Cele mai bune comedii și filme cu Adam Sandler

Este imposibil să nu te amuzi copios când urmărești cele mai bune filme cu Adam Sandler. Simpaticul actor american are o carismă de invidiat și a devenit un adevărat star al comediilor americane cu dialoguri spumoase.



Adam Sandler este recunoscut drept unul dintre cei mai buni actori de comedie de la Hollywood. Palmaresul de filme cu Adam Sandler este bogat, de la comedii ușoare pentru adolescenți, la comedii romantice și filme de familie, bune pentru un weekend în care vrei să te odihnești acasă.

Adam Sandler și cariera lui în ultimii ani

Unii îl iubesc, alții îl detestă și nu întotdeauna a jucat în filme bune sau în roluri care i se potrivesc, ca dovadă că a mai primit și Zmeura de Aur pentru cel mai slab actor în producții e duzină. Cu toate acestea, Adam Sandler este un actor popular de comedii și reușește să atragă publicul de fiecare dată când are un rol bun.

Actorul cu rădăcini evreiești, s-a născut în New York, în 1966, a trăit în Brooklin și apoi în Manchester, unde a urmat facultatea. Și-a dat seama din studenție că are talent de comedian și a început să susțină spectacole de stand up comedy în cluburile din campus.

Azi este un actor, muzician și producător de succes, cu zeci de filme în palmares și cu o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor în filmul ”Amețit de dragoste”.

Cele mai bune filme cu Adam Sandler

Amețit de dragoste – Punch-Drunk Love, 2002

Sursa de inspirație a filmului este un articol din revista Time despre David Phillips, un inginer de la Universitatea din California care a dat lovitura câștigând milioane de mile gratuite pe liniile aeriene. Cunoscut în prezent întregii companii aeriene drept Pudding Guy, Phillips a acumulat 1,25 milioane de mile cumpărând 12.150 de cutii de budincă pentru modesta sumă de 3000 de dolari. Este un film care iese din tipar, iar Adam Sandler joacă rolul tânărului Barry, cu o mulțime de probleme emoționale și o mulțime de surori insuportabile, care se îndrăgotește prima dată în viața lui.

Henry Roth (Sandler), veterinar specializat în animale marine polare, și-a planificat viitorul. Atunci când nu se ocupă de mamiferele marine la Sea Life Park în Hawaii, frânge inimile turistelor americane care sunt în căutarea unei iubiri de vacanță. Dar marele lui vis este acela de a studia viața subacvatică a morselor din Alaska… până când privirea îi este atrasã de una dintre cliente, tânăra și frumoasa Lucy Whitmore (Barrymore), care are mari probleme de memorie.

Tipi simpatici – Funny People, 2009

Tipi simpatici este povestea lui George (Adam Sandler), un comic de succes, care, in momentul in care afla ca sufera de o boala care ii lasa mai putin de un an de trait, decide ca e cazul sa isi puna in ordine viata. Il ia sub aripa sa pe Ira (Seth Rogen), un comic aspirant, care inca nu si-a gasit drumul in cariera, ca sa-i fie asistent si prieten. Insa cand un comic ajunge fata in fata cu moartea, ce poate sa iasa, decat o comedie nebuna!

Al naibii tratament – Anger Management, 2003

După o altercație, la bordul unui avion, în care blândul și manieratul Dave Buznik (ADAM SANDLER) își iese din fire, acesta este condamnat de către judecătoarea Daniels (LYNNE THIGPEN) să urmeze ședințe de tratament pentru stăpânirea furiei, conduse de doctorul Buddy Rydell (JACK NICHOLSON), ședințe la care participă bărbați și femei cu tulburări de comportament. Metodele terapeutice neortodoxe folosite de Buddy, provocatoare și brutale, îl zăpăcesc complet pe Dave. Apoi, după o nouă boacănă, judecătoarea Daniels îi ordonă lui Dave să ia în serios ședințele de terapie căci altfel va ajunge la închisoare.

Oameni mari și fără minte – Grown Ups 2, 2013

După ce și-a mutat familia în orașul natal, ca să fie împreună cu prietenii lui și copiii acestora, Lenny (Adam Sandler), descoperă că nu e mare diferență între foștii și actualii bădărani, între șoferii schizoizi de autobuz și polițiștii beți pe schiuri, sau cei 400 de petrecăreți mascați – peste tot e aceeași nebunie!

