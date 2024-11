Bunica Gherghina, colegă de platou cu Bill Skarsgard și Lily-Rose Depp. Bătrâna va juca în filmul „Nosferatu”

Bunica Gherghina din Teleorman, devenită cunoscută pe Tik Tok, va juca în noul film „Nosferatu”, alături de Bill Skarsgard, Nicholas Hoult și Lily-Rose Depp. Anunțul a fost făcut chiar de regizorul filmului, Robert Eggers.

Bunica Gherghina va juca în filmul „Nosferatu”

Bunica Gherghina, o bătrână din Teleorman în vârstă de 74 de ani, va fi colegă de platourile de filmare cu fiica lui Johnny Depp, Lily-Rose Depp, precum și se Nicholas Hoult și Bill Skarsgard, în noul film „Nosferatu”. Regizorul peliculei, Robert Eggers, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Empire, că bătrâna din Teleorman a ajuns să joace în această producție cinematografică datorită faimei pe care a cunoscut-o pe rețelele de socializare.

„Ea e cunoscută sub numele de Bunica și are un cont de Tik Tok ținut de nepoata ei, unde gătește mâncare tradițională românească. Așa am găsit-o”, a dezvăluit regizorul.

„Avea ceva iscusință în fața camerei, pentru că a apărut în talk show-uri. Și are imaginație, ea este din sudul României, dar a făcut un accent transilvănean pentru film, ceea ce eu nu aș putea să deosebesc, dar ea poate”, a mai spus Robert Eggers.

Ce rol va avea bunica în filmul „Nosferatu”

Robert Eggers, care a mai regizat „The Northman” în 2022, „The Witch” în 2015 și „The Lighthouse” din 2017, a dezvăluit și care este scena în care va juca Bunica Gherghina.

Thomas Hutter, agentul imobiliar jucat de Nicholas Hout sosește într-un mic sat din Transilvania în drum spre castelul Contelui Orlok din Carpați. După ce își face loc printr-o mulțime de actori, dansatori și muzicieni romi îmbrăcați în hainele lor tradiționale, Hutter intră într-un han în care „o doamnă bătrână deosebit de îndurerată, cu o interpretare remarcabil de realistă, încearcă disperată să-l avertizeze pe tânărul agent imobiliar să nu meargă la locuința lui Orlok”, a descris Empire scena.

Bunica Gherghina are aproape 700.000 de urmăritori pe Tik Tok și 8,9 milioane de aprecieri.

Noul film „Nosferatu” va avea premiera internațională în data de 25 decembrie, în timp ce în cinematografele din România va avea premiera în 3 ianuarie.

În adaptarea de acum a lui Eggers rolul contelui va fi jucat de actorul suedez Bill Skarsgard, care a fost foarte apreciat pentru interpretarea rolului clovnului demonic Pennywise în cele două filme It, lansate în 2017 și 2019 și bazate pe romanul omonim al lui Stephen King.

