Cel mai urmărit film de pe Netflix din toate timpurile. Are peste 230 milioane vizionări

Netflix a publicat cea mai recentă ediție a raportului Engagement Report, care prezintă ce au vizionat abonații pe platformă din iulie până în decembrie 2024. Astfel, oamenii din întreaga lume au avut un serial, dar și un film preferat, acestea având până la 87 milioane vizionări, respectiv 67 milioane vizionări. În ceea ce privește producțiile Netflix din toate timpurile, o peliculă din 2021 conduce detașat clasamentul, cu peste 230 milioane vizionări.

Cele mai urmărite seriale Netflix

În a doua jumătate a anului 2024, abonații au vizionat peste 94 de miliarde de ore, ceea ce reprezintă o creștere de 5% față de anul precedent.

Deși a avut premiera cu doar șase zile înainte de finalul anului, revenirea Squid Game (Jocul Calamarului) cu sezonul doi a dominat a doua jumătate a lui 2024, devenind cel mai vizionat serial Netflix, cu 87 de milioane de vizionări.

Pe de altă parte, alte producții, care au apărut în ultimii ani pe platforma de streaming, au cucerit atât de tare abonații încât au înregistrat sute de milioane de vizionări.

Wednesday – sezonul 1

WEDNESDAY este un serial polițist cu elemente supranaturale și prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde tânăra încearcă să învețe să-și folosească abilitățile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime monstruoase, care au terorizat orașul și să rezolve misterul în care au fost implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani, totul în timp ce se confruntă cu noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore.

Sezonul 1 din „Wednesday” este cel mai urmărit din toate timpurile pe Netflix, cu 252.1 milioane vizionări.

Stranger Things – sezonul 4

n tribut adus filmelor clasice din anii ’80 care au captivat o întreagă generație, Stranger Things este o dramă palpitantă, cu acțiunea plasată în Hawkins, un orășel aparent obișnuit din Indiana. După ce un puști dispare pur și simplu fără urmă, grupul său unit de prieteni și membri ai familiei caută răspunsuri și este prins într-o serie de evenimente mortale și cu miză mare. Dincolo de aparențele acestui orășel banal pândește un extraordinar mister supranatural, care include experimente ultrasecrete conduse de autorități și un portal periculos, care leagă lumea noastră de un tărâm sinistru, cu o putere uriașă.

Toate acestea vor pune la încercare prietenii și vor da peste cap viața locuitorilor, iar ceea ce va fi descoperit va schimba pentru totdeauna orașul Hawkins și, poate, chiar întreaga lume.

Sezonul 4 al serialului „Stranger Things” are în prezent 140.7 milioane vizionări.

Dahmer

Locul 3 al clasamentului celor mai urmărite seriale de pe Netflix este ocupat de Dahler, cu 115,6 milioane vizionări.

Între 1978 și 1991, Jeffrey Dahmer a ucis cu cruzime șaptesprezece victime nevinovate. DAHMER – MONSTRU: POVESTEA LUI JEFFREY DAHMER este un serial care analizează aceste crime de neînchipuit și se concentrează asupra victimelor lipsite de apărare și asupra comunității lor profund afectate de rasismul sistemic și de incompetența poliției, care au permis celui mai cunoscut ucigaș în serie din America să-și continue la vedere seria de crime, timp de peste un deceniu.

Cele mai urmărite filme de pe Netflix

Anul 2024 a fost filmul animațiilor pe Netflix. Filmele de animație continuă să genereze o rată ridicată de implicare a abonaților. 10 dintre primele 25 de filme din a doua jumătate a anului au fost animate, printre care Dr. Seuss’ The Grinch (67 de milioane), Trolls Band Together (61 de milioane; nu este disponibil în România), That Christmas (Acel Crăciun; 60 de milioane), Sing (Hai să cântăm; 58 de milioane) și Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie (Sandy Obrăjori: Salvăm Fundul Oceanului; 56 de milioane).

Însă, în ceea ce privește topul celor mai urmărite filme Netflix din toate timpurile, lucrurile arată cu totul altfel.

Red Notice

Părut în anul 2021, filmul „Red Notice” este cel mai urmărit din toate timpurile pe Netflix, cu 230.9 milioane vizionări.

Interpolul emite o notificare roșie (un mandat pentru localizarea și arestarea celor mai căutați infractori din lume), iar cel mai bun expert în profilare de la FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), trece la treabă. În căutările lui pe tot globul, se trezește în mijlocul unui jaf îndrăzneț și se vede forțat să-și unească forțele cu cel mai mare hoț de opere de artă din lume, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pentru a-l prinde pe cel mai căutat hoț de opere de artă din lume, supranumit Nebunul (Gal Gadot). Aventura amețitoare care urmează îi poartă pe cei trei în jurul lumii, pe ringul de dans, într-o închisoare izolată, în junglă și, cel mai grav pentru fiecare dintre ei, îi ține mereu unul în compania celuilalt.

Nu priviți în sus

Locul 2 al clasamentului Netflix este ocupat de „Nu priviți în sus”, o producție din 2021, din a cărui distribuție fac parte Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill și Cate Blanchett. Acest titlu are până în prezent 171.4 milioane vizionări.

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. Aparent, vestea unei comete de dimensiunea Everestului care ar putea distruge Pământul este una greu de digerat. Cu ajutorul doctorului Oglethorpe (Rob Morgan), Kate și Randall pornesc într-un turneu mediatic, care îi poartă din cabinetul indiferentei președinte Orlean (Meryl Streep) și al fiului ei lingușitor și angajat în funcția de șef de personal, Jason (Jonah Hill), până în studiourile The Daily Rip, un matinal plin de viață, găzduit de Brie (Cate Blanchett) și Jack (Tyler Perry). La doar șase luni distanță de impactul cu cometa, gestionarea unui flux de știri de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare înainte de a fi prea târziu se dovedește a fi o sarcină surprinzător de comică.

Carry-on

Locul trei al clasamentului Netflix este ocupat de Carry-On, producție apărută în decembrie 2024 și care a fost vizionat de 169.2 milioane ori.

Un tânăr agent de la Administrația de Securitate a Transporturilor încearcă să păcălească un călător misterios care îl șantajează să lase un pachet periculos să se strecoare la bordul unui avion în ajunul Crăciunului.

