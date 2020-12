Filme de Crăciun – top 20 de filme pe care să le vezi anul acesta

Caută pe internet sau la televizor cele mai frumoase filme de Crăciun și urmărește-le cu întreaga familie. Efectul lor este întotdeauna magic. Filme de Crăciun clasice, filme vechi, romantice, moderne sau comice, sunt pe gustul tuturor și îți colorează atmosfera de Sărbătoare de acasă.

Descoperă câteva dintre cele mai populare filme de Crăciun, pline de magie și culoare, cu povești romantice sau fantastice și cu actori remarcabili. Relaxează-te în fiecare seară înainte de Crăciun cu povești ecranizate despre spiritul nemuritor al Sărbătorilor.

Cuprins 1 Filme de Crăciun clasice, ecranizări moderne 1.1 1.O poveste de Crăciun (A Christmas Carol – 2009) 1.2 2. Miracolul de pe strada 34 (Miracle on 34th Street – 1994)

2 Povești romantice de Crăciun 2.1 3. Crăciunul la castel (A Princess for Christmas – 2011) 2.2 4. Poveste de iarnă (Winters Tale – 2014) 2.3 5. Felicitarea de Crăciun (The Christmas Card – 2006) 2.4 6. Familistul (The Family Man – 2000) 2.5 7. Adevăratul Moș Crăciun (Crazy for Christmas – 2005)

3 Comedii pline de culoare pentru serile de iarnă 3.1 8. Seria ”Singur acasă” (Home Alone – 1990 – 1992 – 1997) 3.2 9. Singur acasă 4 (Home alone 4 – 2002) 3.3 10. De Crăciun nu stăm acasă! (Four Christmases – 2008) 3.4 11. Dennis, pericol public de Crăciun (Dennis, the menace Christmas – 2007) 3.5 12. Cine este Moș Crăciun? (The Santa Clause – 1994) 3.6 13. Crăciun în Țara Minunilor (Christmas in Wonderland – 2007) 3.7 14. De pază de Crăciun – Un câine pus pe treabă (The dog who saved Christmas – 2009)

4 Filme de Crăciun de neuitat, ecranizări de aur 4.1 15. O viață minunată (It’s a wonderful life – 1946) 4.2 16. Un Crăciun alb (White Christmas – 1954)

5 Filme de Crăciun animate 5.1 17. Polar Expres (The Polar Express – 2004) 5.2 18. Marea cursă de Crăciun (Arthur Christmas – 2011) 5.3 19. Frumoasa și Bestia, Crăciunul fermecat (Beauty and the Beast, the enchanted Christmas – 1997) 5.4 20. Merry Madagascar (2009)



Ecranizarea din 2009 a celebrei nuvele ”A Christmas Carol”, semnată de Charles Dickens, îi are drept protagoniști pe Jim Carrey, Colin Firth, Gary Oldman, Robin Writght și Cristopher Lloyd. Cu asemenea actori și cu una dintre cele mai interesante povești de Crăciun, filmul a cucerit milioane de spectatori. Este povestea unui bătrân zgârcit pe nume Scrooge care este vizitat de trei duhuri, Duhul Crăciunului Trecut, Duhul Crăciunului Prezent și Duhul Crăciunului Viitor. Scrooge revede episoadele cele mai importante din viața lui, datorită acestor duhuri și, mai mult decât atât, vede ce se va întâmpla în viitor, când el nu va mai fi. Lecțiile pe care le primește de la cele trei duhuri îl ajută să își recapete bunătatea de odinioară și să redevină omul generos care fusese în tinerețe.

2. Miracolul de pe strada 34 (Miracle on 34th Street – 1994)

Ecranizarea din 1994, cu Richard Attenborough, respectă în linii mari filmul clasic realizat în 1947 și reușește să fure sufletul spectatorilor. Dorey Walker (Elizabeth Perkins), director executiv al magazinului Marcy, și fetița ei nu cred prea mult în spiritul și atmosfera Crăciunului. Numai că Doris trebuie să găsească cel mai potrivit Moș Crăciun pentru a împărți daruri copiilor în magazin. Cel ales este Kriss Kringle (Richard Attenborough) care, după cum se comportă, este convins că este chiar Moș Crăciun. Autoritățile îl amenință că îl vor interna într-un spital de nebuni, însă un tânăr avocat și spiritul Crăciunului îl vor salva.

3. Crăciunul la castel (A Princess for Christmas – 2011)

Producția din anul 2011, cu Roger Moore, Sam Heughan și Katie McGrath, spune povestea unor copii americani care descoperă lumea fabuloasă a nobililor din Europa. Crăciunul se apropie și Jules Daly din Buffalo, Wyoming, încearcă din răsputeri să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru cei doi copii ai surorii sale, al căror tutore este. Dar își pierde slujba chiar înaintea Sărbătorilor și misiunea ei devine imposibilă.

