ace Ventura, 1994

4 Batman Forever – 1995

5 Mincinosul mincinoșilor – Liar, liar, 1997

6 Masca – The Mask, 1994

7 Truman Show – 1998

8 Cele mai bune filme cu Jim Carrey din ultimii ani

9 Cum a furat Grinch Crăciunul – How the Grinch Stole Christmas, 2000

10 Dumnezeu pentru o zi – Bruce Almighty, 2003

11 Eu, cu mine și Irene – Me, myself and Irene, 2000

12 Pinguinii domnului Popper – Mr. Popper’s Penguins, 2011

13 Un cuvânt poate schimba totul – Yes Man, 2008

Jim Carrey a reușit performanța de a aduna milioane de fani în întreaga lume prin stilul său inconfundabil. Cele mai bune filme cu Jim Carrey vor rămâne comediile de top precum Masca, Dumnezeu pentru o zi sau Mincinosul Mincinoșilor. Jim Carrey este și protagonistul unor filme de familie foarte reușite, pe care le poți viziona oricând cu copiii de orice vârstă.

Câteva cuvinte despre cariera și ascensiunea actorului

Carismaticul comedian de origine canadiană a fost în topuri în anii 90 datorită stilului său unic de interpretare, îmbogățit cu numeroase elemente dinamice și expresii haioase specifice scenetelor stand up comedy. Nimeni nu ne-a făcut să râdem în ultima vreme cum a făcut-o Jim Carrey, chiar dacă uneori glumele sale capătă accente aproape grotești.

Când spunem Jim Carrey ne gândim automat la Masca sau la Mincinosul mincinoșilor, filme de referință în cariera lui, dar și în istoria comediilor de la Hollywood. Carrey nu doar că se mulează perfect pe stilul și personalitatea personajelor comice, dar el este cel care le dă viață. Niciun alt actor nu ar putea vreodată să îl imite sau să interpreteze eroii respectivi mai bine decât Jim Carrey.

Cele mai filme cu Jim Carrey de la începutul carierei sale

Ace Ventura: detectivul lui Pește – Ace Ventura, 1994

Rolul detectivului de animale a reprezentat debutul lui Jim Carrey pe marele ecran, iar scenariul fimului și interpretarea sa i-au adus imediat simpatia publicului și faima de care avea nevoie pentru a se lansa.

Odata cu disparitia lui Fulg de zapada, delfinul-mascota al echipei de fotbal Miami Dolphins, fapt care buimaceste autoritatile chiar in ajunul Super Bowl-ului, se dovedeste ca singurul om de incredere, singurul cu intuitia potrivita, singurul care cunoaste diferenta dintre un delfin si-o delfina este Ace Ventura. Iar atunci cand rapirea delfinului este urmata de disparitia starului fundas de la Dolphins – toata lumea are nevoie ca Ace sa preia cazul. Ignorat de politia din Miami pentru faptul ca nu este un anchetator legal, ingeniosul descoperitor de creaturi neajutorate trebuie sa se bazeze doar pe istetimea si neobosita fidelitate a menajeriei personale, ca sa-si faca slujba.

Batman Forever – 1995

Cavalerul Intunecat din Gotham City se confrunta in al treilea capitol al poveștii lui Batman (Val Kilmer) cu doua personaje infame: Two Face (Tommy Lee Jones) si Riddler (Jim Carrey). Fost avocat pe numele sau adevarat Harvey Dent, Two Face il considera fara temei vinovat pe Batman de diformitatea sa faciala survenita in timpul unui accident dubios. Drept urmare instaureaza un regim al terorii in Gotham City, scopul sau final fiind acela de a-l provoca pe Batman si, ulterior, de a-l prinde intr-o capcana. Partenerul sau de scenarii malefice, supranumit The Riddler, pe numele sau adevarat Edward Nygma, este un geniu cibernetician plin de frustrari. Acesta il considera vinovat de disconfortul sau psihic tot pe Batman si invidios pe prestigiul sau vrea sa-l distruga. In trecut el a fost angajatul lui Batman, pe numele sau real Bruce Wayne, si acum simte ca a sosit momentul sa-l transforme pe acest supererou intr-o amintire. Folosindu-si inteligenta diabolica el perfectioneaza un dispozitiv special menit sa absoarba informatii din toate creierele din Gotham, inclusiv din cel al lui Batman. Astfel, The Riddler urmareste sa gaseasca un punct nevralgic in biografia dubla a inamicului sau numarul unu. Two Face si The Riddler isi unesc fortele in incercarea de a-l scoate definitiv din scena pe Batman si de a stapani orasul.