Povești de adormit copiii – Bedtime stories, 2008

Skeeter, acum trecut de 30 de ani, își amintește cu drag de vremurile fericite alături de tatăl său în cămăruța hotelului unde luau viață tot felul de povești fantastice și captivante. Au fost nevoiți să renunțe la hotel, însă noul proprietar i-a făcut tatălui o promisune: atunci când Skeeter va fi pregătit, îl va face directorul noului hotel. Acum, după 25 de ani, acea promisiune a fost uitată, iar Skeeter e un simplu îngrijitor al hotelului. Acesta este nevoit să aibă grijă de nepotul și de nepoata lui, iar pentru a-i putea distra își aduce aminte de harul tatălui său de a inventa povești și își încearcă și el norocul.

Din greșeală împreună – Blended, 2014

După o întâlnire pe nevăzute dezastruoasă, Lauren (Drew Barrymore) și Jim (Adam Sandler), părinți celibatari, se pun de acord asupra unui lucru: să nu se mai întâlnească niciodată. Însă fiecare pleacă într-o vacanță cu copiii și ajung să locuiască în același apartament luxos timp de o săptămână de safari în Africa. Din greșeală împreună marchează a treia colaborare dintre starurile Sandler și Barrymore, după ce au interpretat cu succes cupluri în comediile romantice Nuntă cu cântec și Mereu la prima întâlnire.

Acoperă-mi inima – Reign over me, 2007

Este una dintre puținele drame cu un final trist în care a jucat actorul, dar unul dintre cele mai bune filme cu Adam Sandler. Doi fosti colegi de facultate – Charlie Fineman (Adam Sandler) si Alan Johnson (Don Cheadle) – se reintalnesc dupa cativa ani buni si-si reinnoada prietenia. Charlie si-a pierdut de curand sotia si copiii in urma atentatului de la 11 septembrie din New York, in timp ce Alan este coplesit de familia lui si de responsabilitatile profesionale. Intalnirea lor absolut intamplatoare va fi marcanta pentru ei, cu atat mai mult cu cat amandoi sunt intr-un moment al vietii in care au nevoie de un prieten adevarat.

Nevastă de împrumut – Just Go With It, 2011

Pentru a ascunde o minciună nesăbuită, un chirurg plastician (Sandler), care-i face curte unei profesoare, cu mult mai tinere, o roagă pe asistenta sa, extrem de loială, să joace rolul nevestei de care chipurile intenționa sa divorțeze. Din cauza acestei minciuni, trebuie să intre în joc și copiii asistentei, iar pe toți îi așteaptă un week-end în Hawai care până la urmă le va schimba viața.

Domnul Deeds, moștenitor fără voie – Mr. Deeds, 2002

O rudã îndepãrtatã, Preston Blake (HARVE PRESNELL), i-a lãsat o mostenire formatã din 40 de miliarde de dolari, un lant de organizatii media, o echipã de fotbal american, o echipã de baschet si un elicopter particular pregãtit sã îl ducã la noua sa corporatie. Este o poveste a trecerii bruște de la sãrãcie la bogãtie care le stârneste interesul reporterilor de la ziarele de scandal si Deeds devine în scurt timp punctul de atractie al celor din mass-media.

Vacanță criminală – Murder Mystery, 2019

Un polițist din New York și soția lui pleacă într-o vacanță în Europa pentru a-și reîmprospăta relația, însă sfârșesc fugind de autorități după ce le este înscenată uciderea unui miliardar vârstnic.

Ghinionistul – Happy Gilmore, 2006

Happy Gilmore (Adam Sandler) este un jucator de hockey ratat fara nici un scop in viata. Prietena l-a parasit, iar bunica lui, fiinta care l-a crescut si a avut grija de el are mari probleme. Aceasta urmeaza sa fie evacuata din frumoasa sa locuinta pentru neplata taxelor pe care le datoreaza. Ea ar trebui sa faca rost de nici mai mult nici mai putin de 270.000 de dolari. Happy Gilmore simte ca acesta este un moment de cotitura in existenta sa si ca a sosit timpul sa faca si el ceva pentru fiinta care l-a crescut si i-a fost intotdeauna alaturi.