Cele mai frumoase 25 filme de dragoste de văzut în doi!

Cuprins 1 Filme de dragoste dramatice, cu actori renumiți 1.1 Pacientul englez – The English Patient 1996 1.2 Junalul – The Notebook 2004 1.3 Malena – Malena 2000 1.4 Titanic – Titanic 1997 1.5 Casa de lângă lac – The Lake House 2006 1.6 Legendele toamnei – Legends of the Fall 1994 1.7 Moulin Rouge – 2001 1.8 Shakespeare îndrăgostit – Shakespeare în Love 1998 1.9 P.S. Te iubesc – P.S. I love you 2007 1.10 Fantoma mea iubită – Ghost 1990 1.11 Întâlnire cu Joe Black – Meet Joe Black 1998 1.12 Pianul – The Piano 1993

2 Filme de dragoste clasice 2.1 Casablanca – 1942 2.2 Cei mai frumoși ani – The Way We Were 1973 2.3 Poveste de dragoste – Love Story 1970 2.4 Vacanță la Roma – Roman Holiday 1953

3 Comedii romantice de neuitat 3.1 Amelie – 2001 3.2 Notting Hill – Notting Hill 1999 3.3 Scrisori către Julieta – Letters to Juliette 2010 3.4 Galeria inimilor frânte – Broken Hearts Gallery 2020 3.5 Un an bun – A Good Year 2006 3.6 Mereu la prima întâlnire – 50 First Dates 2004 3.7 Jurnalul lui Bridget Jones – Bridget Jones’s Diary 2001 3.8 Bridget Jones – La limita rațiunii 2004 3.9 Copilul lui Bridget Jones 2006



Unul dintre cele mai tulburătoare și intense filme de dragoste din ultimii ani, Pacientul englez este regizat de Anthony Minghella și îi are în rolurile principale pe Ralph Fiennes și Juliette Binoche. Finnes joacă rolul contelui de Almasy care este trimis, spre sfârșitul celui de al doilea Război Mondial, să cerceteze deșertul Sahara, de către Societatea Regală Britanică de Geografie. El se îndrăgostește de o femeie superbă, dar căsătorită, relația lor fiind plină de pasiune și durere în același timp. Soarta este crudă pentru cei doi îndrăgostiți. Katherine moare singură, într-o grotă din deșert, iar Almasy se prăbușește cu avionul și suferă arsuri pe tot corpul, fiind la un pas să își piardă viața.

Este unul dintre cele mai frumoase filme de dragoste, având la bază tema eternă a inegalității sociale. Filmul în care joacă Ryan Gosling și Rachel McAdams pune în scenă povestea de dragoste dintre o tânără frumoasă, sensibilă și bogată, și un băiat modest, fără prea multe perspective în viață. Familia tinerei nu poate accepta o asemenea relație și se mută cât mai departe de orașul în care se afla Noah, în speranța că Allie îl va uita. Dar Allie îl caută pe Noah, peste câțiva ani, și trebuie să își asculte inima.

Monica Belucci face un rol de neuitat în filmul regizat de Giuseppe Tornatore. Filmul, o dramă romantică din anul 2000, spune povestea unei femei blestemate pentru frumusețea ei, care trece prin clipe cumplite în timpul ocupației naziste din Italia și este nevoită să se prostitueze. Povestea Malenei este văzută prin ochii unui adolescent care se îndrăgostește nebunește de ea și încearcă să o urmeze și să o protejeze la fiecare pas.

O ecranizare dramatică a scufundării marelui transoceanic, aduce în prim plan povestea de dragoste dintre Rose și Jack, interpretați de Kate Winslet și Leonardo di Caprio. Cei doi fac parte din clase sociale diferite, iar Jack nu ar fi avut niciodată șansa să se apropie de o femeie ca Rose, dacă nu erau pe Titanic. Cei doi se apropie după ce Jack o salvează pe Rose care încearcă să se sinucidă. Tânăra de 17 ani era obligată să se căsătorească împotriva dorinței ei cu un bărbat bogat, pe care nu îl putea iubi. Evenimentele se precipită după ce vasul se lovește de un iceberg și cei doi trec prin clipe dramatice, încercând să își salveze viața și să scape de logodnicul lui Rose, care face tot posibilul să îl omoare pe Jack.