Mincinosul mincinoșilor – Liar, liar, 1997

Fletcher Reede (Jim Carrey) este un avocat obsedat de munca lui care își câștigă existența mințind pe toată lumea. Acest prost obicei l-a transformat într-un om prosper, dar îl îndepărtează de soția lui Audrey (Maura Tierney) și începe să-i afecteze și relația cu fiul său, Max (Justin Cooper). Deși Fletcher i-a promis de mai multe ori lui Max că va veni la aniversarea lui de opt ani, în momentul în care apare ceva important la muncă, uită cu desăvârșire de petrecere. Într-un târziu sună acasă și se scuză într-un mod atât de penibil, încât chiar și fiul lui iși dă seama că tatăl său este cel mai mare mincinos de pe pământ.

Când vine timpul să sufle în lumânări, Max își pune o dorință: ca tatăl lui să nu mai poată spune nicio minciună pentru o zi întreagă. În mod miraculos, dorința micuțului se îndeplinește și a doua zi, marele avocat descoperă că este total incapabil de a spune ceva ce nu este adevărat.

În acest film, descoperim o latură mult mai caldă și simpatică a lui Jim Carrey. Iar scena în care personajul lui Jim se bate singur este una cât se poate de reală. Producătorii spun că nu au folosit niciun efect special, zgomotele care se aud provenind chiar din impactul dintre capul lui Jim și pereți…

Masca – The Mask, 1994

Povestea urmărește metamorfozarea instantanee a lui Stanley Ipkiss dintr-un timid functionar de banca – fara vreun succes deosebit la femei, – intr-un tip cu niste posibilitati fizice supranaturale. Din clipa in care gaseste o masca antica si si-o pune pe figura, Ipkiss devine tot ce visa sa fie, exact ca in desenele animate pe care le adora. Se indragosteste de frumoasa cantareata Tina Carlyle si este decis sa elimine toti gangsterii din oras… Actiunea filmului este pusă în lumină de prestatia actoriceasca a lui Jim Carey si de machiajul si efectele vizuale extraordinare.

Truman Show – 1998

În fiecare secundă, în fiecare zi, de când s-a născut până la 30 de ani, Truman Burbank (Jim Carrey) este un star în cel mai popular reality-show din istorie. Casa lui este un imens platou de filmare, familia și prietenii acestuia, toți cei cu care intră în contact sunt actori. Toată viața lui se petrece în fața unor camere ascunse de televiziune, de existența cărora numai el, actorul principal, nu are habar! Aflând de toate astea, viața aparent liniștită a lui Truman devine un coșmar, iar el este tot mai hotărât să scape, oricât de mare ar fi prețul.

Cele mai bune filme cu Jim Carrey din ultimii ani

Cum a furat Grinch Crăciunul – How the Grinch Stole Christmas, 2000

Regizorul Ron Howard și producătorul Brian Grazer creează o nouă comedie șarmantă, cu Jim Carrey în rolul spiridușului.

Spiridușul care are inima cu două mărimi mai mică locuiește într-o peșteră cu domnul Crumpit și câinele său Max. Enervat de festivitățile de Crăciun scăpate parcă de sub control din Whoville, spiridușul conspiră să strice sărbătoarea, dar până la urmă află că spiritul Crăciunului este mult mai adânc decât niște jucării.