Salvarea vine de la Ducele de Castlebury, nimeni altul decât bunicul copiilor. Ducele îi invită din obligație, pentru a-și cunoaște nepoții, la castelul său din Europa. Copiii descoperă uimiți viața de la palat, iar Jules îl cucerește, fără să vrea, pe fiul ducelui, prințul Ashton, chiar dacă acesta era aproape logodit cu o tânără de familie nobilă.

Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Jennifer Connelly, William Hurt și Russell Crowe reînvie romantismul într-un film pe care îl vei urmări cu plăcere în fiecare iarnă, de Crăciun. Cu toții ne naștem cu un miracol în suflet și suntem sortiți să ne transformăm în stele, este mesajul îndrăgostiților din film. Povestea de dragoste din film se împletește cu fantezii ludice, cu animale fantastice și eroi care trăiesc într-un tărâm magic.

5. Felicitarea de Crăciun (The Christmas Card – 2006)

Căpitanul Cullen este trup și suflet pentru armată și pentru misiunea lui din Afganistan. Departe de familia lui și de oamenii care îl iubeau, militarul de carieră se închide în sine și se dedică total războiului. Dar, înainte de Crăciun, primește o felicitare din California care îl emoționează. Câteva luni mai târziu, pleacă în America să o găsească pe femeia care i-a scris. O poveste frumoasă, care te face să te gândești cum poți să îți întâlnești jumătatea.

6. Familistul (The Family Man – 2000)

Jack este un prosper om de afaceri și este pregătit să semneze un contract fenomenal chiar în Ajun de Crăciun. Dar ceva magic se întâmplă și, în dimineața de Crăciun, se trezește însurat cu o fostă colegă de școală și cu doi copii, care aleargă prin casă și cântă colinde. Soția îi spune că este vânzător de piese auto. Confuz și furios, Jack face tot posibilul să afle ce s-a întâmplat, dar treptat își dă seama că soția și copiii i-au intrat în inimă și că este mult mai fericit cu viața de familie, decât cu viața de afaceri. De Crăciun, Jack își dă seama că fericirea nu stă în bani și contracte.

7. Adevăratul Moș Crăciun (Crazy for Christmas – 2005)

Shannon lucrează ca șofer de limuzină și se străduiește să își crească singură băiețelul care reprezintă toată viața ei. Dar în Ajun de Crăciun primește un telefon să preia un client bogat care vrea să vadă orașul și să împartă bani oamenilor nevoiași. Gestul lui atrage atenția unui reporter care vine să îi ia un interviu. Fred Nickells, bogatul excentric, îi dezvăluie reporterului că Shannon este fiica pe care nu a cunoscut-o niciodată. Este unul dintre cele mai relaxante filme de Crăciun prin atmosfera lui destinsă și finalul fericit.

8. Seria ”Singur acasă” (Home Alone – 1990 – 1992 – 1997)

Aventurile lui Kevin de Crăciun, când rămâne fără familie, fără părinți și fără frații lui puși pe șotii, sunt inegalabile. Seria Home Alone a făcut istorie în cinematografie și este, poate, cea mai îndrăgită de copii. Este imposibil să nu râzi în hohote urmărind trilogia ”Singur acasă”, chiar dacă ai mai văzut-o de câteva ori.

9. Singur acasă 4 (Home alone 4 – 2002)

Filmul este o continuare a trilogiei Home Alone, cu Mike Weinberg în rolul lui Kevin. În acest film, puștiul cel isteț se trezește singur în casa computerizată a lui Natalie, noua prietenă a tatălui său recent divorțat. Combinând tehnologia ultramodernă din casă și ideile sale năstrușnice, Kevin reușește să scape un moștenitor dintre-o familie regală de răpitori și să își impresioneze tatăl, care se va întoarce la fosta soție.

10. De Crăciun nu stăm acasă! (Four Christmases – 2008)

O comedie relaxantă, cu Vince Vaughn și Reese Witherspoon. Cei doi joacă rolul unor tineri căsătoriți care vor să scape de obișnuitele vizite de Crăciun în familie. Brad și Kate se hotărăsc să fugă de rude și de părinți și să petreacă Sărbătorile într-o stațiune exotică. Dar avionul lor nu decolează din cauza ceții și nefericitul cuplu este obligat să facă patru crăciunuri într-o zi.

11. Dennis, pericol public de Crăciun (Dennis, the menace Christmas – 2007)

Dennis visează la o bicicletă de Crăciun și își mai dorește ca ursuzul domn Wilson să fie cuprins de spiritul Sărbătorilor și să devină mai bun. Dar reușește, ca întotdeauna, să provoace o mulțime de încurcături în urma cărora dl Wilson este atât de nervos că îi amenință cu procesul pe părinții lui Dennis. Și astfel își fac apariția trei îngeri, Al Crăciunului trecut, al Crăciunului prezent și al Crăciunului viitor ca să împace cele două familii. Alături de seria Singur Acasă, filmul cu Dennis este unul dintre cele mai comice filme de Crăciun pe care vei dori să le vezi aproape în fiecare an de Sărbători.