Protagoniștii sunt Sandra Bullock și Keanu Reeves, cei doi interpretând rolurile unei doctorițe singuratice și al unui arhitect. Între ei se înfiripă treptat o idilă romantică și dureroasă, în același timp. Ei își scriu scrisori pe care le lasă în cutia poștală a casei de lângă lac, în care au locuit amândoi… dar își dau seama că există o diferență de timp între ei de doi ani.

O incursiune pasională în cele mai ascunse secrete ale iubirii, trădării şi legăturilor de sânge, imposibil de desfăcut. Filmul „Legendele toamnei” spune o poveste plină de forţă despre trei fraţi (Brad Pitt, Aidan Quinn şi Henry Thomas) care fac eforturi să rămână împreună, dar şi despre femeia care intervine între ei (Julia Ormond).

Coloana sonoră a propulsat acest film printre cele mai bune muzicaluri din toate timpurile. Filmul spune povestea de dragoste interzisă dintre tânărul muzician Christian (Ewan McGregor) și Satine (Nicole Kidman), cea mai cunoscută curtezană din capitala Franței. Satine are de ales între iubirea pe care i-o poartă lui Christian și recunoștința față de omul căruia îi datorează cariera.

Aflat în top 100 cele mai bune filme britanice din toate timpurile, filmul dedicat iubirii și operei lui William Shakespeare, a primit mai multe premii Oscar, printre care Premiul Oscar pentru cel mai bun film, Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original și Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. În rolurile principale sunt Joseph Fiennes și Gwyneth Paltrow care îi interpretează pe marele poet dramatic și pe iubita lui, Viola. Povestea de dragoste dintre cei doi se petrece în timp ce Shakespeare lucra la piesa de teatru Romeo și Julieta.

Filmul se bazează pe romanul cu același nume de Cecilia Ahern și spune povestea unei femei care își pierde prea repede soțul, dar care găsește ca prin miracol 12 scrisori de la el, în anul în care trebuia să împlinească 30 de ani. Scrisorile ajung la Holly câte una pe lună și, pe măsură ce le citește, ea descoperă că soțul ei este un adevărat înger păzitor și o îndrumă să redescopere bucuria simplă a vieții și să trăiască din nou.

Este un film romantic și fantastic în același timp, cu Patrick Swayze și Demi Moore în rolurile principale. Sam (Patrick Swayze) este omorât de un tâlhar care va încerca să o elimine și pe iubita lui Molly. Dragostea lui Sam și teama lui că Molly va fi ucisă sunt atât de puternice, încât sufletul lui se întoarce și încearcă să o protejeze și să o prevină cu ajutorul unui medium interpretat de Whoopy Goldberg.

O fantezie romantică stranie, în care Brad Pitt joacă rolul unui Înger al Morții trimis de însuși puternica Moarte în casa unui magnat american. Acesta din urmă, interpretat de Anthony Hopkins, devastat de moartea prematură a soției, duce o viață concentrată pe afaceri și pe cele două fiice ale sale. Fiica cea mai mică se îndrăgostește, însă, de mesagerul morții și drama poveștii devine tot mai accentuată.

Acțiunea se desfășoară în Noua Zeelandă, la mijlocul secolului al XIX-lea. O tânără femeie scoțiană mută, având și o fiică, sosește în Noua Zeelandă pentru a se căsători, obligată de părinți, cu un bărbat cu care nu are nimic în comun. Ea se refugiază în pasiunea ei, pianul, și prin muzica ei îl cucerește pe tânărul Baines dare, deși pare mai necioplit, este fermecat de delicatețea femeii.

Filmul, regizat de Michael Curtiz, îi are ca protagoniști pe Humphrey Bogart și Ingrid Bergman, frumoasa actriță jucând în Casablanca primul ei rol într-un film de dragoste. Filmul a câștigat trei premii Oscar, inclusiv Premiul Oscar pentru cel mai bun film. Personajele sale, dialogul și muzica au devenit reprezentative, iar filmul a crescut în popularitate devenind azi un etalon pentru filmele de dragoste.

Acțiunea se petrece în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar filmul spune povestea unui bărbat împărțit între dragoste și virtute. El trebuie să aleagă între femeia pe care a iubit-o cândva, dar care este căsătorită, și necesitatea de a-i salva viața și pe a ei, și pe a soțului ei.