Dumnezeu pentru o zi – Bruce Almighty, 2003

E bine sã ai puterea lui Dumnezeu… si dacã nu credeti, întrebati-l pe Bruce Nolan (JIM CARREY), pentru cã el ar trebui sã stie foarte bine! Bruce este vedeta unui post de televiziune din New York, mai precis este redactor la Departamentul de stiri – „Eyewitness News TV”, Buffalo. Toatã lumea îi cunoaste genul de umor aparte, acid, spontan, firea bãgãreatã, reportajele mereu axate pe probleme de mare interes… Bruce este pe cale sã avanseze, pentru cã seful lui urmeazã sã iasã la pensie. Face reportaje internationale, visul oricãrui ziarist, numai cã, în ciuda tuturor reusitelor, tipul e nefericit si nu pierde nici o ocazie sã spunã asta în gura mare. Pe Bruce nu-l multumeste nimic. Nici cariera, nici iubita -Grace-, care în treacãt fie spus, e frumoasã si-l iubeste.



Bruce prinde ocazia de a face un reportaj despre un eveniment anual de la Niagara Falls care trebuie transmis live. Face o gafã mare. Transmisia în direct începe înainte ca Bruce sã stie si iese circ. Postul de sef este încredintat rivalului lui Bruce si asta nu e totul. Norocul lui se transformã în dezastru. E concediat, în aceeasi zi o gascã de golani îi sparg masina si îl iau la bãtaie. Somer, bãtut, cu masina praf, Bruce este cel mai nefericit om din lume. Mânia îl face sã se ia la hartã cu Dumnezeu, care ar trebui sã fie responsabil de toate ghinioanele lui.

Eu, cu mine și Irene – Me, myself and Irene, 2000

Băiat bun, dar fără noroc, Charlie (Jim Carrey) și-a reprimat ani de zile frustrarea provocată de fuga soției sale cu șoferul limuzinei de la nuntă, până când a dat în schizofrenie. Așa l-a scos la iveală pe Hank, personalitatea lui numărul doi care se manifestă necontrolat, respectiv când are chef și în general când îi e lui Charlie lumea mai dragă. Pe cât e Charlie de blajin și de răbdător pe atât e Hank de bădăran și de violent. Scuzabil, dacă luam în considerare și tripleții de culoare pe care i-a crescut singur rămași ca suvenir de la nevasta fugită.

Rivalitatea Charlie/Hank pentru dreptul la exprimare capătă însă proporții delirante când Charlie primește misiunea de a o proteja pe Irene și se îndrăgostește de ea. Înainte însă de a o apăra de răufăcătorii care o urmăresc, Charlie trebuie să o apere și să se apere de el însuși. Sau mai bine zis, de Hank.

Pinguinii domnului Popper – Mr. Popper’s Penguins, 2011

Filmul spune povestea unui om de afaceri de succes care devine fără voia lui proprietarul a 6 pinguini. Și nici nu are voie să țină animale de companie în apartamentul luxos pe care l-a închiriat. După ce se chinuie cu ei să îi hrănească și să le ofere cât de cât un mediu prielnic, descoperă că pinguinii simpatici nu sunt atât de cuminți pe cât păreau la început. Iar viața lui devine un șir de întâmplări haioase și absurde, care îl ajută să descopere într-un final cât de frumoasă este viața atunci când iubești! În mod cert, este unul dintre cele mai îndrăgite filme cu Jim Carrey și unul dintre cele mai frumoase filme de familie.

Un cuvânt poate schimba totul – Yes Man, 2008

Jim Carrey este Carl Allen, un barbat rigid care isi da seama intr-o zi ca zice prea des „NU!”. Ca sa-si condimenteze viata si ca sa fie mai deschis in fata oportunitatilor, Carl se hotaraste sa zica numai „DA!”. „Vrei sa faci bunjee jumping?” „DA!” „Vrei sa inveti coreeana?” „DA!” Ultima comedie a lui Jim Carrey incearca sa numere de cate ori poti sa zici „DA!” inainte de a o pati, iar noi va spunem doar atat: nu de prea multe ori, dar la sfarsitul filmului va pune capat belelor in care a intrat anterior….