12. Cine este Moș Crăciun? (The Santa Clause – 1994)

Tim Allen este Scott Calvin, un tată divorțat care abia se înțelege cu fiul său Charlie (Eric Lloyd) până când, într-o seară, Moș Crăciun cade de pe acoperișul casei lor. Scott îmbracă hainele Moșului și, cât ai clipi, el și fiul său ajung la Polul Nord. Aici, află că cine îmbracă haina lui Moș Crăciun capătă toate responsabilitățile acestuia. Scott nu este încântat de subita schimbare de profesie, dar Charlie este fericit. În următoarele 12 luni, Scott se îngrașă tot mai mult și capătă o barbă stufoasă. Vine și ajunul Crăciunului, iar Scott și Charlie au misiunea să distribuie cadouri și să îi facă pe copiii din toată lumea să creadă în Moș Crăciun. Filmul a fost realizat în 1994, în regia lui John Pasquin.

13. Crăciun în Țara Minunilor (Christmas in Wonderland – 2007)

Un film din 2007, cu Patrick Swayze, Matthew Knight și Chris Kattan spune povestea familiei Saunders care tocmai s-a mutat din Los Angeles într-un oraș nou, dar a rămas fără bani. Copiii sunt triști, iar situația devine și mai dramatică atunci când mama lor rămâne blocată pe aeroport în LA și nu poate ajunge la ei de Crăciun. Întâmplarea face ca cei doi copii ai familiei Saunders să găsească o geantă cu bani în mall și visează să își cumpere tot ce și-au dorit vreodată de Crăciun. Însă excrocul care a pierdut banii le ia urma.

14. De pază de Crăciun – Un câine pus pe treabă (The dog who saved Christmas – 2009)

Câinele polițist Zeus ajunge pe străzi. Dă greș într-o misiune și este exclus din patrula K9. Rătăcind al nimănui, el se hotărește să se predea hingherilor și ajunge la un adăpost de unde este adoptat de familia Bannister. Dar noii lui stăpâni își dau seama imediat că Zeus are o problemă – el nu poate să latre. Familia vrea să îl ducă înapoi, dar este nevoită să plece de acasă peste noapte. Zeus rămâne de pază acasă și are de înfruntat o echipă de spărgători pe care reușește să oprească într-un final lătrând ca orice alt cățel.

George este deprimat, nu mai are pentru ce să trăiască și încearcă să se sinucidă chiar în Ajun de Crăciun. Dar sosește în viața lui un înger care îi arată cum ar fi lumea dacă el nu ar mai exista. Cu ajutorul îngerului, George își dă seama cât de multe lucruri frumoase și bune erau în viața lui și că ar fi făcut o mare greșeală dacă s-ar fi sinucis. Mesajul filmului este să ne bucurăm de lucrurile simple și frumoase, atunci când le avem. Este unul dintre cele mai sugestive filme de Crăciun și este cotat ca fiind cel mai frumos film de Sărbători al tuturor timpurilor.

Un musical plin de culoare și strălucire, acest film este în continuare îndrăgit de publicul cinefil datorită muzicii și actorilor deosebit de talentați. Bing Crosby și Danny Kaye își unesc eforturile după război pentru a deveni unul dintre cele mai căutate cupluri de muzicieni și dansatori. Lor li se alătură două surori (Rosemary Clooney și Vera-Ellen) și pleacă spre Vermont pentru a petrece un Crăciun alb, plin de farmec. Iar aici descoperă că hanul unde s-au cazat îi aparține fostului lor general din armată, care are mari probleme cu banii.

17. Polar Expres (The Polar Express – 2004)

Una dintre cele mai frumoase și palpitante animații de Crăciun, produsă în 2004, spune povestea unui băiețel care nu putea să creadă în Moș Crăciun. În timp ce sora lui abia aștepta să vină miezul nopții și să primească darurile, băiatul stă liniștit în pat și abia așteaptă să îi demonstreze surorii lui că nu există Moș Crăciun… dar un tren fantastic se oprește la fereastra lui și conductorul (vocea lui Tom Hanks) îl invită la o călătorie către Polul Nord, acolo unde locuiește Moșul. Băiatul întâlnelte mulți alți copii în tren și trăiește diverse aventuri din care învață să fie curajos, să se bazeze pe familie și pe prietenii adevărați. Este un film care surprinde frumos spiritul Crăciunului.

Toții copiii și-au primit cadourile de Crăciun, datorită tehnologiei ultramoderne de care dispune Moșul la Polul Nord. Cu toate acestea, tehnologia dă greș și un copil dintre milioanele de copii din lume este uitat și nu primește nimic. Este timpul ca fiul lui Moș Crăciun, Arthur, să devină erou și să salveze Sărbătorile. Ajutat de bunicul său și de un elf pe nume Bryony, el va porni într-o cursă contra-cronometru pentru ca ultimul cadou să ajungă la destinație înainte de ivirea zorilor.

19. Frumoasa și Bestia, Crăciunul fermecat (Beauty and the Beast, the enchanted Christmas – 1997)